Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валенсия может прервать аренду Яремчука. На игрока претендует клуб Серии A
Испания
22 ноября 2023, 20:02 |
2295
3

Валенсия может прервать аренду Яремчука. На игрока претендует клуб Серии A

Форвард может оказаться в Болонье

22 ноября 2023, 20:02 |
2295
3
Валенсия может прервать аренду Яремчука. На игрока претендует клуб Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

По информации бельгийских СМИ, «Валенсия», которая летом арендовала у «Брюгге» украинского форварда Романа Яремчука, может прервать договор и вернуть игрока в клуб.

Сообщается, что это проблема для «Брюгге», который не хочет платить Яремчуку зарплату и надеется найти ему новую команду.

Итальянские СМИ утверждают, что одним из претендентов на футболиста сборной Украины является «Болонья». Команда идет в Серии A на 8-й позиции и ищет усиление состава.

«Брюгге» рассчитывает, что Яремчук так или иначе до лета будет выступать в другой команде, а далее клуб будет решать, что делать с игроком, чей контракт истекает только в 2026 году.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Роман провел 7 матчей и голов не забивал.

В среду в испанских СМИ появилась информация о том, что Яремчук не до конца адаптировался в составе «Валенсии».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ выкупил перспективного португальца у Бенфики
Реал планирует заменить Андрея Лунина молодым голкипером из Турции
Источник: Днепр-1 и 2 Металлиста интересуются полузащитником из Второй лиги
Брюгге Роман Яремчук Валенсия Болонья трансферы
Источник Voetbal Belgie
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговые таблицы квалификации Евро-2024. Кто летом поедет в Германию?
Футбол | 21 ноября 2023, 23:59 7
Итоговые таблицы квалификации Евро-2024. Кто летом поедет в Германию?
Итоговые таблицы квалификации Евро-2024. Кто летом поедет в Германию?

Определена 21 команда из 24, которые сыграют в финальном раунде ЧЕ-2024

Аурелио ДЕ ЛАУРЕНТИС: «Италия ограбила Украину»
Футбол | 22 ноября 2023, 03:34 0
Аурелио ДЕ ЛАУРЕНТИС: «Италия ограбила Украину»
Аурелио ДЕ ЛАУРЕНТИС: «Италия ограбила Украину»

Президент «Наполи» считает, что пенальти на Мудрике был

Йожеф САБО: «Пенальти был, но высказывание Чеферина сыграло свою роль»
Футбол | 22.11.2023, 18:29
Йожеф САБО: «Пенальти был, но высказывание Чеферина сыграло свою роль»
Йожеф САБО: «Пенальти был, но высказывание Чеферина сыграло свою роль»
Бывший вратарь Динамо: «Чеферин должен уйти в отставку»
Футбол | 21.11.2023, 20:08
Бывший вратарь Динамо: «Чеферин должен уйти в отставку»
Бывший вратарь Динамо: «Чеферин должен уйти в отставку»
«Челси» – не команда». Тренер Шахтера встал на защиту Мудрика
Футбол | 22.11.2023, 11:49
«Челси» – не команда». Тренер Шахтера встал на защиту Мудрика
«Челси» – не команда». Тренер Шахтера встал на защиту Мудрика
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій
Яремчук не фартовый!
Ответить
0
contr
Баласт в збірній ! Займає чиєсь місце.
Ответить
0
Владислав Рейский
нарасхват 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
20.11.2023, 23:59 12
Футбол
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
21.11.2023, 00:50 1
Футбол
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
21.11.2023, 00:55 27
Футбол
БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»
БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»
21.11.2023, 17:05 4
Футбол
39 градусов. Звездная биатлонистка заболела перед стартом сезона
39 градусов. Звездная биатлонистка заболела перед стартом сезона
21.11.2023, 15:06
Биатлон
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
20.11.2023, 23:52 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем