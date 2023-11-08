Шахтер шокировал Барсу, Леау забил бисиклетой, будет новый министр спорта

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7 ноября.

1A. Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону

Украинская команда провела свой лучший поединок в текущем сезоне

1B. Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

2A. ПУШИЧ: «Сыграли феноменально. Евровесна – это очень хороший результат»

Наставник «Шахтера» дал пресс-конференцию после победы над «Барселоной»

2B. Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе

7 ноября состоялись поединки 4-го тура самого престижного турнира Европы

3. Бисиклета Леау на Сан-Сиро. Милан дома одолел ПСЖ

Победный гол забил Оливье Жиру

4. Шахтер U-19 потерпел разгромное поражение в Юношеской лиге УЕФА от Барсы

Горняки проиграли матч 4-го тура со счетом 0:3

5. Лучше Холанда. Довбик – 3-й по эффективности среди игроков топовых лиг

Украинец записал на свой счет 10 результативных действий в Ла Лиге

6. Тяжелая победа после долгого перерыва. Украина минимально обыграла Словению

Женская сборная Украины забила победный гол на последних минутах

7. Прометей проиграл в первом матче женской Лиги чемпионов

Украинские волейболистки потерпели поражение от французского «Волеро» 0:3

8A. Инсайдер: Министерство молодежи и спорта возглавит Никулин

Уже известна замена Вадиму Гутцайту

8B. АНИКЕЕВ: «Стал чемпионом мира по шашкам-100 – исполнилась детская мечта»

Международный гроссмейстер из Харькова выиграл ЧМ-2023 в Кюрасао

9A. Уникальный кейс Атаа Джабера: от капитана Израиля U-21 до сборной Палестины

Еще одно подтверждение абсурдности постулата «спорт вне политики»

9B. Топ-7 важнейших личностей в истории тотального футбола

Рассказ о футбольных новаторах

10A. Победа Шахтера в класико, отставка Луческу, Кривбасс остался на вершине

Самые интересные события 13-го тура УПЛ

10B. Украинский день в Жироне, первый гол Миколенко, возвращение Мудрика

Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах