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  4. ВИДЕО. Он сделал это снова! Артем Довбик забил Бетису
Испания
21 декабря 2023, 20:49 |
8008
5

ВИДЕО. Он сделал это снова! Артем Довбик забил Бетису

Украинский нападающий «Жироны» реализовал пенальти

21 декабря 2023, 20:49 |
8008
5
ВИДЕО. Он сделал это снова! Артем Довбик забил Бетису
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 21 декабря 2023 года, проходит матч 18-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Жироной». Матч проходит в Севилье на домашнем стадионе «Бетиса», который называется «Бенито Вильямарин». Счет по состоянию на 45-ю минуту – 1:0 в пользу гостей.

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Первый гол в матче забил украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик. На 39-й минуте форвард мастерски реализовал пенальти, разведя вратаря и мяч по разным углам. В прошлом матче против «Алавеса» Артем также реализовал 11-тиметровый удар.

ВИДЕО. Он сделал это снова! Артем Довбик забил Бетису

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Бетис Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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anacreon
Гол, звичайно, Савіо зробив. Шана і повага. Але штатний пенальтист є пенальтист. Тому вітання Довбику з 11 м'ячем. Чекаємо дубля. Циганкова дуже не вистачає. З пенальті ще повезло.Поки якось і небезпечних моментів не було.
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+1
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CheMP
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+1
Wlad West
Фіра ім віддячит.)))
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0
Владислав Рейский
Top) Только вот можно было б и тут выложить, а не снова и опять телегу
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0
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