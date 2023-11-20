УЕФА изменил время начала матча Маккаби – Заря

Перенесенный матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций между «Маккаби» Тель-Авив и луганской «Зарей» состоится 25 ноября в 17:30 по киевскому времени. Интересно, что ранее УЕФА назначил матч на 19:45.

Номинально домашняя для израильтян игра пройдет в Сербии на стадионе «ТСЦ Арена» (Бачка-Топола). Стадион может вместить до 4500 зрителей.

Сейчас «Заря» занимает 3-е место в группе В. После 3 матчей в активе луганчан 4 заработанных очка. Впереди «Гент» (1-е место, 10 очков в 4 матчах) и, собственно, «Маккаби» (2-е место, 6 очков в 3 матчах).