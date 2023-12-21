Испания21 декабря 2023, 20:49 |
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ВИДЕО. Он сделал это снова! Артем Довбик забил Бетису
Украинский нападающий «Жироны» реализовал пенальти
21 декабря 2023, 20:49 |
8008
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Сегодня, 21 декабря 2023 года, проходит матч 18-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Жироной». Матч проходит в Севилье на домашнем стадионе «Бетиса», который называется «Бенито Вильямарин». Счет по состоянию на 45-ю минуту – 1:0 в пользу гостей.
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Первый гол в матче забил украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик. На 39-й минуте форвард мастерски реализовал пенальти, разведя вратаря и мяч по разным углам. В прошлом матче против «Алавеса» Артем также реализовал 11-тиметровый удар.
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Комментарии 5
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Гол, звичайно, Савіо зробив. Шана і повага. Але штатний пенальтист є пенальтист. Тому вітання Довбику з 11 м'ячем. Чекаємо дубля. Циганкова дуже не вистачає. З пенальті ще повезло.Поки якось і небезпечних моментів не було.
Показать Скрыть 1 ответ
Фіра ім віддячит.)))
Top) Только вот можно было б и тут выложить, а не снова и опять телегу
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