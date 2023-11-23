Карпаты готовы погасить долги, Лунин сыграет за Реал, победа Прометея
Главные новости за 22 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 22 ноября.
1. Источник: Карпаты готовы погасить долги, клубу ничего не угрожает
Долги могут достигать 8 миллионов
2A. Кепа не успел. Андрей Лунин сыграет в следующем матче Реала
Испанский вратарь продолжает восстановление, с «Кадисом» будет играть украинец
2B. Валенсия может прервать аренду Яремчука. На игрока претендует клуб Серии A
Форвард может оказаться в Болонье
3. Скандальный фулбек Днепра-1 договорился о переходе в португальскую Ароку
Амаш с 1 января станет игроком аутсайдера Примейры
4. Маккаби вылетел на матч самолетом и напрямую, Заря добирается через Польшу
Два клуба, которые оказались в похожей ситуации, но имеют разные возможности
5A. Динамо лидирует в интересном рейтинге CIES. В списке еще 2 украинских клуба
Обнародован рейтинг клубов мира, делающих ставку на своих воспитанников
5B. Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
Команду Сергей Реброва ждет плей-офф отбора
6. Таблицы Евро-2025 U21. Украина лидирует, опережая Англию на 3 очка
Отборочный турнир к чемпионату Европы 2025 уходит на паузу до весны
7. Челси – не команда. Тренер Шахтера встал на защиту Мудрика
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8. Решающий рывок во второй половине матча. Прометей победил Венецию
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