Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
Украинский вратарь останется в «Реале» и будет бороться за место в основе
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел личный разговор с украинским вратарем Андреем Луниным, сообщает издание Realmadrid Confidencial.
По итогам разговора, 24-летний голкипер ясно дал понять итальянцу, что собирается остаться в команде как минимум до конца сезона. Его не пугает, что на бумаге первым номером до сих пор является Кепа. Андрей сосредоточен на работе над собой и готов показать свои способности тренеру.
Напомним, контракт Лунина с «Реалом» официально действует до 2024 года, хотя в СМИ появлялась информация о тайном продлении соглашения до конца сезона 2024/25.
«Пока Кепа остается в основе, он должен остерегаться решения Лунина остаться в команде и показать себя. Голод игрока, которому нечего терять, может удивить всех и каждого, а голод игрока, который хочет добиться успеха, является топливом для достижения больших целей, хотя только время покажет результат», – говорится в завершении статьи.
Ранее Карло Анчелотти заявил, что в матче против «Алавеса» в стартовом составе выйдет Кепа, а не Лунин. Игра состоится уже сегодня, 21 декабря в 22:30 по киевскому времени.
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Ну то при рівних якостях воротарів вболівальники тиснуть на Анчелотті, аби ставив Луніна. І Анчелотті таки пару разів поставив.
Луніну в принципі би не завадило бути трохи наглішим і відкритішим. У нього замкнутий характер, мовчить, не випендрюється, скромний. А інколи треба бути і наглим та відкритим, щоб стати популярним.
Йому ще повезло, що там його дружина, очевидно, рулить його соцмережами і виставляє нові фотки час від часу. Бо він б і того не робив. Бо зараз таке діло, що всі повинні якось мати соцмережі і підписників. Бо на це і спонсори дивляться.
Грав би собі головного в Бетисі. Є якесь комусь діло до нинішнього воротаря Бетиса? Та ми навіть прізвище воротаря Жирони, напевно не знаємо. Я от навіть не згадаю, бо про нього ніколи не пишуть і не згадують.
А тут другий воротар Реалу і кожен день вся іспанська преса обсмоктує, що він робить, з ким говорить, що думає, куди збирається.
Оця от конкуренція з Кепою - найкраще, що сталося з Луніним. Ніколи він стільки уваги не отримував. Ще і вболівальники і преса таки нагнули Анчелотті, аби він міняв Кепу і Луніна. І стало ще цікавіше.
Бо Реал це престиж і увага. Тому Лунін так не хоче уходити і згоден навіть інколи грати. А мадридська преса так вчепилася в це чисто тому, що їм нудно, а писати про щось треба. В Реалі нема зараз інших скандалів, а Барселона та Реал це як зірки таблоїдів. Там постійно треба якась штучна драма, яку преса розвиває до небес. Тому так до Бейла чіплялися. Люблять істерики Вінісіуса. Доїли Мессі. Тепер Луніна і Кепу мусолять.
І це тим більше краще для Луніна, бо його розкручують медійно. Тепер вже всі знають, що є такий Лунін, коли про нього постійно пишуть. Вже давно навколо другого воротаря топ-клуба не було стільки уваги. Зазвичай вони нікому не цікаві.