Таблицы Евро-2025 U21. Украина лидирует, опережая Англию на 3 очка

В мид-уик состоялись матчи квалификации Евро-2025 среди команд U-21.

Молодежная сборная Украины обыграла Азербайджан U-21 в домашнем матче, который прошел в испанской Мурсии (1:0).

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Сине-желтая команда одержала 5-ю победу в 5 матчах, набрала 15 очков и возглавляет группу F.

Англия отстает на 3 очка (12 баллов). Впереди еще 5 туров, турнир продолжится весной 2024 года.

Евро-2025 U-21. Квалификация

20 ноября

беларусь U21 – Хорватия U21 – 0:1

U21 – 0:1 Греция U21 – Португалия U21 – 2:1

U21 – Португалия U21 – 2:1 Швеция U21 – Нидерланды U21 – 2:4

U21 – 2:4 Уэльс U21 – Дания U21 – 1:2

21 ноября

Косово U21 – Израиль U21 – 3:1

U21 – Израиль U21 – 3:1 Болгария U21 – Эстония U21 – 6:0

U21 – Эстония U21 – 6:0 Молдова U21 – Гибралтар U21 – 1:2

U21 – 1:2 Финляндия U21 – Армения U21 – 6:0

U21 – Армения U21 – 6:0 Турция U21 – Норвегия U21 – 2:0

U21 – Норвегия U21 – 2:0 Германия U21 – Польша U21 – 3:1

U21 – Польша U21 – 3:1 Ирландия U21 – Италия U21 – 2:2

Швейцария U21 – Румыния U21 – 2:2

Сербия U21 – Люксембург U21 – 2:0

U21 – Люксембург U21 – 2:0 Украина U21 – Азербайджан U21 – 1:0

U21 – Азербайджан U21 – 1:0 Бельгия U21 – Испания U21 – 1:1

Венгрия U21 – Шотландия U21 – 0:0

Англия U21 – Северная Ирландия U21 – 3:0

Турнирные таблицы