Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел личный разговор с украинским вратарем Андреем Луниным, сообщает издание Realmadrid Confidencial.

По итогам разговора, 24-летний голкипер ясно дал понять итальянцу, что собирается остаться в команде как минимум до конца сезона. Его не пугает, что на бумаге первым номером до сих пор является Кепа. Андрей сосредоточен на работе над собой и готов показать свои способности тренеру.

Напомним, контракт Лунина с «Реалом» официально действует до 2024 года, хотя в СМИ появлялась информация о тайном продлении соглашения до конца сезона 2024/25.

«Пока Кепа остается в основе, он должен остерегаться решения Лунина остаться в команде и показать себя. Голод игрока, которому нечего терять, может удивить всех и каждого, а голод игрока, который хочет добиться успеха, является топливом для достижения больших целей, хотя только время покажет результат», – говорится в завершении статьи.

Ранее Карло Анчелотти заявил, что в матче против «Алавеса» в стартовом составе выйдет Кепа, а не Лунин. Игра состоится уже сегодня, 21 декабря в 22:30 по киевскому времени.