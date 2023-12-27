Большое воссоединение: Месси и Суарес снова вместе

В последнее время Луис Суарес все чаще жалуется на проблемы со здоровьем. У футболиста регулярно возникают сильные боли в коленях, из-за чего ему часто приходится играть на уколах. Так было в Гремио, с которым 36-летний нападающий еще связан формально. Не исключалось, что уругваец завершит карьеру после мощного выступления в Бразилии, где он забил 17 голов и отдал 11 результативных передач в 33-х матчах Серии А. Но, несмотря на все проблемы, Луис не смог отказаться от воссоединения со своим другом.

Интер Майами объявил о переходе Суареса на правах свободного агента. Стороны подписали контракт по схеме 1+1. Большую роль в этом трансфере сыграл Лионель Месси. Всем известно, что аргентинец и уругваец являются большими друзьями. Они провели вместе 6 лет в Барселоне и наводили ужас на всех соперников – как в Испании, так и за ее пределами. В той команде был еще и Неймар, но он предпочел отправиться сначала в Париж, а потом – в Саудовскую Аравию. Хотя бразилец тоже воссоединялся с Месси в ПСЖ, после чего оба игрока покинули парижан.

Переход Суареса в Интер Майами заинтриговал даже тех, кто не особо следит за МЛС. Все помнят, насколько Луис и Лео были эффективны в Барселоне. Уругваец перешел в каталонский клуб летом 2014 года из Ливерпуля. Сумма трансфера составила 81 млн евро. Шесть лет Суареса в Барселоне – это уже история, но очень яркая. Луис сыграл 283 матча за каталонский клуб, забил 195 голов и отдал 113 результативных передач. Уругваец показывал сумасшедшую результативность в стане "сине-гранатовых", забивая более 20-ти мячей в Ла Лиге 4 года подряд. В сезоне 2015/16 форвард забил 40 голов.

Суарес и Месси выиграли 13 трофеев в Барселоне. Они провели вместе 258 матчей, из которых каталонцы выиграли 187, а проиграли всего 29. У "сине-гранатовых" было 73% побед в поединках с участием Луиса и Лео. После перехода Неймара в ПСЖ трио МСН превратилось в дуэт, который тоже был очень эффективным. Но случилось так, что уругваец покинул Барселону. Тогдашний президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу решил отказаться от игрока, за что получил массу критики. Суарес затаил обиду на "сине-гранатовых" и перешел к их прямым конкурентам из Атлетико в 2020-м году. "Матрасники" заплатили за форварда всего 9 млн евро.

Месси тяжело переживал уход своего друга, оставляя ностальгические и чуть ли не слезливые посты в соцсетях. Тем временем заряженный уругваец зажигал в Мадриде. Уже в первом сезоне Суарес выиграл Ла Лигу вместе с Атлетико, забив 21 гол. Впрочем, в следующей кампании его результативность снизилась в 2 раза. Игровое время у форварда тоже сократилось. В СМИ начали появляться слухи о конфликте между игроком и главным тренером Диего Симеоне. Как бы там ни было, опытный бомбардир сделал свое дело – помог "матрасникам" выиграть чемпионский титул и покинул мадридский клуб после двух сезонов.

Getty Images. Луис Суарес

Суарес очень хотел вернуться в родной Уругвай, где и оказался летом 2022 года. Луис решил подготовиться к чемпионату мира в составе Насьоналя. Там он успел сыграть 12 матчей в национальном первенстве, забить 5 голов и выиграть чемпионский титул. После ЧМ-2022 уругваец перешел в Гремио на правах свободного агента. Клуб из Порту-Аллегри до последнего сражался за чемпионский титул в бразильской Серии А, в чем заслуга и звездного ветерана с его 17 голами и 11 ассистами. Но все же "трехцветные" проиграли чемпионскую гонку Палмейрасу в 2 очка. Опытный форвард и в Бразилии сделал все, что мог, после чего решил отправиться в США.

У Месси в это время карьера тоже была весьма насыщенной. Аргентинец покинул Барселону через год поле Суареса. Казалось, что Лео проведет всю карьеру в каталонском клубе, но не сложилось. Как недавно признался Деку, на "сине-гранатовых" до сих сказывается уход одного из лучших игроков мира, хотя прошло уже много времени. Летом 2021 года Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента. Для парижан было невероятным успехом заполучить такого игрока бесплатно. ПСЖ сформировал большую атакующую тройку с Лео, Неймаром и Килианом Мбапе, но получил не так много пользы в спортивном плане.

Нельзя сказать, что Месси провалился в ПСЖ. В первом сезоне Лиги 1 он забил только 6 мячей, но отдал 14 результативных передач. В следующей кампании Лео записал на свой счет уже 16+16 по системе гол+пас. Парижане дважды стали чемпионами Франции, но в Лиге чемпионов 2 года подряд вылетали на стадии 1/8 финала. За провалы в ЛЧ винили в основном аргентинца, поскольку его подписывали в большей степени для успеха в главном клубном турнире Европы. Месси провел достаточно сложный период в Париже, наградой за который стала победа на чемпионате мира. Примечательно, что в финале турнира сборная Аргентины обыграла как раз Францию.

Getty Images. Лионель Месси

Проведя 2 года в ПСЖ, Лео отправился в солнечную Флориду подальше от критики и давления и поближе к Дэвиду Бекхэму. В США аргентинец был принят гораздо лучше, чем во Франции. Месси быстро отплатил болельщикам и помог Интер Майами выиграть Кубок лиг – первый трофей в истории клуба. "Цапли", как и парижане, тоже заполучили Лео бесплатно, но применили к нему другой подход. Американцы окружили аргентинца и его семью заботой, сделав все для того, чтобы он чувствовал себя в новом клубе максимально комфортно.

Интер Майами провалил регулярный чемпионат МЛС, заняв предпоследнее 14-е место в таблице Восточной конференции. Но теперь в команде есть Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Суарес. В американской лиге возраст этих парней вообще ничего не будет значить. Новый сезон в МЛС стартует в феврале 2024 года. Интер Майами начнет кампанию поединком против Реала Солт-Лейк из Юты 22 февраля, а перед тем проведет товарищеские матчи против саудовских «Аль-Хиляля» (29 января) и «Аль-Насра» (1 февраля), в составе которого выступает Криштиану Роналду. Новый сезон МЛС обещает быть очень интересным, особенно для любителей футбольной романтики.

Текст: meta.ua/sport