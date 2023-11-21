УКРАИНА U21

Во вторник, 21 ноября, в 20:00 прошел поединок отборочного турнира Евро-2025 U-21, в котором сборная Украины U-21 обыграла Азербайджан U-21 (1:0).

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Команды играли в испанской Мурсии на стадионе Ла-Кондомина.

Единственный гол забил Владимир Бражко с пенальти на 34-й минуте.

Сине-желтый коллектив под руководством Унаи Мельгосы имеет 5 побед, 15 очков из 15, и возглавляет турнирную таблицу группы F.

Украина U-21 – Азербайджан U-21 – 1:0. Бражко с пенальти. Видео гола, обзор

ГОЛ! 1:0. Владимир Бражко, 34 мин (пен)

Видеозапись матча