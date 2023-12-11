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Германия
11 декабря 2023, 13:15 | Обновлено 11 декабря 2023, 13:16
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Хаби Алонсо и еще шесть ярких героев нынешнего Байера

Валерий Василенко – о главном феномене европейского футбола прямо сейчас

11 декабря 2023, 13:15 | Обновлено 11 декабря 2023, 13:16
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Хаби Алонсо и еще шесть ярких героев нынешнего Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо і его команда

О нынешнем «Байере» не говорит, разве что, ленивый. Я не ленивый, поэтому тоже говорю. А как не говорить о команде, которая до сих пор остается единственной не только в Бундеслиге, но и среди всех коллективов из европейской топ-пятерки, кто не проигрывал.

На данный момент «Байер» возглавляет чемпионский забег в Германии, вышел в четвертьфинал национального Кубка. Команда лидирует в своей группе Лиги Европы. И во всех этих турнирах имеет шансы победить. И забыть навсегда проклятие «Неверкузена» – периода в конце девяностых – начале двухтысячных, когда «фармацевты» были очень близки к победам на «всех фронтах», но в итоге остались у разбитого корыта.

Да, итожить сезон «Байера», пускай и такой блестящий на старте, все равно мы будем на финише, когда все сестры получат по своим серьгам. Но сейчас, черт побери, насколько круто выглядит эта команда! И мы не можем не рассказать о главных действующих лицах главного на данный момент открытия европейского клубного футбола.

Хаби АЛОНСО, 42 года

Гражданство: Испания
Амплуа: главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Безусловно, начинающий испанский тренер является главным действующим лицом нынешнего «Байера». До прихода в Леверкузен экс-футболист сборной Испании, «Баварии», «Реала» и «Ливерпуля» имел минимальный тренерский опыт – работал с юношами «Реала» и «Сосьедада».

«Байер» возглавил в октябре прошлого года. Наверное, немногие специалисты на тот момент хотели в команду из Леверкузена: она шла на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Однако под руководством Алонсо «фармацевты» совершили настоящий спурт. И лишь откровенный провал в осенней части состязаний не позволил им финишировать в зоне Лиги чемпионов. Они финишировали на шестом месте. А также пробились в полуфинал Лиги Европы, где минимально уступили «Роме».

Нынешний чемпионат «Байер» во главе с Алонсо начал феноменально, о чем было сказано выше. Перед стартом нынешнего сезона коэффициент на победу команды Хаби Алонсо в чемпионате Германии был равен 51.00. Сейчас же – лишь 4,25. Да, «Бавария» все равно остается главным претендентом на титул, но если «фармацевты» и дальше будут так играть, то смогут не только составить конкуренцию рекордмайстеру, но и наконец-то взять титул.

Залог успеха нынешнего «Байера» очень прост. Это если судить визуально: очевидная ставка на атаку, высочайший контрпрессинг, игра в короткий пас, хорошая работа при стандартах и невероятная активность на флангах. Причем не только вингеров, но и крайних защитников.

Казалось бы, Хаби Алонсо не выдумал велосипед, но поди повтори такую вот игру. Не зря ведь молодого баска уже сейчас сватают и в «Реал», и в «Баварию».

Флориан ВИРЦ, 20 лет

Гражданство: Германия
Амплуа: полузащитник

Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Этого молодого парня уже сейчас называют главной надеждой не только «Байера», но и сборной Германии. А Алонсо сравнивает его с самим Месси.

Он «зажигал» уже в минувшем сезоне, но тяжелейшая травма (разрыв крестообразных связок колена) надолго выбыла его из колеи. Из-за нее Флориан пропустил не только значительную часть матчей своей команды в Бундеслиге, но и чемпионат мира.

Тем не менее, в начале нынешнего года Вирц вернулся на поле. И стал настоящим лидером средней линии «Байера». Флориан – идеальный тип плеймейкера: отличается и неплохой результативностью, и результативным умением ассистировать. Причем и то, и другое он делает по-футбольному красиво. И не по годам мудро.

Уже сейчас за ним выстроилась очередь из британских и испанских топ-клубов. «Байер» пока что не планирует продавать своего «бриллианта», но если все-таки и решится продать, то не меньше, чем за сто миллионов евро.

Виктор БОНИФАСЕ, 22 года

Гражданство: Нигерия
Амплуа: нападающий

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Бонифасе

Пришел в «Байер» из бельгийского «Юниона». И стартовал без раскачки, сразу с места в карьер: является лучшим бомбардиром «фармацевтов» в нынешнем сезоне: 14 голов и 6 голевых передач во всех турнирах.

Кажущуюся неуклюжесть с лихвой компенсирует фантастической техникой. Мастер дриблинга и финтов. А еще шедевральных передач.

Интересно, что Бонифасе, как и Виртц, пережил в свое время разрыв «крестов». Причем дважды.

В грядущем январе Бонифасе отправится в сборную Нигерии на Кубок Африки, и можно лишь догадываться, с какими серьезными проблемами столкнется «Байер» при его отсутствии.

Йонас ХОФМАНН, 31 год

Гражданство: Германия
Амплуа: полузащитник

Getty Images/Global Images Ukraine. Йонас Хофманн

Наряду с Вирцем, является настоящим мозговым центром полузащиты нынешнего «Байера». По игровым характеристикам эти двое очень похожи: отлично читают игру, так же хороши при стандартах, прекрасные распасовщики.

Не зря на его переходе из «Менхенгладбаха» нынешним летом настоял лично Алонсо. Хофманн перешел на «Бай-Арену» за смешные по нынешним меркам десять миллионов евро. Теперь опытнейший атакующий полузащитник – ключевая и незаменимая фигура «фармацевтов» в атаке. Причем он может сыграть не только в центре полузащиты, но и на флангах.

В «Байере» Хофманн переживает вторую молодость: отличается результативными действиями практически в каждом поединке.

Гранит ДЖАКА, 31 год

Гражданство: Швейцария
Амплуа: полузащитник

Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака

Переход и этого футболиста в «Байер» нынешним летом – тоже личная инициатива Алонсо. Но, скорее всего, инициатива наставника «фармацевтов» так бы и осталась инициативой, если бы сам Джака не захотел вернуться в Германию. Точнее, если бы его жена Леонита не захотела вернуться из Лондона в родной Менхенгладбах, что недалеко от Леверкузена.

Сам Джака как футболист состоялся именно в гладбахской «Боруссии», откуда ушел в «Арсенал». Но в АПЛ он так и не стал суперзвездой. Помешали травмы, смена тренеров и скверный характер.

Но в «Байере» мы снова видим привычного Гранита Джаку – настоящего мастера последней передачи, дирижера не только атак, но и всей игры.

Собственно, в «Байере» швейцарец играет примерно ту же роль, что в свое время играл в «Ливерпуле» или «Баварии» футболист Хаби Алонсо. Однозначно, это ключевая роль.

Поэтому его так и хотел пригласить в свою команду Алонсо.

Алехандро ГРИМАЛЬДО, 28 лет

Гражданство: Испания
Амплуа: полузащитник

Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гримальдо

На данный момент Гримальдо – лучший крайний полузащитник не только Бундеслиги, но и европейской топ-пятерки. Испанец буквально «выжигает» свою бровку, и сам регулярно забивает, и партнерам ассистирует.

Причем забивает очень важные, победные мячи. И зачастую это делает издевательски шедеврально. Неплохо исполняет штрафные удары.

Интересно, что по-настоящему Алекс раскрылся только сейчас, в уже зрелом возрасте. Хотя он подавал очень больше надежды в «Барселоне», воспитанником которой является. Но в первую команду так и не пробился.

Долгое время играл за «Бенфику». Играл неплохо, но, как говорят в подобных случаях, «не фонтан». За каждый из проведенных в «Бенфике» сезонов Гримальдо не забивал больше пяти мячей. Сейчас уже есть шесть. И это только в чемпионате.

Одилон КОССУНУ, 23 года

Гражданство: Кот Д’Ивуар
Амплуа: защитник

Getty Images/Global Images Ukraine. Одилон Коссуну

На данный момент – основной центральный защитник команды (в схеме с тремя центрбеками Одилон действует справа). Играет фактически без замен. Выделяется неуступчивостью, непроходимостью. И очень надежен на «втором этаже». Подключается к атакам своей команды, особенно при розыгрыше стандартов. Очень техничный, как для центрбека.

Но главная его добродетель – колоссальная физическая мощь, умение перерывать чужие атаки и начинать свои. В контрпрессинге Хаби Алонсо Коссуну играет ключевую роль. И отъезд этого футболиста в начале следующего года на чемпионат Африки тоже болезненно скажется на игре «Байера».

Интересно, что до прихода Хаби Алонсо в «Байер», трансфер Коссуну на «Бай-Арену» считался едва ли не главным провалом в истории клуба. За парня было заплачено 23 миллиона евро – это очень много для «Байера».

Но Хаби Алонсо нашел ивуарийцу и новую роль в команде, и в разы увеличил его трансферную стоимость. Именно Одилона называют самым прогрессирующим футболистом нынешнего «Байера».

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статьи эксклюзив Байер Хаби Алонсо Виктор Бонифасе Флориан Вирц Йонас Хофманн Гранит Джака Алехандро Гримальдо
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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