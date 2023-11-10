Суркис, Гусев, Саленко – в составе Украины U-19 на матч отбора

Сборная Украины U-19 отправляется на Мальту, где с 15 по 21 ноября сыграет матчи квалификации отбора Евро-2024. Соперниками будет Мальта, Косово и Турция.

Наставник Олег Кузнецов определился с заявкой на эти матчи. Отметим в составе Вячеслава Суркиса, Алексея Гусева и Романа Саленко.

Суркис является сыном Григория Суркиса и племенником президента «Динамо» Игоря Суркиса. Гусев – сын известного в прошлом хавбека «Динамо» и сборной Украины Олега Гусева, а Саленко – сын экс-форварда «Динамо» Олега Саленко.

Все трое выступают за юношескую команду киевлян, а Роман Саленко дважды в нынешнем сезоне был в заявке на матчи УПЛ.

Вратари: Владислав Кравец («Шахтер» Донецк), Вячеслав Суркис («Динамо» Киев), Давид Фесюк («Хайдук», Хорватия).

Защитники: Денис Дикий, Назар Балаба, Алексей Гусев, Тарас Михавко (все - «Динамо» Киев), Николай Огарков («Шахтер» Донецк), Степан Лысенко (Хайдук, Хорватия).

Полузащитники: Дмитрий Кремчанин, Роман Саленко (оба - «Динамо» Киев), Евгений Микитюк («Полесье» Житомир), Виталий Михайлов («Минай»), Даниил Ващенко («Александрия»), Максим Мельниченко («Днепр-1» Днепр), Максим Деркач («Эшторил», Португалия), Богдан Мануйлов («Сан-Хосе», Испания).

Нападающие: Тимур Тутеров («Сандерленд», Англия), Матвей Пономаренко («Динамо» Киев), Сергей Панченко («Рух» Львов), Александр Пищур («Академия Пушкаша», Венгрия).