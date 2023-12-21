Сегодня, 21 декабря 2023 года, проходит матч 18-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Жироной». Матч проходит в Севилье на домашнем стадионе «Бетиса», который называется «Бенито Вильямарин». Счет по состоянию на 45-ю минуту – 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый гол в матче забил украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик. На 39-й минуте форвард мастерски реализовал пенальти, разведя вратаря и мяч по разным углам. В прошлом матче против «Алавеса» Артем также реализовал 11-тиметровый удар.

ВИДЕО. Он сделал это снова! Артем Довбик забил Бетису