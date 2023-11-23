Таблицы Евро-2025 U21. Украина лидирует, опережая Англию на 3 очка
Отборочный турнир к чемпионату Европы 2025 уходит на паузу до весны
В мид-уик состоялись матчи квалификации Евро-2025 среди команд U-21.
Молодежная сборная Украины обыграла Азербайджан U-21 в домашнем матче, который прошел в испанской Мурсии (1:0).
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Сине-желтая команда одержала 5-ю победу в 5 матчах, набрала 15 очков и возглавляет группу F.
Англия отстает на 3 очка (12 баллов). Впереди еще 5 туров, турнир продолжится весной 2024 года.
Евро-2025 U-21. Квалификация
20 ноября
- беларусь U21 – Хорватия U21 – 0:1
- Греция U21 – Португалия U21 – 2:1
- Швеция U21 – Нидерланды U21 – 2:4
- Уэльс U21 – Дания U21 – 1:2
21 ноября
- Косово U21 – Израиль U21 – 3:1
- Болгария U21 – Эстония U21 – 6:0
- Молдова U21 – Гибралтар U21 – 1:2
- Финляндия U21 – Армения U21 – 6:0
- Турция U21 – Норвегия U21 – 2:0
- Германия U21 – Польша U21 – 3:1
- Ирландия U21 – Италия U21 – 2:2
- Швейцария U21 – Румыния U21 – 2:2
- Сербия U21 – Люксембург U21 – 2:0
- Украина U21 – Азербайджан U21 – 1:0
- Бельгия U21 – Испания U21 – 1:1
- Венгрия U21 – Шотландия U21 – 0:0
- Англия U21 – Северная Ирландия U21 – 3:0
Турнирные таблицы
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