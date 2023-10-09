Вот ведь, Блинд!

Говоря о секретах успехов на старте нынешнего сезона Ла Лиги до недавнего времени скромной «Жироны», обозреватели выделяют несколько составляющих. Большинство не скупится на комплименты в адрес наставника жиронцев Мичела: мол, это – яркий представитель нового поколения энтренадоров! Наши соотечественники поднимают на флаг украинский вектор (и, в частности, Виктора!) селекции красно-белых: мол, Виктор Цыганков и Артем Довбык заставили каталонских провинциалов поверить в себя. Кто-то выделяет талантливость бразильцев, в частности Савиу. Иной отмечает мастерство аргентинского кипера Пауло Гассаниги. Все перечисленные факторы – зачетные, и о каждом можно поговорить отдельно и весьма подробно.

Однако сегодня хочу заострить внимание на наличии в составе команды Мичела не восходящей звезды, а игрока, в свое время сверкавшего в «Манчестер Юнайтед», познавшего с «красными дьяволами» вкус завоевания евротрофея (в финале Лиги Европы подопечные Жозе Моуринью обыграли родной для нашего героя «Аякс»), очень хорошо знающего, каково оно, национальное чемпионство («Аякс»!), а со своей национальной сборной завоевавшего медали за 3-е место на мировом форуме. Речь идет о Дейле Блинде. Игроков с подобным бэкграундом в составе «Жироны» больше нет (суммарно игроков своих национальных сборных в рядах одного из лидеров Ла Лиги только четверо, как это ни парадоксально!), а его роль в мощном старте красно-белых, по-моему, несколько преуменьшена. Креативщики сплошь и рядом заметнее разрушителей, что уж здесь поделаешь. Если ты в передовых рядах, то экзальтированная фан-масса априори обращает на тебя больше внимания. И тем не менее…

Если посмотреть на кривую оценок Дейли Блинда на sofascore.com, то можно увидеть интересную скачкообразную закономерность: представитель Страны тюльпанов лучше играет дома, чем в гостях. Даже за матч против «Реала», за который некоторые обозреватели критиковали ветерана слишком уж язвительно-оскорбительно (мол, не тот уже Дейли, не успевает за быстроногой молодежью «сливочных»!), он получил оценку 6,9. Да, во время голов в ворота «Жироны» где-то не хватило ему расторопности (Хоселу и Орельен Чуамени оказывались куда более смекалистыми), однако несколько раз благодаря своей тактической грамотности и чутью на опасность он спасал ворота своей команды. Проигрывая в скорости куда более молодому оппоненту, несмотря ни на что, не прекращал борьбу и помешал-таки Джуду Биллингему выйти один на один с кипером и нанести мощный удар по воротам «Жироны», а однажды мог рассчитывать и на пенальти в ворота мадридцев, попав мячом в руку Хоселу. Во всяком случае, утверждение, что Дейли провалил игру против команды Карло Анчелотти, является все же преувеличением. Практически во всех матчах чемпионата Дейли отыграл от звонка до звонка, только в матче против «Вильярреала» вышел на замену ближе к финальному свистку. И работа на поле легионера из Нидерландов – самая что ни есть добросовестная!

Getty Images/Global Images Ukraine. Дейлі Блинд против Джуда Беллингема

На заре своей карьеры Дейли играл исключительно на позиции центрального защитника, затем постепенно перешел ближе к левому флангу, в «Жироне» тяготеет к нему (хотя по начальной расстановке отыграл левого защитника только против «Мальорки», в других случаях закрывал позицию левого центрального защитника), что является логичным, ведь Дейли – левша (но когда пять лет назад творил хет-трик в составе «Аякса» в ворота клуба «Де Графсхап», то забивал и левой, и правой, в том числе и ударами издалека). Да и рост 180 см в современном футболе все же больше подходит фланговому, нежели центральному защитнику. Еще четыре года назад рыночная стоимость Блинда составляла 25 млн евро, сейчас едва превышает 3-миллионную отметку. Тому поспособствовало воспаление сердечной мышцы, случившееся с ним в конце 2019 г. Возникшее внезапно, по ходу одного из матчей Лиги чемпионов головокружение имело весьма серьезные последствия. Пришлось делать операцию. Футболисту установили подкожный кардиовертер-дефибриллятор. Во время одного из товарищеских предсезонных матчей уже в 2020 г. сердечный дефибриллятор временно отключился, и Блинд, схватившись за сердце, упал на газон. Однако вскоре смог самостоятельно покинуть поле и был заменен. А в 2021 г., уже будучи в возрасте за 30, выбыл более чем на два месяца из-за разрыва синдесмоза (это – неподвижное фиброзное соединение, в котором поверхности костей связаны между собой соединительной тканью). Но, несмотря на все эти проблемы, Блинд нашел в себе силы пролонгировать свою жизнь как игрока в большом футболе. Чего-чего, а упорства и духовитости ему не занимать!

Лучшие годы позади? Этому, конечно, не возразишь, однако объем работы, выполняемый Дейли, все равно огромен. И в современной «Жироне» такие труженики приветствуются. Пазл именитости и титулованности в составе каталонского клуба как раз и заполняет Блинд. Хотя объективно и не дотягивает по клубным победам до отца – Данни Блинда, который является одним из немногих футболистов в истории популярной игры, выигрывавших и Лигу чемпионов, и Кубок Кубков, и Кубок УЕФА, и Суперкубок УЕФА, и Межконтинентальный кубок.

Заметил еще одну интересную деталь: лучше Дейли играет там, где имеет 17-й номер на футболке. Воистину легенда №17? Матчи за сборную на медальном для оранжевых мундиале-2014 – исключение, но не в клубном контексте. На его футболке блестела пятерка! Дейли отыграл тогда во всех матчах чуть ли не от свистка до свистка. В бразильской мундиальной коломыйке «Оранье» у него была важнейшая партия. Его заменили лишь во время поединка за 3-е место с «пентакампеонами» минут за 20 до финального свистка (под аплодисменты нидерландского фанства), когда европейцы уверенно вели в счете, и судьба «малого финала» была решена. К слову, в той игре Блинд забил 2-й, во многом решающий гол, и, что характерно, правой ногой, переложив мяч с более удобной для себя левой. Были в его биографии 23-й номер (не слишком успешное короткое время в «Баварии»), и непродолжительная история с 15-м номером в МЮ (после все же вернулся к привычному 17-му), и 18-й в «Гронингене» в начале игровой карьеры. Но в итоге, всегда возвращался к счастливой для себя 17-ке. И она ему не изменяла!

Getty Images/Global Images Ukraine. Дейли Блинд

Уже не помню, кто из коллег предложил называть игроков сборной Нидерландов, не становившихся чемпионами Европы или вице-чемпионами мира, «малыми голландцами» по аналогии с искусствоведением. Титулованные «великие голландцы», собственно, до сих пор у всех на устах, а я бережно храню брелок с изображениями Руда Гуллита и Марко ван Бастена, приобретенный в далеком 1989 г. на вещевом рынке в болгарском курортном городке Поморье во время своего первого путешествия за границу. Но искусствоведы, характеризуя живописцев Страны тюльпанов ХVII в. как малых, отнюдь не имели в виду небольшое значение тех художников или их невысокое исполнительское мастерство. Речь шла о малом размере полотен и камерности сюжетов, характеризующих обыденную повседневность. Я бы расширил это определение для нидерландцев-футболистов. Не только не отмеченные высшим европейским титулом или мировым признанием за 2-е место на мундиале, но и мужики, которые после манчестеров-баварий идут доигрывать в скромные клубы в возрасте хорошо за 30. И вот как-то получается так, что именно в этих клубах обретают свою вторую молодость.

Дейли Блинд – характерный тому пример. Более того, иногда случается так, что с их приходом (пусть и не благодаря исключительно их приходу, но все же…) скромники посягают на высокие ступени турнирных таблиц чемпионатов большой пятерки, выкарабкиваясь из сетей повседневности. А «Жирона» в этом году, несмотря на поражение от «Реала» (согласно xG, команды вроде бы наиграли на 2:2, а вот реальный счет – в пользу «Реала»), несмотря на подчеркнуто не заносчивую риторику Мичела (мол, главное – остаться в элите и на следующий сезон), посягает. Еще как посягает, выходя на бой с признанными грандами! Какая уж здесь камерность сюжета!

…Для «малых голландцев» характерно тонкое нюансирование деталей. А в области внимания к деталям Блинд благодаря своему опыту – признанный мастер.

Алексей РЫЖКОВ