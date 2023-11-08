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  4. Шахтер шокировал Барсу, Леау забил бисиклетой, будет новый министр спорта
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 08:20 | Обновлено 08 ноября 2023, 08:25
316
0

Шахтер шокировал Барсу, Леау забил бисиклетой, будет новый министр спорта

Главные новости за 7 ноября на Sport.ua

08 ноября 2023, 08:20 | Обновлено 08 ноября 2023, 08:25
316
0
Шахтер шокировал Барсу, Леау забил бисиклетой, будет новый министр спорта
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7 ноября.

1A. Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Украинская команда провела свой лучший поединок в текущем сезоне

1B. Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

2A. ПУШИЧ: «Сыграли феноменально. Евровесна – это очень хороший результат»
Наставник «Шахтера» дал пресс-конференцию после победы над «Барселоной»

2B. Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
7 ноября состоялись поединки 4-го тура самого престижного турнира Европы

3. Бисиклета Леау на Сан-Сиро. Милан дома одолел ПСЖ
Победный гол забил Оливье Жиру

4. Шахтер U-19 потерпел разгромное поражение в Юношеской лиге УЕФА от Барсы
Горняки проиграли матч 4-го тура со счетом 0:3

5. Лучше Холанда. Довбик – 3-й по эффективности среди игроков топовых лиг
Украинец записал на свой счет 10 результативных действий в Ла Лиге

6. Тяжелая победа после долгого перерыва. Украина минимально обыграла Словению
Женская сборная Украины забила победный гол на последних минутах

7. Прометей проиграл в первом матче женской Лиги чемпионов
Украинские волейболистки потерпели поражение от французского «Волеро» 0:3

8A. Инсайдер: Министерство молодежи и спорта возглавит Никулин
Уже известна замена Вадиму Гутцайту

8B. АНИКЕЕВ: «Стал чемпионом мира по шашкам-100 – исполнилась детская мечта»
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Еще одно подтверждение абсурдности постулата «спорт вне политики»

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10A. Победа Шахтера в класико, отставка Луческу, Кривбасс остался на вершине
Самые интересные события 13-го тура УПЛ

10B. Украинский день в Жироне, первый гол Миколенко, возвращение Мудрика
Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

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Источник Sport.ua
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