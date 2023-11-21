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Молодежные турниры
21 ноября 2023, 17:41 |
509
1

Украина U-19 с первого места в группе пробилась в элит-раунд отбора ЧЕ-2024

Украина гарантировала проход раньше, но после ничьей конкурентов финишировала лидером

21 ноября 2023, 17:41 |
509
1
Украина U-19 с первого места в группе пробилась в элит-раунд отбора ЧЕ-2024
УАФ

Юношеская сборная Украины по футболу пробилась во 2-й квалификационный раунд Евро-2024 (U-19) с первого места.

Это стало известно после того, как сборные Косова и Мальты расписали мировую (2:2). Отметим, что косовары финишировали вторым с отставанием в одно очко от команды Олега Кузнецова.

Сегодня ранее сборная Украины U-19 обыграла сверстников из Словакии.

Квалификация к Евро-2024 U-19. Группа 7. 3-й тур.

Мальта U-19 – Косово U-19 – 2:2
Голы: Фенек (6), Куреана (82) – Бююпи (39), Гербович (42)

Обладатели двух первых мест в отборочных группах и лучший из обладателей третьих мест по результатам матчей с первой и второй командами присоединятся к Португалии в элитном раунде квалификации.

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Источник Sport.ua
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Gargantua
косовары видать долго гуляли после выдающейся победы
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