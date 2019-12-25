Барселона нацелилась на 17-летнего вундеркинда ПСЖ

Каталонская «Барселона» хочет выкупить 17-летнего атакующего полузащитника парижского ПСЖ и сборной Франции U-18 Адиля Аушиша.

Контракт Аушиша с ПСЖ рассчитан до лета 2020-го года. Футболист отклонил предложение о его продлении. «Барселона» давно следит за игроком.

В текущем сезоне Аушиш провел за ПСЖ один матч во французской Лиге 1 и четыре поединка в Юношеской лиге УЕФА, где забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Также в активе Адиля 12 матчей в составе сборной Франции U-18, где он забил 2 мяча.

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €6 миллионов.