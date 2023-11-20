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Евро
УКРАИНА U21
21.11.2023 20:00 - : -
Азербайджан U21
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Молодежные турниры
20 ноября 2023, 20:26 |
744
0

Украина U-21 – Азербайджан U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификации молодежного чемпионата Европы

20 ноября 2023, 20:26 |
744
0
Украина U-21 – Азербайджан U-21. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 21 ноября, состоится поединок отборочного турнира молодежного чемпионата Европы, в котором сборная Украины U-21 встретится с Азербайджаном. Матч состоится в испанской Мурсии на стадионе «Ла-Кондомина», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

«Сине-желтые» в текущем турнире одержали 4 победы и возглавляют турнирную таблицу группы F. На прошлой неделе наша команда разгромила Люксембург со счетом 4:0. Азербайджанцы сыграли 3 поединка – 1 победа и 2 поражения. Предыдущий поединок квалификации молодежная сборная Азербайджана провела в октябре, обыграв Люксембург со счетом 3:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Азербайджан U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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