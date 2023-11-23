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Молодежные турниры
23 ноября 2023, 06:07 | Обновлено 23 ноября 2023, 06:44
1242
0

Таблицы Евро-2025 U21. Украина лидирует, опережая Англию на 3 очка

Отборочный турнир к чемпионату Европы 2025 уходит на паузу до весны

23 ноября 2023, 06:07 | Обновлено 23 ноября 2023, 06:44
1242
0
Таблицы Евро-2025 U21. Украина лидирует, опережая Англию на 3 очка
УАФ

В мид-уик состоялись матчи квалификации Евро-2025 среди команд U-21.

Молодежная сборная Украины обыграла Азербайджан U-21 в домашнем матче, который прошел в испанской Мурсии (1:0).

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Сине-желтая команда одержала 5-ю победу в 5 матчах, набрала 15 очков и возглавляет группу F.

Англия отстает на 3 очка (12 баллов). Впереди еще 5 туров, турнир продолжится весной 2024 года.

Евро-2025 U-21. Квалификация

20 ноября

  • беларусь U21 – Хорватия U21 – 0:1
  • Греция U21 – Португалия U21 – 2:1
  • Швеция U21 – Нидерланды U21 – 2:4
  • Уэльс U21 – Дания U21 – 1:2

21 ноября

  • Косово U21 – Израиль U21 – 3:1
  • Болгария U21 – Эстония U21 – 6:0
  • Молдова U21 – Гибралтар U21 – 1:2
  • Финляндия U21 – Армения U21 – 6:0
  • Турция U21 – Норвегия U21 – 2:0
  • Германия U21 – Польша U21 – 3:1
  • Ирландия U21 – Италия U21 – 2:2
  • Швейцария U21 – Румыния U21 – 2:2
  • Сербия U21 – Люксембург U21 – 2:0
  • Украина U21 – Азербайджан U21 – 1:0
  • Бельгия U21 – Испания U21 – 1:1
  • Венгрия U21 – Шотландия U21 – 0:0
  • Англия U21 – Северная Ирландия U21 – 3:0

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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