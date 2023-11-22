Тренер сборной Украины U-21: «Команда выполнила отличную работу»

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса прокомментировал победу в матче отбора к Евро-2024 над сверстниками из Азербайджана (1:0):

«Да, мы чувствовали, что имеем достаточно шансов, несколько перекладин... Но мы не забивали и начинали чувствовать себя не так комфортно. К счастью, нам повезло заработать пенальти на последних минутах первого тайма.

Второй тайм – это была точно не лучшая наша игра. Иногда такие матчи случаются, но мы стараемся такого избегать. Возможно, получилось так, что оппонент размещался очень низко и ждал нас, а мы с этим смирились. А они решили сделать иначе. Так что счетом я доволен, но игрой точно нет. Впрочем, после матча только поздравил игроков и пожелал успеха в этот заключительный период года в чемпионатах. Главное ощущение – команда проделала отличную работу».

После 5 туров сборная Украины U-21 лидирует в группе F. Команда Унаи Мельгосы выиграла все 5 матчей, набрав 15 очков. Главный конкурент, Англия, отстает на 3 пункта.