Украина U-19 с первого места в группе пробилась в элит-раунд отбора ЧЕ-2024
Украина гарантировала проход раньше, но после ничьей конкурентов финишировала лидером
Юношеская сборная Украины по футболу пробилась во 2-й квалификационный раунд Евро-2024 (U-19) с первого места.
Это стало известно после того, как сборные Косова и Мальты расписали мировую (2:2). Отметим, что косовары финишировали вторым с отставанием в одно очко от команды Олега Кузнецова.
Сегодня ранее сборная Украины U-19 обыграла сверстников из Словакии.
Квалификация к Евро-2024 U-19. Группа 7. 3-й тур.
Мальта U-19 – Косово U-19 – 2:2
Голы: Фенек (6), Куреана (82) – Бююпи (39), Гербович (42)
Обладатели двух первых мест в отборочных группах и лучший из обладателей третьих мест по результатам матчей с первой и второй командами присоединятся к Португалии в элитном раунде квалификации.
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