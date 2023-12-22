Ничья Жироны и гол Довбика, реинкарнация Суперлиги, Трубин без clean sheet

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 21 декабря.

1А. Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом

Каталонская команда упустила шанс гарантировать себе лидерство

1Б. ВИДЕО. Он сделал это снова! Артем Довбик забил Бетису

Украинский нападающий «Жироны» реализовал пенальти

1В. Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика

Тренер «Жироны» – о последнем матче в 2023 году

2А. Реал вырвал победу у Алавеса на 90+2-й и возглавил Ла Лигу, обогнав Жирону

Все шло к тому, что поединок завершится со счетом 0:0, однако Лукас Васкес сумел забить

2Б. Таблица Ла Лиги. Реал – зимний лидер, Жирона с Довбиком и Цыганковым – 2-я

21 декабря завершились матчи 18-го тура чемпионата Испании

3А. Трубин пропустил. Бенфика вышла в полуфинал Кубка лиги, разгромив AVS

Орлы выиграли со счетом 4:1, Анатолий отстоял в воротах весь поединок

3Б. Днепровский Прометей вышел в 1/8 финала мужского Кубка ЕКВ

И во втором матче 1/16 финала украинские волейболисты победили сербский «Партизан» со счетом 3:0

4А. ОФИЦИАЛЬНО. «Футбол стал свободным». Суперлига выиграла суд у ФИФА и УЕФА

Суд ЕС считает, что действия и санкции от ФИФА и УЕФА – это злоупотребление властью

4Б. Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги

В соревновании примут участие 64 команды

5. Рейтинг ФИФА. Известно, на каком месте сборная Украины завершила год

Команда Реброва сохранила 22-ю строчку

6. Владимир Езерский покинет Александрию

Новым местом работы тренера станут «Карпаты»

7. Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков

Каталонская команда может получить Оскара Бобба, Мику Хэмилтона, Махамаду Сусохо ​​и Серхио Гомеса

8. Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги

Украинский вратарь останется в «Реале» и будет бороться за место в основе

9. ВИДЕО. Джошуа и Валлин провели дуэль взглядов в Саудовской Аравии

Большой вечер бокса с несколькими супербоями пройдет 23 декабря в Эр-Рияде

10. Не только Цыганков и Довбик. Кто еще тащит Жирону в Лигу чемпионов

Валерий Василенко – о главной футбольной европейской Золушке, готовящейся стать принцессой