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Чемпионат Европы
21 декабря 2023, 13:41 |
1333
2

Рейтинг ФИФА. Известно, на каком месте сборная Украины завершила год

Команда Реброва сохранила 22-ю строчку

21 декабря 2023, 13:41 |
1333
2
Рейтинг ФИФА. Известно, на каком месте сборная Украины завершила год
УАФ

ФИФА обновила рейтинг национальных сборных, в котором Украина находится на 22-м месте.

Сине-желтые имеют 1553,35 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 12-я.

После публикации предыдущего реестра сборная Украины матчей не проводила и осталась на той же позиции.

Наши соперники в плей-офф отбора чемпионата Европы также остались на своих прежних местах: Босния и Герцеговина – 69 (0), Исландия – 71 (0), Израиль – 75 (0).

Полный рейтинг здесь.

Рейтинг ФИФА на 21.12.2023

1. Аргентина – 1855,20.
2. Франция – 1845,44.
3. Англия – 1800,05.
4. Бельгия – 1798,46.
5. Бразилия – 1784,09.
6. Нидерланды – 1745,48.
7. Португалия – 1745,06.
8. Испания – 1732,64.
9. Италия – 1718,82.
10. Хорватия – 1717,57.

22. УКРАИНА – 1553,35.

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Источник ФИФА
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Мда...22 в світі, а на ЧЄ попасти не можемо, поки що)
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