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22 декабря 2023, 07:05 | Обновлено 22 декабря 2023, 07:08
542
0

Ничья Жироны и гол Довбика, реинкарнация Суперлиги, Трубин без clean sheet

Главные новости за 21 декабря на Sport.ua

22 декабря 2023, 07:05 | Обновлено 22 декабря 2023, 07:08
542
0
Ничья Жироны и гол Довбика, реинкарнация Суперлиги, Трубин без clean sheet
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 21 декабря.

1А. Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
Каталонская команда упустила шанс гарантировать себе лидерство

1Б. ВИДЕО. Он сделал это снова! Артем Довбик забил Бетису
Украинский нападающий «Жироны» реализовал пенальти

1В. Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика
Тренер «Жироны» – о последнем матче в 2023 году

2А. Реал вырвал победу у Алавеса на 90+2-й и возглавил Ла Лигу, обогнав Жирону
Все шло к тому, что поединок завершится со счетом 0:0, однако Лукас Васкес сумел забить

2Б. Таблица Ла Лиги. Реал – зимний лидер, Жирона с Довбиком и Цыганковым – 2-я
21 декабря завершились матчи 18-го тура чемпионата Испании

3А. Трубин пропустил. Бенфика вышла в полуфинал Кубка лиги, разгромив AVS
Орлы выиграли со счетом 4:1, Анатолий отстоял в воротах весь поединок

3Б. Днепровский Прометей вышел в 1/8 финала мужского Кубка ЕКВ
И во втором матче 1/16 финала украинские волейболисты победили сербский «Партизан» со счетом 3:0

4А. ОФИЦИАЛЬНО. «Футбол стал свободным». Суперлига выиграла суд у ФИФА и УЕФА
Суд ЕС считает, что действия и санкции от ФИФА и УЕФА – это злоупотребление властью

4Б. Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
В соревновании примут участие 64 команды

5. Рейтинг ФИФА. Известно, на каком месте сборная Украины завершила год
Команда Реброва сохранила 22-ю строчку

6. Владимир Езерский покинет Александрию
Новым местом работы тренера станут «Карпаты»

7. Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
Каталонская команда может получить Оскара Бобба, Мику Хэмилтона, Махамаду Сусохо ​​и Серхио Гомеса

8. Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
Украинский вратарь останется в «Реале» и будет бороться за место в основе

9. ВИДЕО. Джошуа и Валлин провели дуэль взглядов в Саудовской Аравии
Большой вечер бокса с несколькими супербоями пройдет 23 декабря в Эр-Рияде

10. Не только Цыганков и Довбик. Кто еще тащит Жирону в Лигу чемпионов
Валерий Василенко – о главной футбольной европейской Золушке, готовящейся стать принцессой

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Источник Sport.ua
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