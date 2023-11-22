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Украина. Премьер лига
22 ноября 2023, 18:16 |
360
0

Скандальный фулбек Днепра-1 договорился о переходе в португальскую Ароку

Амаш с 1 января станет игроком аутсайдера Примейры

22 ноября 2023, 18:16 |
360
0
Скандальный фулбек Днепра-1 договорился о переходе в португальскую Ароку
СК Днепр-1. Янис Амаш

24-летний левый фулбек «Днепра-1» Янис Амаш договорился с «Арокой» – аутсайдером нынешнего розыгрыша португальской Примейры – о трансфере, который должен будет официально состояться 1 января.

В настоящий момент алжирский легионер уже проводит тренировочный процесс с «Арокой», и готовится оформить полноценный трудовой договор с этим клубом до лета 2026 года.

По данным A Bola, Амаш в ближайшее время завершит вопрос расторжения контракта с «Днепром-1», благодаря чему перейдет в «Ароку» без отступных.

Ранее Амаш не пожелал возвращаться в Украину и угрожал «Днепру-1» судебным разбирательством с целью расторжения трудового соглашения. «Спортклубовцы», в свою очередь, также были готовы отстаивать собственные интересы в судебных инстанциях.

В «Днепр-1» Амаш перешел в начале сентября минувшего года. С тех пор провел 19 матчей, в которых отличился 3 голами и 5 ассистами. В текущем сезоне алжирец за украинскую команду не играл.

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Источник: Днепр-1 и 2 Металлиста интересуются полузащитником из Второй лиги
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Янис Амаш Арока Днепр-1 трансферы УПЛ трансферы чемпионат Португалии по футболу
Источник A Bola
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