Источник: Карпаты готовы погасить долги, клубу ничего не угрожает

По информации ТаТоТаке, руководство «Карпат» знает о том, что может быть принято решение о правопреемстве нынешнего клуба старым «Карпатам», включая долги прошлого клуба.

Однако менеджмент готов «как морально, так и материально» погасить долги. Существованию львовской команды ничего не угрожает.

Журналист Виктор Вацко во вторник сообщил, что сумма долга может достигать 8 миллионов долларов.

Сейчас команда Мирона Маркевича уверенно лидирует в своей группе Первой лиги и ставит цель выйти в УПЛ по итогам нынешнего сезона.