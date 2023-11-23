Карпаты готовы погасить долги, Лунин сыграет за Реал, победа Прометея

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 22 ноября.

1. Источник: Карпаты готовы погасить долги, клубу ничего не угрожает

Долги могут достигать 8 миллионов

2A. Кепа не успел. Андрей Лунин сыграет в следующем матче Реала

Испанский вратарь продолжает восстановление, с «Кадисом» будет играть украинец

2B. Валенсия может прервать аренду Яремчука. На игрока претендует клуб Серии A

Форвард может оказаться в Болонье

3. Скандальный фулбек Днепра-1 договорился о переходе в португальскую Ароку

Амаш с 1 января станет игроком аутсайдера Примейры

4. Маккаби вылетел на матч самолетом и напрямую, Заря добирается через Польшу

Два клуба, которые оказались в похожей ситуации, но имеют разные возможности

5A. Динамо лидирует в интересном рейтинге CIES. В списке еще 2 украинских клуба

Обнародован рейтинг клубов мира, делающих ставку на своих воспитанников

5B. Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024

Команду Сергей Реброва ждет плей-офф отбора

6. Таблицы Евро-2025 U21. Украина лидирует, опережая Англию на 3 очка

Отборочный турнир к чемпионату Европы 2025 уходит на паузу до весны

7. Челси – не команда. Тренер Шахтера встал на защиту Мудрика

Карло Николини – об украинском полузащитнике

8. Решающий рывок во второй половине матча. Прометей победил Венецию

Команды выдали динамичный и результативный поединок

9. Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?

С чем биатлонная команда подходит к сезону

10A. Мальтийские качели. Как сборная Украины сделала шаг к Евро U-19

О выступлении юношеской сборной Украины в первом раунде отбора на Евро

10B. Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17

Прошло четыре года, пора делать первые выводы