Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17

С 10 ноября по 2 декабря на полях Индонезии проходит чемпионат мира по футболу в возрастной категории до 17 лет. Это 19-й в истории турнир такого уровня, который на этот раз проходит не через два, как обычно, а через четыре года после того, как состоялся предыдущий. В 2021-м юниорский чемпионат мира так и не состоялся, как это планировалось, из-за пандемии COVID-19. Тогда турнир, который должен был принять Перу, перенесли на два года, пообещав сохранить прежнее место проведения, но южноамериканцы со временем столкнулись с проблемами и в 2023-м чемпионат мира был доверен Индонезии.

Таким образом, последним до нынешнего момента проведенным чемпионатом мира в категории до 17 лет является турнир, который в 2019 году состоялся в Бразилии. Его триумфатором стали хозяева (для «селесао» этот титул стал четвертым в истории), а сегодня в рамках рубрики «Где они сейчас?» мы предлагаем проследить, как сложилась судьба семерых главных героев того мундиаля…

Матеус Донелли – приз Золотая перчатка

Возраст: 21 год

Гражданство: Бразилия

Позиция: голкипер

Клуб: «Коринтианс»

Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Донелли

Четыре года назад юный воспитанник академии «Коринтианса» Матеус Донелли был ключевым голкипером сборной Бразилии на чемпионате мира U-17. На том турнире вратарь отыграл все семь поединков в составе «селесао», пропустив в них шесть мячей и даже сумев отличиться результативной передачей на партнера в полуфинале против сверстников из Франции (3:2).

По итогам чемпионата мира-2019 U-17 Донелли был признан лучшим голкипером турнира, и это в совокупности с полученной известностью и признанием открывало перед Матеусом, как казалось, огромные перспективы. Однако по прошествии четырех лет Донелли по-прежнему пребывает на контракте в родном «Коринтиансе». Более того, за взрослую команду «тимау» с момента триумфа на ЧМ-2019 U-17 молодой вратарь сыграл лишь 10 поединков, пока не имея реальной перспективы стать безоговорочным № 1.

В сборной Бразилии дела у Донелли пока также не складываются в том направлении, которое, казалось, было предначертано. Семь матчей на ЧМ-2019 U-17 остаются единственными поединками для Матеуса на международном уровне – ни за молодежную, ни тем более за главную команду «селесао» Донелли с тех пор так и не сыграл.

Кайо Жорже – приз Бронзовая бутса

Возраст: 21 год

Гражданство: Бразилия

Позиция: форвард

Клуб: «Фрозиноне» (аренда из «Ювентуса»)

Getty Images/Global Images Ukraine. Кайо Жорже

Центрфорвард Кайо Жорже был одной из главных жемчужин сборной Бразилии на чемпионате мира U-17 в 2019 году. Нападающий отличился 5 забитыми мячами и 1 результативной передачей, проведя на поле суммарно 559 минут. Этого хватило, чтобы Кайо занял третье место в бомбардирской гонке на турнире и получил так называемую «Бронзовую бутсу».

Уже в 2020 году Кайо Жорже начал получать регулярную игровую практику в «Сантосе», хотя удивительных показателей результативности не демонстрировал (только 4 гола в 28 матчах бразильской Серии А-2020). Но даже несмотря на это, интерес к талантливому футболисту начали проявлять многие топ-клубы Европы. Также услугами Кайо Жорже в то время интересовался «Шахтер», но в конечном итоге «горняки» проиграли конкуренцию за право подписать бразильца «Ювентусу». Летом 2021 года туринцы оформили выкуп Кайо Жорже у «Сантоса» за 6,8 миллионов евро, однако с тех пор бразилец сыграл за «Старую синьору» лишь 11 поединков, в которых результативными действиями не отличался.

Длительная адаптация Кайо Жорже к европейскому футболу совпала еще и с тяжелой травмой – в феврале минувшего года у форварда диагностировали разрыв коленной чашечки, из-за чего 355 дней одному из лучших голеадоров ЧМ-2019 U-17 пришлось провести в лазарете.

Летом нынешнего года «Ювентус» отдал Кайо Жорже набираться опыта и возвращать былую уверенность в собственных силах во «Фрозиноне», однако там бразилец также успел уже почти месяц провести на больничной койке, и пока имеет весьма скромные игровые показатели – 4 матча и 1 результативная передача.

Натанаэль Мбюкю – приз Серебряная бутса

Возраст: 21 год

Гражданство: Франция

Позиция: вингер

Клуб: «Аугсбург»

Getty Images/Global Images Ukraine. Натанаэль Мбюкю

Натанаэль Мбюкю, который прошел через юношеские команды многих французских клубов, а на профессиональном уровне дебютировал в «Реймсе», как и Кайо Жорже, сумел отличиться на ЧМ-2019 U-17 пятью забитыми мячами и одной результативной передачей, однако на это ему потребовалось чуть меньше времени (487 минут), чем бразильцу, благодаря чему именно европеец и стал вторым в бомбардирской гонке на турнире, завоевав «Серебряную бутсу».

Надо сказать, что успех на юниорском чемпионате мира в Бразилии в 2019 году не стал в карьере Мбюкю чем-то особенным. Натанаэль за несколько месяцев до участия в мундиале успел дебютировать за «Реймс» во французской Лиге 1 – в 17 лет 4 месяца и 25 дней, хотя первого забитого мяча на таком уровне ему пришлось подождать, так как им Мбюкю отличился аж 25 октября 2020-го.

Впрочем, с момента окончания ЧМ-2019 U-17 Мбюкю активно привлекался к выступлениям за сборные Франции различных возрастов, а летом 2021 года даже был задействован в рядах национальной команды на Олимпийских играх в Токио. И хотя результативность Натанаэля в «Реймсе» не оказалась выдающейся (6 голов и 3 ассиста в 84 матчах за первую команду), в январе нынешнего года француз с конголезскими корнями на правах свободного агента сумел перебраться в немецкий «Аугсбург», где ему предложили хорошие условия и контракт на четыре с половиной года.

Ныне Мбюкю не востребован в первой команде «Аугсбурга» и выступает за резервистов этого клуба в одной из региональных лиг Германии, в связи с чем о вызове в национальную сборную Франции Натанаэлю остается только мечтать.

Сонтье Хансен – приз Золотая бутса

Возраст: 21 год

Гражданство: Нидерланды

Позиция: вингер

Клуб: НЕК Неймеген

Getty Images/Global Images Ukraine. Сонтье Хансен

Лучшим голеадором чемпионата мира-2019 в возрастной категории до 17 лет стал нидерландский вингер Сонтье Хансен. На его счету оказалось 6 голов и 3 ассиста за 528 минут на турнире, что помогло его команде добраться до полуфинала. Там нидерландцы в серии пенальти уступили Мексике, а затем, как это часто бывает и с национальной сборной этой страны, безвольно «слили» французам еще и матч за третье место (1:3).

На момент выступлений на ЧМ-2019 U-17 Хансен являлся игроком «Аякса», через академию которого и прошел. Сонтье выглядел одним из новых вундеркиндов для амстердамского клуба, а также являлся истинным гением для сборной Нидерландов U-17, за которую в общей сложности отыграл 24 матча и отличился 13 забитыми мячами. Сразу после юниорского мундиаля в Бразилии в прессе начали циркулировать слухи об интересе к Хансену со стороны топ-клубов Европы. В частности, конкретно назывались два клуба-претендента на Сонтье – миланский «Интер» и «Манчестер Сити».

В конце декабря 2019-го тогдашний наставник «Аякса» Эрик тен Хаг дал Хансену возможность дебютировать в нидерландской Эредивизи, но ухватиться за свой шанс Сонтье так и не сумел. Всего за первую команду амстердамцев вингер провел 2 матча, в 2020 году он получил неприятную травму лодыжки, а в 2021-м слег в лазарет с проблемами с коленом.

Проблемы со здоровьем, умноженные на неспособность демонстрировать качественную и результативную игру на топ-уровне быстро привели к тому, что оценочная стоимость Хансена на Transfermarkt деградировала с 6 миллионов до 750 тысяч евро, а прежний интерес со стороны клубов первой величины сошел на нет. Летом нынешнего года от Сонтье отказался даже «Аякс», отпустив все еще весьма молодого исполнителя свободным агентом в скромный НЕК из Неймегена. Именно в рядах этого коллектива Хансен и пытается сделать новый уверенный шаг к вершине, но пока получается так себе – 1 гол в 11 матчах.

Эухенио Писсуто – приз Бронзовый мяч

Возраст: 21 год

Гражданство: Мексика

Позиция: опорный хавбек

Клуб: «Тигрес УАНЛ»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эухенио Писсуто

Футбольная карьера мексиканского опорника Эухенио Писсуто весьма интересная. Родившись в Мексике, мальчик в 12 лет оказался в академии клуба «Веллингтон Феликс» из Новой Зеландии, причем проходил обучение в ней на протяжении трех лет. В 2017-м Писсуто вернулся на родину, где поступил в академию «Пачуки», которую и представлял в сборной Мексики U-17.

Примечательно, что сперва юниоры-мексиканцы в мае 2019 года стали триумфаторами чемпионата соответствующей возрастной категории в зоне КОНКАКАФ, а в ноябре заняли второе место на чемпионате мира в Бразилии. Эухенио был капитаном своей сборной, причем на мундиале провел 6 матчей, в которых отличился 1 забитым мячом и 1 ассистом (в финале против Бразилии).

Яркая игра на ЧМ-2019 U-17 позволила Писсуто дебютировать за «Пачуку» в чемпионате Мексики в начале 2020-го, а уже летом того же года хавбек на правах свободного агента уехал покорять Европу, став футболистом «Лилля». Впрочем, во Франции карьера у Эухенио не сложилась, и за полтора года он не сыграл ни одного поединка за первую команду «догов». Возможно, сказались последствия тяжелой травмы малоберцовой кости и вывиха лодыжки, с которыми опорник столкнулся в финальном периоде пребывания в рядах «Пачуки».

В январе минувшего года Писсуто разорвал контракт с «Лиллем» и перешел в «Брагу», но и в Португалии заиграть не сумел. В конечном итоге, летом 2023-го Эухенио опять же на правах свободного агента перешел в мексиканский «Тигрес УАНЛ», где сейчас и пытается доказать, что не зря стал третьим в опросе на лучшего игрока ЧМ-2019 U-17, хотя получается это у мексиканца неважно – он является лишь игроком глубокого резерва.

Адиль Аушиш – приз Серебряный мяч

Возраст: 21 год

Гражданство: Франция

Позиция: атакующий хавбек

Клуб: «Сандерленд»

Getty Images/Global Images Ukraine. Адиль Аушиш

В 2019 году Адиль Аушиш, являющийся воспитанником «Пари Сен-Жермен», в рядах сборной Франции U-17 стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы в соответствующем возрасте, а затем стал бронзовым призером на чемпионате мира, который состоялся в Бразилии.

За несколько месяцев до поездки на юниорский мундиаль Аушиш дебютировал за ПСЖ во французской Лиге 1 – в 17 лет 1 месяц и 15 дней. Впоследствии тогдашний наставник парижан Томас Тухель дал возможность юному таланту сыграть еще два поединка за первую команду, в одном из которых Адиль даже отличился забитым мячом. Но потом центральный атакующий полузащитник отказался продлевать контракт с парижским клубом. Поговаривали, что случилось это на фоне интереса со стороны «Барселоны», однако тот так и не перерос во что-то более серьезное.

Как итог: летом 2020 года Аушиш свободным агентом ушел в «Сент-Этьен» (77 матчей, 2 гола, 10 ассистов), а после вылета этой команды из Лиги 1 в сентябре 2022-го перебрался в «Лорьян». Адиля продолжали вызывать в юношеские и молодежную сборную Франции, но столь успешной игры, как за команду U-17 (16 голов в 25 матчах) хавбек больше нигде так и не продемонстрировал.

Летом нынешнего года Аушиш за нераскрытую сумму был продан в «Сандерленд», где теперь в рамках Чемпионшипа и в одной команде с украинцем Назарием Русиным старается помочь «черным котам» решить задачу по выходу в английскую Премьер-лигу.

Габриэл Верон – приз Золотой мяч

Возраст: 21 год

Гражданство: Бразилия

Позиция: вингер

Клуб: «Порту»

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Верон

Лучшим футболистом ЧМ-2019 U-17 был признан вингер триумфатора турнира – бразильской юниорской команды – Габриэл Верон, представлявший на мундиале «Палмейрас», воспитанником академии которого он и является. Этот хавбек действительно выдал феноменальный отрезок на чемпионате мира, отличившись 3 голами и 3 ассистами в 7 поединках.

Верон демонстрировал потрясающую технику, отличную скорость, хорошее взаимодействие на поле с партнерами, по причине чего очень быстро к этому футболисту начали прицениваться мировые гранды. Одним из тех, кто хотел заполучить бразильца, оказался «Шахтер». В донецком клубе буквально грезили возможностью оформить трансфер вундеркинда, и были готовы предложить за него порядка 20 миллионов евро. Но в «Палмейрасе» уперлись и посчитали, что Верон «не может быть продан дешевле, чем за сумму, за которую в свое время перебрался в Европу Неймар».

Такая позиция руководителей «Палмейраса» не поспособствовала уходу Верона на волне славы, а впоследствии Габриэл, когда получил шанс показать себя в бразильской Серии А, уже не блистал настолько, как это ему удавалось делать на фоне сверстников. В итоге трансфер вингера в Европу все-таки состоялся, но за куда более скромные деньги – летом минувшего года 10,5 миллионов евро за Верона заплатил «Порту».

В португальской команде 21-летний Верон провел 26 матчей (1 гол и 5 ассистов), испытывая перманентные проблемы со здоровьем. В настоящий момент, в частности, вингер снова пребывает в лазарете с повреждением мышц бедра, и на футбольное поле, как ожидается, вернется не ранее начала следующего года.