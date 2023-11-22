Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маккаби вылетел на матч самолетом и напрямую, Заря добирается через Польшу
Лига конференций
22 ноября 2023, 18:37 |
1450
0

Маккаби вылетел на матч самолетом и напрямую, Заря добирается через Польшу

Два клуба, которые оказались в похожей ситуации, но имеют разные возможности

22 ноября 2023, 18:37 |
1450
0
Маккаби вылетел на матч самолетом и напрямую, Заря добирается через Польшу
maccabi-tlv.co.il

Израильский «Маккаби» из Тель-Авива сегодня утром вылетел в Сербию, где 25 ноября проведет формально домашний матч 3-го тура Лиги конференций против «Зари», который был перенесен на нейтральное поле из-за боевых действий израильской армии против группировки ХАМАС.

Сообщается, что футболисты «Маккаби» вылетели на Балканы, воспользовавшись услугами международного аэропорта имени Бен-Гуриона, который находится в Тель-Авиве.

Что касается «Зари», то луганчане вынуждены добираться в Сербию через Польшу. Свой длительный вояж на ближайшие два поединка Лиги конференций против «Маккаби» и «Гента» (матч состоится в Бельгии 30 ноября) луганчане начали еще вчера, 21 ноября.

Напомним, что после трех сыгранных матчей «Заря» имеет 4 очка в группе В Лиги конференций, и занимает третье место в квартете с «Гентом» (10 очков), «Маккаби» (6) и «Брейдабликом» (0).

По теме:
УЕФА изменил время начала матча Маккаби – Заря
ВИДЕО. Кого в самолете трусило? Сборная Украина прибыла в Германию
Стало известно, где состоится поединок Маккаби Т-А – Заря
Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Заря Лига конференций самолет
Источник ФК Маккаби Тель-Авив
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Пенальти был, но высказывание Чеферина сыграло свою роль»
Футбол | 22 ноября 2023, 18:29 1
Йожеф САБО: «Пенальти был, но высказывание Чеферина сыграло свою роль»
Йожеф САБО: «Пенальти был, но высказывание Чеферина сыграло свою роль»

Экс-тренер сборной – о скандальном эпизоде с падением Мудрика

С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации
Футбол | 22 ноября 2023, 06:45 36
С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации
С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации

Возможные варианты для Украины в полуфинале: Израиль, Босния или Уэльс

Аурелио ДЕ ЛАУРЕНТИС: «Италия ограбила Украину»
Футбол | 22.11.2023, 03:34
Аурелио ДЕ ЛАУРЕНТИС: «Италия ограбила Украину»
Аурелио ДЕ ЛАУРЕНТИС: «Италия ограбила Украину»
Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17
Футбол | 22.11.2023, 12:54
Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17
Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17
Забарный рассказал, с кем хочет сыграть в матчах плей-офф за выход на Евро
Футбол | 21.11.2023, 20:12
Забарный рассказал, с кем хочет сыграть в матчах плей-офф за выход на Евро
Забарный рассказал, с кем хочет сыграть в матчах плей-офф за выход на Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Третье поражение подряд. Сборная Бразилии уступила Аргентине
Третье поражение подряд. Сборная Бразилии уступила Аргентине
22.11.2023, 05:35 4
Футбол
Фьюри объяснил, почему называет Усика «сосиской»
Фьюри объяснил, почему называет Усика «сосиской»
21.11.2023, 18:10 2
Бокс
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
21.11.2023, 00:50 1
Футбол
ВИДЕО. Лучший момент игрового дня произошел в матче Украина – Италия
ВИДЕО. Лучший момент игрового дня произошел в матче Украина – Италия
21.11.2023, 06:08
Футбол
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
20.11.2023, 23:52 40
Футбол
39 градусов. Звездная биатлонистка заболела перед стартом сезона
39 градусов. Звездная биатлонистка заболела перед стартом сезона
21.11.2023, 15:06
Биатлон
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
20.11.2023, 23:59 12
Футбол
Михаил Мудрик отреагировал на слова Доннаруммы о пенальти
Михаил Мудрик отреагировал на слова Доннаруммы о пенальти
21.11.2023, 15:58 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем