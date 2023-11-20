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Лига конференций
20 ноября 2023, 16:13 | Обновлено 20 ноября 2023, 17:16
2229
1

УЕФА изменил время начала матча Маккаби – Заря

Перенесенный поединок 3-го тура Лиги конференций состоится 25 ноября в 17:30

20 ноября 2023, 16:13 | Обновлено 20 ноября 2023, 17:16
2229
1
УЕФА изменил время начала матча Маккаби – Заря
Getty Images/Global Images Ukraine

Перенесенный матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций между «Маккаби» Тель-Авив и луганской «Зарей» состоится 25 ноября в 17:30 по киевскому времени. Интересно, что ранее УЕФА назначил матч на 19:45.

Номинально домашняя для израильтян игра пройдет в Сербии на стадионе «ТСЦ Арена» (Бачка-Топола). Стадион может вместить до 4500 зрителей.

Сейчас «Заря» занимает 3-е место в группе В. После 3 матчей в активе луганчан 4 заработанных очка. Впереди «Гент» (1-е место, 10 очков в 4 матчах) и, собственно, «Маккаби» (2-е место, 6 очков в 3 матчах).

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Заря Луганск Маккаби Тель-Авив даты и время матчей Лига конференций ТСЦ Бачка-Топола Маккаби Т-А - Заря
Источник УЕФА
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DK1961
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