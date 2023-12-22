Таблица Ла Лиги. Реал – зимний лидер, Жирона с Довбиком и Цыганковым – 2-я
21 декабря завершились матчи 18-го тура чемпионата Испании
19-21 декабря прошли матчи 18-го тура Ла Лиги 2023/24.
«Жирона» вместе с украинским форвардом Артемом Довбиком сыграла вничью с «Бетисом» на выезде со счетом 1:1. Единственный гол в составе гостей забил именно Довбик, который реализовал 11-метровый на 39-й минуте. На 64-й Артем был заменен на Кристиана Стуани.
Еще один представитель Украины в составе «красно-белых» Виктор Цыганков не попал в заявку на поединок из-за повреждения.
«Реал» Мадрид на последних минутах игры с «Алавесом» вырвал минимальную победу 1:0 благодаря голу Лукаса Васкеса. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных, уступив место в воротах Кепе Аррисабалаге.
«Валенсия» в гостях одолела «Райо Вальекано» 1:0. Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук начал встречу в запасе и появился на поле на 82-й минуте вместо Уго Дуро.
«Барселона» в огненном поединке выиграла у «Альмерии» 3:2.
«Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Хетафе» 3:3.
Благодаря победе над «Алавесом» «Реал» завершил 2023 год на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. У королевского клуба 45 очков после 18 туров. Столько же и у «Жироны», но по личной встрече (3:0) 1-е место пока что именно у подопечных Карло Анчелотти.
На 3-й позиции располагается «Барселона» с 38 очками, на 4-й – «Атлетико» (35). Топ-5 замыкает «Атлетик» Бильбао (35).
Ла Лига. 18-й тур. 19-21 декабря
- Райо Вальекано – Валенсия – 0:1
- Гранада – Севилья – 0:3
- Атлетико – Хетафе – 3:3
- Барселона – Альмерия – 3:2
- Вильярреал – Сельта – 3:2
- Атлетик – Лас-Пальмас – 1:0
- Кадис – Реал Сосьедад – 0:0
- Бетис – Жирона – 1:1
- Алавес – Реал Мадрид – 0:1
- Мальорка – Осасуна – 3:2
Турнирная таблица Ла Лиги 2023/24 после 18 туров
RESULTADOS | ¡Así concluye la jornada 18 en #LALIGAEASPORTS! 🍿✅#ResultsByVisitSaudi pic.twitter.com/LWKlfPWrit— LALIGA (@LaLiga) December 21, 2023
CLASIFICACIÓN | ¡Consulta cómo queda la tabla de #LALIGAEASPORTS tras los encuentros jugados en la última jornada del 2023! 📊 pic.twitter.com/SCK6OPpcQy— LALIGA (@LaLiga) December 21, 2023
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