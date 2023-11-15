Как мы теряем талантов. Чем опасен кейс Кузнецова – Кревсуна

С 15 по 21 ноября на Мальте в группе 7 состоятся матчи квалификации на чемпионат Европы-2024 U-19. Сборная Украины U-19 сыграет против Мальты, Косово и Словакии, и чтобы пробиться в элит-раунд квалификации молодым «сине-желтым» необходимо финишировать не ниже второго места.

Впрочем, еще до начала ответственных поединков, которые наша команда проведет под руководством опытного Олега Кузнецова, вокруг кадровых решений тренерского штаба юниорской сборной возникла серьезная информационная шумиха. Главным образом ее «эпицентром» оказался полузащитник дортмундской «Боруссии» U-19 Даниил Кревсун, который так и не дождался приглашения в список из 21 избранного.

Мать Даниила – известная экс-легкоатлетка Юлия Кревсун – даже отличилась весьма эмоциональным постом в Facebook, где сообщила, что футбол не является объективным видом спорта, так как тут спортсмен может делать все от него зависящее, если не больше этого, однако так и не получить вызов в национальную команду.

По сути, весь спич Юлии Кревсун стал таким себе «камнем в огород» Олега Кузнецова, не включившего юного хавбека дортмундской «Боруссии» в состав сборной Украины U-19 на ближайшие матчи. Главному тренеру юниорской команды «сине-желтых» пришлось отвечать на вопросы журналистов, почему выступления Кревсуна за дортмундцев были проигнорированы при выборе состава, и умозаключения Кузнецова, откровенно говоря, ввели в ступор подавляющее большинство болельщиков и обозревателей.

«Просто мы не можем за всеми игроками следить. Дошла до меня информация только буквально две недели назад, когда мы уже составили все списки. Мы просто ничего не знали об этом игроке», – заявил Кузнецов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Кревсун (справа)

Почти сразу же проект «ТаТоТаке» сообщил, что по его данным, Даниил Кревсун находился в базе игроков, которых можно задействовать в матчах сборной Украины U-19 с середины сентября нынешнего года. И если доверять этой информации, то выходит одно – Кузнецов откровенно лукавил при ответе, пытаясь каким-то образом просто «слить» неудобный для себя вопрос.

А тема Даниила Кревсуна действительно обещает стать крайне неудобной для Олега Кузнецова в ближайшем будущем. Почему юный талант, о котором Sport.ua впервые рассказывал еще в декабре минувшего года в аспекте его раннего отъезда за границу из академии «Шахтера» вместе со многими другими способными футболистами, до сих пор оказывался вне внимания селекционеров и тренерского штаба юниорской сборной Украины?

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Действительно, после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны очень многие молодые талантливые отечественные футболисты вынуждены были покинуть родину и податься в поисках безопасных условий для жизни за рубеж. Прямо сейчас ареал выступлений потенциальных сборников для команды U-19 простирается от Бразилии до Чехии, причем наши молодые таланты есть практически в каждой стране Евросоюза, и, возможно, для того, чтобы отследить их всех, технических возможностей у штаба и селекционного отдела, прикрепленного к команде Кузнецова, действительно не хватает, однако…

Не стоит забывать, что Даниил Кревсун с лета нынешнего года выступает за дортмундскую «Боруссию» U-19, а это один из флагманов современного юношеского футбола Германии – страны, которая априори должна находится в топе всех скаутских списков и направлений для селекционной работы.

Более того, в составе нынешней «Боруссии» Дортмунд U-19 Кревсун является одним из ключевых исполнителей. В частности, на его счету 10 поединков, 6 забитых мячей и 1 результативная передача в зоне Запад Бундеслиги U-19. Более чем детальная информация об этом игроке, включая широкий видеоряд для аналитической работы, есть на платформе Wyscout, и при малейшей заинтересованности в Кревсуне тренерский штаб сборной Украины U-19 имел все возможности для детального изучения сильнейших игровых особенностей Даниила.

Сыграл Кревсун и четыре поединка в нынешнем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА, где юниоры дортмундской «Боруссии» добыли две победы (1:0 – над ПСЖ и 2:1 – над «Ньюкаслом») при одной ничьей (2:2 – с «Ньюкаслом») и одном поражении (1:2 – от «Милана»). А уж Юношеская лига УЕФА – это точно один из главных турниров-витрин для молодежи на европейском континенте.

Иными словами, абсолютно объективным является утверждение о том, что Даниил Кревсун куда больше находится на виду, чем некоторые его сверстники, все-таки получившие вызов от Кузнецова в сборную Украины U-19 на ближайшие матчи. Чтобы не обходиться общими фразами, можно даже привести конкретные примеры – например, почему 18-летнего Богдана Мануйлова из испанского «Сан-Хосе» наши тренеры и селекционеры юниорской сборной заприметить и оценить сумели, а Кревсуна, игравшего на куда более высоком уровне и, надо отмечать, делавшего это сверх успешно, оставили «за бортом» со странной мотивацией вроде «не успели» или «не уследили»?..

Хочется напомнить тренерскому штабу сборной Украины U-19, что по определению в национальной команде должны выступать лучшие из лучших представители страны. Для этого футболистам, о чем часто говорят наставники, необходимо выполнять только одно условие – сфокусироваться на максимально качественной работе на поле в рядах своих клубных команд. А остальное, как утверждают тренеры, является уже их прерогативой – мол, будешь хорошо играть на топовом уровне, в сборную обязательно вызовут. Однако кейс Кузнецова – Кревсуна как раз демонстрирует обратное: на каком еще более топовом уровне, нежели Юношеская лига УЕФА и Бундеслига U-19, должен себя показывать, забивая уйму голов, 18-летний полузащитник, чтобы попасть в список приглашенных в сборную U-19? Простите, но если главный тренер национальной команды признается в том, что даже не знал этого исполнителя за две недели до оглашения заявки, то каким образом можно вести речь о соблюдении вышеизложенного принципа «в сборной только сильнейшие»?

В ситуации с Кревсуном радует только то, что сам парень, который по юниорам прошел непростой путь от академии «Шахтера» через «Металлист», харьковский «Арсенал», менее известные винницкие и киевские юношеские команды, затем вернулся в академию «горняков», чтобы оттуда перебраться в Германию и оказаться в «Боруссии» Дортмунд, для себя четко решил, что будет выступать исключительно за сборную своей родины.

«Всегда мечтал играть за сборную. Я никогда не изменю свою родину», – говорил Кревсун уже после переезда в Европу.

Это значит, что с Кревсуном нам, скорее всего, не грозит повторение «кейса Эрика Шуранова» – талантливого форварда, решившего все-таки сменить украинское футбольное гражданство на немецкое, причем также не без ряда коммуникационных проблем с тренерами наших юношеских и молодежных сборных.

Более того, широкий резонанс уже оказал давление на Олега Кузнецова, который заявил, что в случае выхода сборной Украины U-19 в элит-раунд квалификации на Евро-2024 постарается привлечь Кревсуна в состав. Хотя к словам тренера в этом аспекте все-таки остается еще очень много вопросов…

«Лично мы можем просматривать футболистов только в Украине. Если бы нам кто-нибудь позвонил и сказал, посмотрите на такого футболиста, то мы бы пересмотрели, а так просто нет возможности. Я ведь не могу лично уехать в Германию и просматривать Кревсуна. Дай Бог нам удачно выступить на Мальте, и на элит-раунд мы постараемся вызвать Кревсуна. Стараемся за всеми следить, кто играет. Да, может, Кревсуна пропустили, но это не наша вина, потому что чисто физически не успеваем всех смотреть» – заявил Кузнецов.

Почему вдруг 60-летний Кузнецов, который по возрасту имеет законное право свободно покидать территорию Украины в военное время, лишен возможности лично оценить Кревсуна в Германии? Почему кто-то должен звонить и говорить тренерам и селекционерам сборной Украины U-19, кого просматривать и за кем обязательно следить, учитывая, что деньги за эту работу получают именно Кузнецов и его ассистенты, в том числе и скауты? В конце концов, почему все, что сейчас произошло вокруг невызова хавбека дортмундской «Боруссии», не является виной тренерского штаба сборной Украины U-19? И чьей же виной это тогда является?

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Очевидно, что список вопросов можно было бы продолжать и расширять, и каждый из них выглядел бы не менее объективным и адекватным, чем уже озвученные выше. Но в контексте данной темы хотелось бы сфокусироваться и на другом более объемном и масштабном вопросе – а скольких потенциально очень талантливых игроков мы рискуем потерять прямо сейчас и больше никогда не увидеть в рядах сборных Украины различных возрастных категорий? Когда множество наших подростков вместе с семьями уехало от войны, работу над их изучением и наполнением базы своего рода кадрового резерва нужно только интенсифицировать, и абсолютно не важно, кто будет стоять у руля национальной, молодежной или юниорских сборных. Для этого должны быть специалисты или соответствующие департаменты внутри самой УАФ, которые и будут отвечать за подобное направление, но… На деле мы видим, как все перекладывается на условного Кузнецова, который лишь считает, что подобного рода проколы – это не его вина…

Хорошо, что за Кревсуна в информационное поле вышла мать – известная спортсменка, точку зрения и мнение которой нельзя было не услышать. Более того, если верить информации с Transfermarkt, то у Даниила есть уже и весьма серьезные агенты – компания, клиентами которой являются Джеймс Мэддисон, Кингсли Коман, Рафаэль Варан, Сон Хын Мин, Коул Палмер, Кайл Уокер и многие другие известные в футбольном мире личности. Все это, в совокупности с позицией самого игрока, дает надежду, что Кревсуна украинский футбол точно не потеряет, и что на прогресс и качественную игру Даниила мы сможет рассчитывать в течение ближайших 10-15 лет как минимум.

Но как быть с теми украинскими талантами, отбывшими за рубеж, кто лишен подобной «привилегии» как звездный отец или мать? Над решением данного вопроса руководителям нашего футбола нужно работать в первую очередь и закрывать его крайне оперативно, иначе нас опередят и все быстро успеют организовать бельгийцы, немцы, итальянцы, венгры, словенцы, австрийцы, швейцарцы, поляки, датчане, французы, которые просто поработают с родителями игроков и подтолкнут их к «правильным» выводам относительно карьеры их сыновей…