Маккаби вылетел на матч самолетом и напрямую, Заря добирается через Польшу

Израильский «Маккаби» из Тель-Авива сегодня утром вылетел в Сербию, где 25 ноября проведет формально домашний матч 3-го тура Лиги конференций против «Зари», который был перенесен на нейтральное поле из-за боевых действий израильской армии против группировки ХАМАС.

Сообщается, что футболисты «Маккаби» вылетели на Балканы, воспользовавшись услугами международного аэропорта имени Бен-Гуриона, который находится в Тель-Авиве.

Что касается «Зари», то луганчане вынуждены добираться в Сербию через Польшу. Свой длительный вояж на ближайшие два поединка Лиги конференций против «Маккаби» и «Гента» (матч состоится в Бельгии 30 ноября) луганчане начали еще вчера, 21 ноября.

Напомним, что после трех сыгранных матчей «Заря» имеет 4 очка в группе В Лиги конференций, и занимает третье место в квартете с «Гентом» (10 очков), «Маккаби» (6) и «Брейдабликом» (0).