Мальтийские качели. Как сборная Украины сделала шаг к Евро U-19

Сборная Украины U-19 смогла пройти первый раунд квалификации и выйти в элит-раунд чемпионата Европы. Подопечные Олега Кузнецова в своей группе набрали 6 очков и заняли первое место.

Украинцы стартовали с победы над хозяевами квалификации мальтийцами – 3:1. Затем были уничтожены косоварами – 0:4. После чего в решающем матче победили словаков – 4:0.

Тезисно рассказываем о выступлении сборной Украины на Мальте.

Продолжительный перерыв. Сборная Украины не смогла выйти на Евро U-17. Последний официальный матч провела в апреле 2022 года. После этого почти полтора года не собиралась. Перед квалификацией на Евро U-19 в октябре 2023 сыграла на товарищеском турнире в Корее. За это время очень многое изменилось в кадровом плане. Часть игроков не смогла подтвердить свой талант или не имела развития. Появились новые имена. Никакой сыгранности не было и в помине. На Мальту поехали 9 футболистов, никогда не вызывавшихся в состав сборной 2005 года рождения.

Динамо перестало быть базовым клубом. На уровне U-17 в 2005 году было все очень просто – 8-9 игроков из «Динамо» и три из «Шахтера». Иными словами, динамовцы переодевались в форму сборной Украины и к ним присоединялись вратарь Владислав Кравец, защитник Николай Огарков и опорник Евгений Янович. В последнем матче против Словакии в старте вышли двое киевлян, которые на уровне U-17 в сборную не вызывались - Роман Саленко и защитник Тарас Михавко. Тогда они играли за «Диназ» и ФК «Львов» соответственно.

Фактически, место в составе сохранили только Алексей Гусев и Дмитрий Кремчанин. Никита Дзень и Даниил Билоконь поехали в «Полесье» и в сборную их не вызвали. Назар Балаба и Андрей Маткевич получили травмы. Егор Сизонюк, Максим Василец и Назар Янчишин сейчас не в лучшей форме. Андрей Фирман почти не играет за примаверу «Ювентуса», Владислав Нагрудный покинул «Милан», Александр Якименко не имеет игровой практики в «Брюгге», Егор Князев не очень удачно съездил в Нидерланды, а сейчас травмирован в «Шахтере». Кузнецову, в сущности, нужно было строить новую команду. Это за месяц сделать невозможно.

Не самое сильное поколение. Еще в октябре Кузнецов начал активно привлекать на год младших игроков 2006 года рождения. Даже к штабу присоединился наставник этого года Юрий Мороз. Это не от хорошей жизни, а потому, что была потребность. Сразу основным форвардом стал Матвей Пономаренко. Уже в ноябре на Мальту взяли левого защитника Дениса Дикого. Думаю, что будет продолжение. Необходимо искать усиление среди младших футболистов. Сейчас игрокам сборной уже почти 19 лет, но никто из них не играет на взрослом уровне. На какие-то минуты выходил только Пономаренко в матче с «Шахтером», но это 2006 год и единичный случай. Те футболисты, которым выдавали большие авансы на уровне U-17, пока их не оправдывают.

УАФ

Мутная селекция. Ситуация с Данилом Кревсуном – это просто какая-то глупость. Игрока, достигшего наибольшего в этом возрасте, не берут в сборную. Сейчас это главная звезда данного возраста. Причем объяснить его отсутствие нормально так никто не смог. По своему профайлу Даниил мог бы очень серьезно помочь сборной.

Не видят игрока, который на слуху, а малоизвестных замечают. Вызов получил Богдан Мануйлов из неизвестного клуба из Испании «Сан-Хосе». В Корею ездил игрок с Ближнего Востока Дияр Шамузов. Как их обнаружили, я не понимаю. Просто должна быть какая-то общая система отбора в юношескую сборную – игровая практика, статус клуба, еще какие-то вещи. Чтобы все понимали, благодаря каким критериям приглашают в сборную. А то выходит так, что одного приглашают, а другого – нет. Приехал бывший защитник «Колоса» Иван Ермачков, стабильно играющий на уровне юношеской Бундеслиги. Забил первый гол в ворота словаков. Мы сыграли на ноль в защите. Тимур Тутеров почти не играет за «Сандерленд». Сначала делали документы, а затем была травма. Сыграл во всех трех матчах на позиции вингера, хотя сам форвард. Впечатление оставил хорошее. Александр Пищур играет за «Академию Пушкаша» в Венгрии. В юношеской Лиге УЕФА его команда вылетела от «Габалы». Априори нельзя считать, что, если игрок играет в Европе, то он лучше наших футболистов. Все здесь индивидуально.

Отсутствие прогресса игроков. Чья карьера после U-17 пошла вверх? Все так и остаются перспективными. Нельзя сказать ни по одному футболисту, что его карьера за последние два года серьезно пошла вверх и он чего-то серьезного достиг. В первой части сезона в первой команде «Динамо» были проблемы в центре защиты, но шанса Назару Балабе или Тарасу Михавко никто не дал. «Шахтер» на позицию второго вратаря берет опытного Артура Рудько, но не дает шансов своему воспитаннику Владиславу Кравцу. Так можно продолжать дальше. В возрасте 18-19 лет уже нужно серьезно говорить об амбициях во взрослом футболе, а не подавать надежды.

Не самые слабые соперники. На первый взгляд, Украина должна была выходить без проблем из группы с первого места. Уровень соперников не был высоким. Но это юношеский футбол, где соперничают в лучшем случае два года рождения. Поэтому здесь возможно, что угодно. Не всегда магия имен сборных играет некую роль. В Словакии есть легионеры из итальянских и германских клубов. Кто уже играет на уровне взрослого футбола на родине. Косовары имеют очень серьезное представительство в Германии и Швейцарии. Мальта играла дома.

Травмы. На всех сильнейших тренерский штаб не смог рассчитывать. Один из лидеров этой команды Андрей Маткевич получил травму голени еще перед выездом в Корею в октябре в матче против «Полесья». Это ключевой вингер команды. Перед турниром травмировался основной защитник и капитан команды Назар Балаба. Василец и Янчишин тоже имели проблемы со здоровьем. Только восстановился от травмы и продолжительного простоя Владислав Герич. Атакующий полузащитник Егор Князев вернулся из «Утрехта» в «Шахтер», но получил еще летом тяжелую травму. Как минимум, 6 игроков недосчитался Олег Кузнецов.

Климат Мальты повлиял на результат. Команды играли на искусственном покрытии. Приноровиться к нему было непросто. Плюс, ветер оказывал серьезное влияние на игру. В первом матче против Мальты именно ветер помог обеим командам забить по мячу. Сначала вратарь мальтийцев не попал рукой по мячу после стандарта и получил за воротник. Затем ветер привел к автоголу Матвея Пономаренко.

Простой футбол. Из четырех команд только Мальта пыталась играть в комбинационный футбол. Причем класс мальтийцев был самым низким. Все остальные команды исповедовали стиль быстрых атак, стандартов, индивидуального мастерства. Кто первый забивал, тот получал ключевое преимущество в пространстве. Позиционно атаковать никто не умел.

Необходимость ротации. Очень умело нужно распределять силы на все три матча. Игроки в возрасте 18 лет не могут играть на третий день с интенсивностью 3 игры за 6 дней. Ни физически, ни психологически они не готовы были играть. Наш разгром косоварами я как раз связываю с этим. В субботу вышел тот же состав, который играл в среду. Они, возможно, настраивались, но не смогли. Во вторник Кузнецов провел ротацию, оставив в составе только пятерых игроков (Михавко, Огарков, Мельниченко, Мануйлов и Тутеров), и мы разгромили Словакию. На эти же грабли наступили косовары, которым просто не хватило сил в последнем туре победить аутсайдера Мальту и словаки, которые с треском провалились с нами.

УАФ. Форвард Сандерленда Тимур Тутеров был одним из лучших в составе сборной

Проблемы с защитой. Мы пропустили 5 голов. Многовато, как для трех матчей. Но как-то винить вратаря язык не поворачивается. В матче против Мальты Пономаренко забил себе после углового. Там еще ветер сыграл немаловажную роль. В матче против Косово хорошо, что 4, а не 6-7. Косовары просто забрасывали за воротник защитникам и благодаря скорости создавали моменты. Забивали с близкого расстояния и без сопротивления. Если бы не вратарь, то там было бы больше. Первые два матча играла пара Мельниченко-Михавко. Они до этого никогда не играли вместе. Мельниченко даже не является центральным защитником. В юношеской команде «Днепра-1» он играет в середине поля. Навыков ему явно не хватало. Да еще рост 180 см для центрального защитника не очень убедителен. На проблемном левом фланге – формально центральный защитник Николай Огарков. В клубе он играет в центре обороны. Полностью несыгранная защита, еще и два игрока не на своих позициях. Против Словакии сыграл фактурный Ермачков. Мы не пропустили, и соперник не имел почти моментов.

Новый капитан. Когда сборная только формировалась, то капитаном был Евгений Янович из «Шахтера». Его не вызвали в сборную. В клубе он играет, но нестабильно. Вице-капитаном был динамовец Назар Балаба. Он не поехал на Мальту из-за травмы. Капитанскую повязку получил вратарь «Хайдука» Давид Фесюк. Игроки вокруг него объединяются. Знает английский, что помогает коммуникации за рубежом. Сам коммуникабелен. Сейчас нет единой базовой команды. Игроки собираются вокруг легионеров. Я знаю, что после матча против Косово игроки собирались без тренеров в комнате Фесюка, чтобы поговорить по-мужски между собой. Найти проблему отрицательного результата. Все понимают, что в такое время украинская команда так безвольно проигрывать не может. Ребята разобрались в себе и смогли победить Словакию.

Сергей ТИЩЕНКО