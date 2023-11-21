Разгром и выход во 2-й этап. Украина U-19 переиграла Словакию

Юношеская сборная Украины по футболу разгромила сверстников из Словакии в матче 3-го тура 1-го квалификационного раунда к чемпионату Европы 2024 года. Счет встречи – 4:0 в пользу «желто-синих».

Подопечные Олега Кузнецова реабилитировались за позорное поражение от Косово (0:4) в прошлом туре.

Фактически, вопрос о победителе матча со Словакией был закрыт за 9 минут. На 30-й минуте счет открыл центральный защитник «Колоса» Ермачков. Через 6 минут преимущество удвоил Максим Деркач, а разгромным счет на 39-й минуте сделал еще один центральный защитник Тарас Михавко. Конечный счет был установлен на 84-й минуте, когда забил Матвей Пономаренко.

Эта победа гарантирует Украине участие во 2-м квалификационном раунде чемпионата Европы.

Квалификация к Евро-2024 U-19. Группа 7. 3-й тур.

Словакия U-19 – Украина U-19 – 0:4

Голы: Ермачков, 30, Деркач, 36, Михавко, 39, Пономаренко, 84.

Словакия U-19: Баджгонь, Ризек, Прекоп, Свобода (Бордач, 64), Мильке, Оравец (Марек, 46), Праженка, Рехус, Гайовский, Масарик (Марош, 72), Заградник (Мурко, 46).

Украина U-19: Кравец, Лысенко, Михавко, Ермачков (Микитюк, 73), Огарков, Саленко, Мануйлов (Ващенко, 59), Тутеров (Кремчанин, 59), Мельниченко, Деркач (Дикий, 84), Панченко (Пономаренко, 59).