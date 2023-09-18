Снимет ли Хаби Алонсо в Байере проклятие Неверкузена

Трудно найти в топовом европейском футболе команду с более трагической в турнирном плане судьбой, чем немецкий «Байер». Сейчас поясню.

В Бундеслиге коллектив из Леверкузена занимает особое место. Это не вечный гранд типа «Баварии» или «Боруссии», но команда, в определенные временные отрезки демонстрирующая замечательный футбол, который по достоинству оценивали и болельщики, и специалисты. Тем не менее, этот яркий и результативный футбол особых титулов «Леверкузену» не принес (лишь один Кубок страны). И к команде прочно приклеилось прозвище «Неверкузен» (с английского невер – никогда).

Наверное, многим памятен «Байер» конца девяностых годов - начала двухтысячных. В ту симпатичную и самобытную команду невозможно было не влюбиться. Но, вместе с тем, ее турнирные провалы в решающих фазах состязаний стали поистине хрестоматийными.

Самым сильным, самым стильным «Байер» был на рубеже тысячелетий. Тогда командой руководил небезызвестный Кристоф Даум – тот самый, который в начале нового века мог возглавить «Шахтер», но отказал, а затем еще больше запомнился кокаиновой историей.

Хотя настоящим ценителем немецкого футбола герр Даум известен, как отменный тренер-тактик, который в свое время привел к титулу чемпиона Германии скромный «Штуттгарт». И вот-вот должен был возглавить Бундестим.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Даум

Промежуточной остановкой на пути Даума к креслу главного тренера сборной Германии стал «Байер». И Кристоф сделал все возможное, чтобы привести «красно-черных» к первому в истории титулу Бундеслиги.

Но стать чемпионами Германии «фармацевтам» так и не удалось: они останавливались в шаге от заветной «Салатницы».

Затем грянул кокаиновый скандал, и Даум был вынужден покинуть Леверкузен. Не возглавил он и Бундестим. Вместо него «фармацевтов» возглавил не очень известный на то время, но весьма экстравагантный на вид, Клаус Топпмеллер. Случилось это в памятном для «Байера» сезоне 2001/2002.

Под его руководством команда очень уверенно стартовала во всех трех турнирах: чемпионате, Кубке Германии и Лиги чемпионов.

И во всех трех турнирах до последнего претендовала на успех. Но на всех фронтах ее ждало трагическое разочарование.

Сначала леверкузенцы проиграли чемпионский забег. На протяжении турнира они опережали «Дортмунд». За три тура до конца чемпионата «фармацевты» имели семиочковый отрыв от «шмелей». Казалось, титул в их кармане. Но не тут-то было.

«Байер» свои матчи проиграл, «Боруссия» свои матчи выиграла. В матче последнего тура, против «Герты», уже ничего не значившего для команды Топпмеллера, и сам тренер, и его футболисты рыдали прямо на поле.

«Может, все эти страдания для того, чтобы потом добиться более важных побед», - успокаивал сам себя после игры Клаус.

Но дальше было только хуже.

«Байер» сначала проиграл «Шальке» финал Кубка Германии. После матча обессилевших и плачущих «фармацевтов» успокаивали и утешали даже соперники.

Казалось, что все эти страдания «Байера» - для того, чтобы добыть самый главный приз – Кубок чемпионов. Но и там – боль и разочарования. «Леверкузен» проиграл финал «Реалу» с тем самым знаковым голом Зидана.

После финального свистка на Топпмеллера и его команду было страшно смотреть. Такое впечатление тогда сложилось, что рухнуло дело всей их жизни.

Getty Images/Global Images Ukraine. Клаус Топпмеллер успокаивает игроков после поражения Реалу в финале ЛЧ

По факту так и произошло.

После того сезона «Байер» растащили по кусочкам. Сначала ушли Баллак и Зе Роберто, затем Бербатов и Йылдырай, затем остальные знаковые игроки.

В следующем сезоне «Байер» уже боролся за выживание. Топпмеллер в итоге был уволен. И на долгие годы «Байер» выпал из числа претендентов на титулы.

Возродиться из пепла «Байеру» удалось в начале «десятых»: тогда команда смогла еще раз стать вице-чемпионом и несколько раз финишировать на третьей ступеньке таблицы. Однако до уровня «красоты» и популярности на рубеже веков тот «Леверкузен» явно не дотягивал.

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Однако многое изменилось (в смысле, в пользу «красно-черных») в минувшем сезоне. По уровню притязаний, да и по кадровому потенциалу «Байер» уступал не только «Баварии» и «Дортмунду», но и «Лейпцигу».

Но вот относительно игры, относительно тактических новаций и нестандартных ходов «Байер» образца 2022 года стал одной и самых самобытных, самых «эксклюзивных» немецких команд. И эта трансформация почти целиком связана с именем нового главного тренера «Леверкузена» – Хаби Алонсо.

Знаменитый испанский экс-футболист, игравший в «Реале», «Ливерпуле» и «Баварии», возглавил «Байер» в октябре прошлого года. Алонсо принял команду уже по ходу сезона (после восьми туров), идущую на 17 месте.

И под руководством испанца с «Байером» произошло почти чудесное преобразование. На чемпионство «фармацевты» уже не могли претендовать – слишком многое было утрачено на старте, но за еврокубки пободались. В итоге «Леверкузен» финишировал на шестой позиции.

Getty Images/Global Images Ukraine/ Хаби Алонсо

Сезон 2023/2024 «Байер» начал отлично: три победы из трех. В четвертом туре команда Хаби Алонсо схлестнулась на выезде с «Баварией». И добилась заслуженной ничьей 2:2.

Немецкая пресса в первую очередь нахваливает Хаби Алонсо за игру на «Альянц Арене», который ну как минимум не проиграл творческую дуэль Тухелю. А если бы испанский тренер имел под рукой состав хотя бы сравнимый по потенциалу с баварским, то наверняка смог бы выжать из своей команды большее.

Чем же уникален этот молодой наставник, в чем его истинная сила?

Один из руководителей «Байера» Рольфес утверждает, что главная изюминка Алонсо в том, что он «может развивать игроков индивидуально».

И это чистая правда. Тренируя молодежные команды «Реала» и «Сосьедада», Хаби не только получил первый серьезный тренерский опыт, но и научился переквалифицировать молодых игроков, отыскивая для них оптимальную игровую позицию.

Эту особенность он ярко проявил уже в первом своем тренерском сезоне во «взрослом» футболе. У него защитники становились полузащитниками, и наоборот. Игроки середины поля играли в нападении, центрбеки становились латералями. В общем, Хаби Алонсо за неполный сезон смог не только стать своим на «Бай-Арене», но по уровню таланта его уже начали сравнивать с Даумом и Топпмеллером.

Кроме умения найти подход к игроку, отыскать его внутренние резервы, перепрофилировать его, Алонсо сумел привить «Байеру» несокрушимую веру в позиционную атаку. Или просто в быстрые атаки. По этим компонентам «Байер» - сейчас лучший в Бундеслиге.

Ставит испанец и на высокий прессинг и владение мячом. Но так как его команда по уровню мастерства не дотягивает до топового уровня, этот важный компонент он научился дозировать.

Еще он делает ставку на быстрые забитые мячи, а затем на игру на контратаках. И если с первой частью получается неплохо, то вот играть на удержание получается далеко не всегда.

Излюбленная игровая схема Алонсо – 3-4-3 – наиболее подходящая для главных креативщиков «Байера» – Виртца, Диаби и Фримпонга.

Хотя при необходимости (а такая возникла в недавней игре против «Баварии»), «Байер» отлично адаптируется под 4-4-2.

Кстати, еще одна фишка от Алонсо – его умение вносить коррективы уже по ходу игры. И в этом случае у него почти нет равных в Бундеслиге». По хочу матча «Байер» может менять по три-четыре игровые формации.

А еще Алонсо поощряет, точнее – требует – от своих подопечных бить издали. И у них это получается. Феноменальному голу Гримальдо в ворота «Баварии» аплодировали даже соперники.

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Да, у команды Алонсо есть и слабые места. В частности, «Байер» уязвим при «стандартах». В коллективе нет забивного форварда – Шик никак не может восстановиться после травмы. Нет у Алонсо и такого «волнореза», которым в свое время был сам Хаби. Заметен крен между флангами: правый – практически идеально работающий и на защиту, и на атаку, левый – скорее для «ходьбы».

Но испанец не унывает: отталкивается от того «материала», который имеет. И перепрофилирует его.

Летнее трансферное окно «Байер» провел весьма удачно. Да, «фармацевты» потеряли одну из главных своих звезд – Диаби, но новички пришли очень качественные. А главное – они сходу сумели влиться в команду.

В первую очередь, речь идет о Джаке, Гримальдо, Хофманне и Бонифасе (Виктор наконец-то должен решить проблему центрфорварда).

Хотя главным героем «Байера» на поле остается Флориан Виртц – своего рода, реинкарнация Баллака.

Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Виртц

С приходом в команду Джаки Алонсо удалось решить проблему середины поля. Благодаря Граниту (и Паласиосу) теперь там не только прерываются чужие атаки, но и начинаются свои.

В общем, «Байер» и Хаби Алонсо, которого перед началом сезона «сватали» и в «Реал», и в «Баварию» - однозначно самое «искреннее», самое зрелищное, что на данный момент есть в Бундеслиге.

Наверняка по классу нынешний «Байер» и уступает «Баварии», но чем черт не шутит: а вдруг под руководством Хаби Алонсо «Байер» наконец-то перестанет быть «Неверкузеном».