Барселона нацелилась на 17-летнего вундеркинда ПСЖ

Каталонская «Барселона» хочет выкупить 17-летнего атакующего полузащитника парижского ПСЖ и сборной Франции U-18 Адиля Аушиша.
Контракт Аушиша с ПСЖ рассчитан до лета 2020-го года. Футболист отклонил предложение о его продлении. «Барселона» давно следит за игроком.
В текущем сезоне Аушиш провел за ПСЖ один матч во французской Лиге 1 и четыре поединка в Юношеской лиге УЕФА, где забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Также в активе Адиля 12 матчей в составе сборной Франции U-18, где он забил 2 мяча.
Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €6 миллионов.
Источник — Mundo Deportivo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.