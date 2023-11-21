УКРАИНА U21

Во вторник, 21 ноября, в Мурсии на стадионе «Ла-Кондомина» состоится матч шестого тура квалификации чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором сыграют сборные Украины и Азербайджана. Стартовый свисток грузинского рефери Ираклия Квирикашвили прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Украина U-21



Феноменальные выступления феноменальной команды Унаи Мельгосы продолжаются, и мы вполне можем завершить 2023 год в плане квалификации чемпионата Европы-2025 без единой потери очков. Успехи в матчах против Северной Ирландии (1:0) и Люксембурга (3:0) получили свое продолжение в виде победы над Англией (3:2), которую впору было считать сенсационной. Так или иначе, а против нас играли действующие триумфаторы локального европейского первенства.

Но это было лишь началом пути. В нашей отборочной группе шесть команд, поэтому нам теперь предстоит открыть для себя последнего из ранее неизведанных соперников, после чего уже можно делать какие-то организационные выводы. И тут интересный момент – даст ли тренерский штаб возможность перевести дух основным исполнителям или дело ограничится точечной ротацией с последующими заменами в ранней фазе второго тайма. Мельгоса уже показал, что ему, по большому счету, все равно, как выстраивать данный процесс по ходу игры, так как важен сам рисунок. И он изумляет.

Азербайджан U-21



Тот самый соперник, с которым мы еще не играли в этом отборе, – молодежная сборная Азербайджана. Интересный оппонент, с которым у нас вообще еще не было очных встреч на серьезных турнирах. Мемориал Валерия Лобановского относим к отдельной категории, как дань памяти великому тренеру. К слову, именно в той встрече в 2021 году «милли» нас и обыграли (0:1) единственный раз за короткую историю взаимоотношений.

И, если честно, немногое с тех пор изменилось в плане баланса сил и места страны в молодежном футболе. Крепкий середняк, у которого есть перспективные кадры и интересные футболисты, но на результаты даже в квалификации это практически никак не влияет. Сейчас Азербайджан идет последним в нашей отборочной группе, но имеет на один матч меньше остальных команд, поэтому все шансы навязать борьбу еще есть. Вот только это окно возможностей может закрыться уже по итогам предстоящей встречи.

Ориентировочные составы



Украина U-21: Нещерет – Вивчаренко, Батагов, Салюк, Роман – Рубчинский, Бражко, Ярмолюк – Волошин, Ванат, Вьюнник.

Азербайджан U-21: Иманов – Ахмадов, Бабаев, Гусейнов, А. Рзаев – Сафаров, В. Рзаев – Насирли, Абдуллаев, Велиев – Ахундзада.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре нужно продолжить победную серию. Нашей ставкой будет позиция – Фора (-1). Украина U-21.

21 ноября, вторник