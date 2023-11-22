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Украина. Премьер лига
22 ноября 2023, 15:47 |
1312
2

Источник: Карпаты готовы погасить долги, клубу ничего не угрожает

Долги могут достигать 8 миллионов

22 ноября 2023, 15:47 |
1312
2
Источник: Карпаты готовы погасить долги, клубу ничего не угрожает
ФК Карпаты

По информации ТаТоТаке, руководство «Карпат» знает о том, что может быть принято решение о правопреемстве нынешнего клуба старым «Карпатам», включая долги прошлого клуба.

Однако менеджмент готов «как морально, так и материально» погасить долги. Существованию львовской команды ничего не угрожает.

Журналист Виктор Вацко во вторник сообщил, что сумма долга может достигать 8 миллионов долларов.

Сейчас команда Мирона Маркевича уверенно лидирует в своей группе Первой лиги и ставит цель выйти в УПЛ по итогам нынешнего сезона.

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Карпаты Львов Первая лига Украины
Источник ТаТоТаке
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MrStepanovM .
А якщо завтра з'являться нові кредитори з новими бажаннями?
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Yulian Beshley
Вони знали що фіфа скаже про борги з самого початку коли тільки починали це
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