УКРАИНА U21

Во вторник, 21 ноября, состоится поединок отборочного турнира молодежного чемпионата Европы, в котором сборная Украины U-21 встретится с Азербайджаном. Матч состоится в испанской Мурсии на стадионе «Ла-Кондомина», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

«Сине-желтые» в текущем турнире одержали 4 победы и возглавляют турнирную таблицу группы F. На прошлой неделе наша команда разгромила Люксембург со счетом 4:0. Азербайджанцы сыграли 3 поединка – 1 победа и 2 поражения. Предыдущий поединок квалификации молодежная сборная Азербайджана провела в октябре, обыграв Люксембург со счетом 3:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Азербайджан U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.