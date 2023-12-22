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  4. Таблица Ла Лиги. Реал – зимний лидер, Жирона с Довбиком и Цыганковым – 2-я
Испания
22 декабря 2023, 06:40 |
1826
0

Таблица Ла Лиги. Реал – зимний лидер, Жирона с Довбиком и Цыганковым – 2-я

21 декабря завершились матчи 18-го тура чемпионата Испании

22 декабря 2023, 06:40 |
1826
0
Таблица Ла Лиги. Реал – зимний лидер, Жирона с Довбиком и Цыганковым – 2-я
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

19-21 декабря прошли матчи 18-го тура Ла Лиги 2023/24.

«Жирона» вместе с украинским форвардом Артемом Довбиком сыграла вничью с «Бетисом» на выезде со счетом 1:1. Единственный гол в составе гостей забил именно Довбик, который реализовал 11-метровый на 39-й минуте. На 64-й Артем был заменен на Кристиана Стуани.

Еще один представитель Украины в составе «красно-белых» Виктор Цыганков не попал в заявку на поединок из-за повреждения.

«Реал» Мадрид на последних минутах игры с «Алавесом» вырвал минимальную победу 1:0 благодаря голу Лукаса Васкеса. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных, уступив место в воротах Кепе Аррисабалаге.

«Валенсия» в гостях одолела «Райо Вальекано» 1:0. Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук начал встречу в запасе и появился на поле на 82-й минуте вместо Уго Дуро.

«Барселона» в огненном поединке выиграла у «Альмерии» 3:2.

«Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Хетафе» 3:3.

Благодаря победе над «Алавесом» «Реал» завершил 2023 год на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. У королевского клуба 45 очков после 18 туров. Столько же и у «Жироны», но по личной встрече (3:0) 1-е место пока что именно у подопечных Карло Анчелотти.

На 3-й позиции располагается «Барселона» с 38 очками, на 4-й – «Атлетико» (35). Топ-5 замыкает «Атлетик» Бильбао (35).

Ла Лига. 18-й тур. 19-21 декабря

  • Райо Вальекано – Валенсия – 0:1
  • Гранада – Севилья – 0:3
  • Атлетико – Хетафе – 3:3
  • Барселона – Альмерия – 3:2
  • Вильярреал – Сельта – 3:2
  • Атлетик – Лас-Пальмас – 1:0
  • Кадис – Реал Сосьедад – 0:0
  • Бетис – Жирона – 1:1
  • Алавес – Реал Мадрид – 0:1
  • Мальорка – Осасуна – 3:2

Турнирная таблица Ла Лиги 2023/24 после 18 туров

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Источник Sport.ua
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