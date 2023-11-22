Валенсия может прервать аренду Яремчука. На игрока претендует клуб Серии A

По информации бельгийских СМИ, «Валенсия», которая летом арендовала у «Брюгге» украинского форварда Романа Яремчука, может прервать договор и вернуть игрока в клуб.

Сообщается, что это проблема для «Брюгге», который не хочет платить Яремчуку зарплату и надеется найти ему новую команду.

Итальянские СМИ утверждают, что одним из претендентов на футболиста сборной Украины является «Болонья». Команда идет в Серии A на 8-й позиции и ищет усиление состава.

«Брюгге» рассчитывает, что Яремчук так или иначе до лета будет выступать в другой команде, а далее клуб будет решать, что делать с игроком, чей контракт истекает только в 2026 году.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Роман провел 7 матчей и голов не забивал.

В среду в испанских СМИ появилась информация о том, что Яремчук не до конца адаптировался в составе «Валенсии».