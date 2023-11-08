Шахтер шокировал Барсу, Леау забил бисиклетой, будет новый министр спорта
Главные новости за 7 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7 ноября.
1A. Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Украинская команда провела свой лучший поединок в текущем сезоне
1B. Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
2A. ПУШИЧ: «Сыграли феноменально. Евровесна – это очень хороший результат»
Наставник «Шахтера» дал пресс-конференцию после победы над «Барселоной»
2B. Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
7 ноября состоялись поединки 4-го тура самого престижного турнира Европы
3. Бисиклета Леау на Сан-Сиро. Милан дома одолел ПСЖ
Победный гол забил Оливье Жиру
4. Шахтер U-19 потерпел разгромное поражение в Юношеской лиге УЕФА от Барсы
Горняки проиграли матч 4-го тура со счетом 0:3
5. Лучше Холанда. Довбик – 3-й по эффективности среди игроков топовых лиг
Украинец записал на свой счет 10 результативных действий в Ла Лиге
6. Тяжелая победа после долгого перерыва. Украина минимально обыграла Словению
Женская сборная Украины забила победный гол на последних минутах
7. Прометей проиграл в первом матче женской Лиги чемпионов
Украинские волейболистки потерпели поражение от французского «Волеро» 0:3
8A. Инсайдер: Министерство молодежи и спорта возглавит Никулин
Уже известна замена Вадиму Гутцайту
8B. АНИКЕЕВ: «Стал чемпионом мира по шашкам-100 – исполнилась детская мечта»
Международный гроссмейстер из Харькова выиграл ЧМ-2023 в Кюрасао
9A. Уникальный кейс Атаа Джабера: от капитана Израиля U-21 до сборной Палестины
Еще одно подтверждение абсурдности постулата «спорт вне политики»
9B. Топ-7 важнейших личностей в истории тотального футбола
Рассказ о футбольных новаторах
10A. Победа Шахтера в класико, отставка Луческу, Кривбасс остался на вершине
Самые интересные события 13-го тура УПЛ
10B. Украинский день в Жироне, первый гол Миколенко, возвращение Мудрика
Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов