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Другие новости
23 ноября 2023, 09:59 | Обновлено 23 ноября 2023, 10:09
984
0

Карпаты готовы погасить долги, Лунин сыграет за Реал, победа Прометея

Главные новости за 22 ноября на Sport.ua

23 ноября 2023, 09:59 | Обновлено 23 ноября 2023, 10:09
984
0
Карпаты готовы погасить долги, Лунин сыграет за Реал, победа Прометея
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 22 ноября.

1. Источник: Карпаты готовы погасить долги, клубу ничего не угрожает
Долги могут достигать 8 миллионов

2A. Кепа не успел. Андрей Лунин сыграет в следующем матче Реала
Испанский вратарь продолжает восстановление, с «Кадисом» будет играть украинец

2B. Валенсия может прервать аренду Яремчука. На игрока претендует клуб Серии A
Форвард может оказаться в Болонье

3. Скандальный фулбек Днепра-1 договорился о переходе в португальскую Ароку
Амаш с 1 января станет игроком аутсайдера Примейры

4. Маккаби вылетел на матч самолетом и напрямую, Заря добирается через Польшу
Два клуба, которые оказались в похожей ситуации, но имеют разные возможности

5A. Динамо лидирует в интересном рейтинге CIES. В списке еще 2 украинских клуба
Обнародован рейтинг клубов мира, делающих ставку на своих воспитанников

5B. Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
Команду Сергей Реброва ждет плей-офф отбора

6. Таблицы Евро-2025 U21. Украина лидирует, опережая Англию на 3 очка
Отборочный турнир к чемпионату Европы 2025 уходит на паузу до весны

7. Челси – не команда. Тренер Шахтера встал на защиту Мудрика
Карло Николини – об украинском полузащитнике

8. Решающий рывок во второй половине матча. Прометей победил Венецию
Команды выдали динамичный и результативный поединок

9. Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
С чем биатлонная команда подходит к сезону

10A. Мальтийские качели. Как сборная Украины сделала шаг к Евро U-19
О выступлении юношеской сборной Украины в первом раунде отбора на Евро

10B. Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17
Прошло четыре года, пора делать первые выводы

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главные новости
Источник Sport.ua
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