Рейтинг ФИФА. Известно, на каком месте сборная Украины завершила год

ФИФА обновила рейтинг национальных сборных, в котором Украина находится на 22-м месте.

Сине-желтые имеют 1553,35 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 12-я.

После публикации предыдущего реестра сборная Украины матчей не проводила и осталась на той же позиции.

Наши соперники в плей-офф отбора чемпионата Европы также остались на своих прежних местах: Босния и Герцеговина – 69 (0), Исландия – 71 (0), Израиль – 75 (0).

Полный рейтинг здесь.

Рейтинг ФИФА на 21.12.2023

1. Аргентина – 1855,20.

2. Франция – 1845,44.

3. Англия – 1800,05.

4. Бельгия – 1798,46.

5. Бразилия – 1784,09.

6. Нидерланды – 1745,48.

7. Португалия – 1745,06.

8. Испания – 1732,64.

9. Италия – 1718,82.

10. Хорватия – 1717,57.

…

22. УКРАИНА – 1553,35.