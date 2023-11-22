Скандальный фулбек Днепра-1 договорился о переходе в португальскую Ароку

24-летний левый фулбек «Днепра-1» Янис Амаш договорился с «Арокой» – аутсайдером нынешнего розыгрыша португальской Примейры – о трансфере, который должен будет официально состояться 1 января.

В настоящий момент алжирский легионер уже проводит тренировочный процесс с «Арокой», и готовится оформить полноценный трудовой договор с этим клубом до лета 2026 года.

По данным A Bola, Амаш в ближайшее время завершит вопрос расторжения контракта с «Днепром-1», благодаря чему перейдет в «Ароку» без отступных.

Ранее Амаш не пожелал возвращаться в Украину и угрожал «Днепру-1» судебным разбирательством с целью расторжения трудового соглашения. «Спортклубовцы», в свою очередь, также были готовы отстаивать собственные интересы в судебных инстанциях.

В «Днепр-1» Амаш перешел в начале сентября минувшего года. С тех пор провел 19 матчей, в которых отличился 3 голами и 5 ассистами. В текущем сезоне алжирец за украинскую команду не играл.