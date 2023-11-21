Без нервов не обошлось. Сборная Украины U-21 справилась с Азербайджаном

В Мурсии состоялся поединок отборочного турнира молодежного чемпионата Европы, в котором сборная Украины U-21 встретилась с Азербайджаном. Матч завершился победой «сине-желтых» со счетом 1:0.

Отчет о матче ожидайте позже.

Квалификация Евро-2025 U-21. Группа F.

Украина U-21 – Азербайджан U-21 – 1:0

Гол: Бражко (34, пенальти)

Попередження: Рубчинський (93) – Дамадаэв (87)

Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Салюк, Роман, Очеретько, Бражко, Ярмолюк (Рубчинский, 51), Н.Волошин (Кучерявый, 73), Краснопир (Вьюнник, 73), Квасница (Скорко, 92)

Азербайджан U-21: Самигуллин, Сафаров, Дамадаев, Д.Гусейнов, Гасанов, А.Рзаев, Джафаров (Насирли, 77), В.Рзаев, Юсифли (Гасанзаде, 91), Ахундзаде (Сальянський, 91), Абдуллаев (Велиев, 63)

Арбитр: Ираклий Квирикашвили (Грузия)

Стадион Ла-Кондомина (Мурсия, Испания)

УКРАИНА U-21 – АЗЕРБАЙДЖАН U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА