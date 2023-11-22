Источник: Карпаты готовы погасить долги, клубу ничего не угрожает
Долги могут достигать 8 миллионов
По информации ТаТоТаке, руководство «Карпат» знает о том, что может быть принято решение о правопреемстве нынешнего клуба старым «Карпатам», включая долги прошлого клуба.
Однако менеджмент готов «как морально, так и материально» погасить долги. Существованию львовской команды ничего не угрожает.
Журналист Виктор Вацко во вторник сообщил, что сумма долга может достигать 8 миллионов долларов.
Сейчас команда Мирона Маркевича уверенно лидирует в своей группе Первой лиги и ставит цель выйти в УПЛ по итогам нынешнего сезона.
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