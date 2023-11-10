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Молодежные турниры
10 ноября 2023, 20:51 | Обновлено 10 ноября 2023, 21:14
1015
2

Мать Кревсуна из Боруссии Дортмунд U-19 в печали от выбора Кузнецова

Бывшая легкоатлетка Юлия Кревсун выразила недовольство

10 ноября 2023, 20:51 | Обновлено 10 ноября 2023, 21:14
1015
2
Мать Кревсуна из Боруссии Дортмунд U-19 в печали от выбора Кузнецова
Facebook. Даниил и Юлия Кревсун

Украинская экс-легкоатлетика Юлия Кревсун, которая является матерью полузащитника команды «Боруссия» Дортмунд U-19 Даниила Кревсуна, не сдержала своего разочарования тем фактом, что ее сына не оказалось в составе сборной Украины U-19 на предстоящие матчи отбора на Евро-2024.

Как известно, 10 ноября, наставник украинской команды Олег Кузнецов огласил состав подопечных, куда вошли среди прочего дети Григория Суркиса, Олега Гусева и Олега Саленко.

«К сожалению без нас.

Футбол это не объективный вид спорта, ты не можешь приехать на соревнования, выиграть или выполнить норматив тем более если это касается сборной.... Ты якобы делаешь все от тебя зависящее, играешь в стартовом составе, полузащитник который за 10 туров забил 6 голов и 1 ассист, но тебе даже не дают шанса проявить себя за юношескую сборную....

Боруссия Дортмунд U19 - это не только бренд первой команды, это за последних 3 сезона двукратные чемпионы Германии и 1 раз серебряные, два сезона подряд выходили 1/4 юношеской лигу чемпионов, в ее составе играют сборники Германии, Италии, Польши, Нидерландов, Испании, Швеции, Исландии...

Работаем дальше, благодарим ВСУ, донатим», – написала Кревсун в фейсбуке.

Напомним, сборная Украины U-19 отправляется на Мальту, где с 15 по 21 ноября сыграет матчи квалификации отбора Евро-2024. Соперниками будет Мальта, Косово и Турция.

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Даниил Кревсун Юлия Кревсун Олег Кузнецов сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19
Источник Facebook
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