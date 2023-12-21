Не только Цыганков и Довбик. Кто еще тащит Жирону в Лигу чемпионов

Отдавая несомненное должное удачному старту «Жироны» в нынешнем сезоне и непосредственное участие в нем наших Виктора Цыганкова и Артема Довбика, все равно ловил себя на мысли, что сказка этой каталонской Золушки в Ла Лиге рано или поздно закончится. Потому что и лавка коротковата, и опыта маловато.

Но уже 17 туров позади – почти первая половина сезона – а жирондинцы все так же возглавляют таблицу чемпионата Испании. И Карло Анчелотти, главный тренер «Реала», и Хави, наставник «Барселоны», в один голос заявляют, что «Жирона» – главный конкурент их команд в борьбе за чемпионство.

Очень похоже, что это не просто пустые реверансы. Беспроигрышная серия «бело-красных» – 11 поединков, из них десять завершились победами. В активе команды Мичела – 44 забитых мяча. Это больше, чем у трех извечных испанских гегемонов. Более того, это очень много и по европейским меркам. Больше «Жироны» на внутренней арене забивает лишь «Бавария».

В 17 турах каталонцы набрали 44 очка. В предыдущих сезонах команды, демонстрирующие в Ла Лиге такой график, почти всегда становились в итоге чемпионами.

Такую прыть провинциального коллектива, имеющего один из самых скромных бюджетов среди участников Примеры, мы привычно связываем с удачной игрой украинского дуэта «Жироны» – Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

Безусловно, есть очень большая доля истины в таком утверждении. Бывший динамовец поднаторел за прошлый сезон, без сучка и задоринки прошел акклиматизацию. А имея «за спиной» тренерское доверие – именно Мичел был инициатором приглашения Виктора в «Жирону», именно тренер настоял, чтобы трансфер все-таки состоялся – Цыганков почувствовал себя, словно рыба в воде.

Скажу больше – он стал более вариативным, более разносторонним и более вмонтированным в игру, нежели был в «Динамо». Играть «ложную девятку», вингера, центрального полузащитника или даже опорника – для Цыганкова это не проблема. Регулярно играет, регулярно ассистирует, часто забивает (в его активе три мяча). Но еще более показателен тот момент, что наш футболист является для «Жироны» системообразующим. Не зря ведь топовые клубы АПЛ и Бундеслиги заинтересованы в трансфере Виктора.

Игра Артема за «Жирону» – вообще откровение. Признаюсь, со времен дебюта Шевченко за «Милан» не испытывал подобной гордости за наших полпредов в футбольной Европе.

Уже в дебютном поединке за «бело-красных» Довбик отличился забитым мячом. А дальше – пошло-поехало. После 17 туров на счету украинского форварда – десять мячей. Он лишь на три гола отстает от лидера бомбардирской гонки Ла Лаги – Беллингема из «Реала». А если считать по системе «гол+пас», то у украинца 14 очков (10 голов и 4 голевые передачи), всего на одно меньше, чем у звездного англичанина.

Интересно, что четыре из своих десяти голов Артем забил головой. В топ-лигах больше его со «второго этажа» забивал лишь Кейн из «Баварии» (пять мячей).

А если считать все голы Довбика в 2023 году (еще и за «Днепр-1» и сборную Украины), то получится красивая цифра – 25. И десять ассистов.

Как и на Цыганкова, так и на Довбика есть существенный спрос в топ-лигах. Поговаривают о серьезном интересе со стороны сразу трех итальянских грандов, а также «Атлетико».

Однако будем справедливы: не лишь украинцы делают погоду в «Жироне». Два человека в такой конкурентной среде, которой является Примера, просто не могут ее делать в одиночку. Там есть еще несколько ярчайших личностей. И первый среди них – главный тренер.

МИЧЕЛ, 48 лет

Гражданство: Испания

Амплуа: главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Пару-тройку лет назад об этом тренере знали лишь заядлые болельщики периферийного испанского футбола. А о его игроцкой карьере знали еще меньше, ведь выше «Райо Вальекано» он так и не прыгнул.

Но сейчас Мичел – на первых полосах главной спортивной испанской прессы. А также – на радарах сразу нескольких топ-клубов. Уже сейчас ходят упорные слухи о том, что в следующем сезоне этот специалист пойдет «на повышение» – возглавит более амбициозный и денежный проект.

Но пока что он в «Жироне», которую возглавляет в Примере лишь два полных сезона, и делает все от него зависящее, дабы скромный провинциальный коллектив вошел в историю испанского футбола. Как восемь лет назад вошел в историю английского футбола скромный «Лестер», выигравший АПЛ.

Коллеги Мичела по Примере в один голос расхваливают тренера «Жироны». Хави, наставник «Барселоны», после недавнего поражения от «бело-красных» 2:4, заявил, что «эта «Жирона» – лучшая команда, которую я когда-нибудь видел».

Наверняка в словах легенды «блаугранас» есть толика бравады. Но все равно приятно слышать такое от человека, видевшего на своем веку немало классных команд.

САВИО, 19 лет

Гражданство: Бразилия

Амплуа: полузащитник

Getty Images/Global Images Ukraine. Савио

Настоящее открытие нынешнего чемпионата Испании. «Жирона» взяла этого юного вингера (действует на левом фланге) в аренду у французского «Труа», где он не сумел раскрыться по-настоящему. Не сложилось у парня и в нидерландском ПСВ. А вот в «Жироне» Савио засверкал не по-детски.

Он очень хорош и в дриблинге, и в прессинге. Отдает классные передачи, забивает красивые мячи. На счету бразильского юниора в нынешнем сезоне – пять мячей и столько же результативных передач.

По словам наставника жирондинцев Мичела, Савио очень хочет «крепко стать на ноги» именно в «Жироне». Но, скорее всего, этот парень в ближайшем будущем будет выступать за более именитую команду. К нему уже сейчас присматривается «Барселона».

Мигель ГУТЬЕРРЕС, 22 года

Гражданство: Испания

Амплуа: защитник

Getty Images/Global Images Ukraine. Мигель Гутьеррес

Несмотря на то, что контракт этого левофлангового защитника с «Жироной» рассчитан до лета 2027 года, с почти стопроцентной вероятностью можно утверждать, что Мигель уже в скором будущем покинет каталонцев ради более амбициозного вызова.

По данным известного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, на Гутьерреса претендуют сразу несколько топ-клубов. И первый в этом списке – лондонский «Арсенал». Но и «Реал» тоже не против приобрести этого оборонца.

Контракт Мигела оценивается в 15 миллионов евро. Но в случае продажи «Жирона» увеличит эту сумму в разы.

Чем же прельстил топов Мигель? В первую очередь, отменной функционалкой, умением читать игру и без устали бороздить свою бровку, подключаться к атакам. А еще он – незаменимый «механизм» при высоком прессинге.

Кристиан СТУАНИ, 37 лет

Гражданство: Уругвай

Амплуа: нападающий

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Стуани

Настоящая легенда «Жироны». На счету ветерана – 124 забитых мяча в 230 поединках за «бело-красных». Недавно главный тренер жирондинцев Мичел заявил, что Стуани – самый-самый футболист в истории «Жироны». И с этим не поспоришь.

Несмотря на свой фактически «преклонный» возраст, Стуани до сих пор в потрясающей форме. И регулярно забивает мячи. Дубль в ворота «Хетафе», дубль «Валенсии», еще два гола – в кубковом поединке против «Ориуэлы», гол в ворота «Барсы». И это при том, что Кристиан редко выходит в основе (ну, против природы не попрешь). Зато он – отменная опция для тренера в виде усиления игры по ходу поединка.

Показательно, что в свое время этим форвардом всерьез интересовалась «Барселона». Но Стуани ответил отказом «больше, чем клубу». И остался в «Жироне», с которой затем три года скитался по Сегунде, но получил взамен неоспоримое уважение болельщиков «бело-красных».

Алейш ГАРСИЯ, 26 лет

Гражданство: Испания

Амплуа: полузащитник

Getty Images/Global Images Ukraine. Алейш Гарсия

Алейш Гарсия – первый в истории «Жироны» футболист, вызванный в национальную сборную Испании. Признание на уровне «Красной фурии» Алейш получил за отличное начало текущего чемпионата.

Наряду с Цыганковым и Савио, Гарсия – лидер команды по количеству ключевых передач. А еще он отлично читает игру, что позволяет быть незаменимым при перехватах мяча и разрушении атак соперника.

Возможно, он не выглядит классическим волнорезом из-за нежелания идти в жесткие стыки, но голова у этого футболиста действительно светлая.

Недавно, накануне каталонского дерби, Алейш заявил, что мечтает играть за «Барсу». На что Мичел ответил, дескать, парень просто ошибся. И не стал применять к игроку методы дисциплинарного взыскания. В здоровом коллективе – здоровый дух.

Янхель ЭРРЕРА, 25 лет

Гражданство: Венесуэла

Амплуа: полузащитник

Getty Images/Global Images Ukraine. Янхель Эррера

А вот Эррера, в отличие от Алейша, не избегает жесткой борьбы. Скорее он в ней чувствует себя очень комфортно. Его можно было бы назвать типическим опорным полузащитником, если бы не одно «но». Венесуэлец заточен еще и на удары по чужим воротам. Чаще него бьют лишь форварды – Довбик и Стуани.

А еще Янхель хорош при продвижении мяча на половине поля соперника. Причем его передачи отличаются не только точностью, но и часто являются обостряющими игру.

Ранее Эррера не хватал звезд с небосклона: выступал за испанские команды не самого высокого уровня («Уэска», «Гранада», «Эспаньол»), хотя его контракт и принадлежал «МанСити».

Нынешним летом «Жирона» выкупила контракт Эрреры у «горожан», и венесуэлец сразу же расцвел.