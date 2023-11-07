Украинский день в Жироне, первый гол Миколенко, возвращение Мудрика

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Возвращение после травмы Мудрика

«Челси» разгромил в гостях «Тоттенхэм» – 4:1.

«Шпоры» забили первыми в дебюте поединка, но затем пропустили 4 гола. Дважды «синие» забили уже в добавленное к матчу время. Следует отметить, что «Тоттенхэм» с 56-й минуты играл, имея на два игрока меньше. В конце первого тайма красную карточку получил аргентинский защитник «шпор» Кристиан Ромеро, а в начале второго тайма красный свет увидел другой защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи.



Михаил Мудрик появился на поле на 58-й минуте, когда уже у «Челси» было преимущество в два игрока. Это было возвращение Мудрика после травмы. Счет был равный и Маурисио Почеттино стремился усилить атаку, выпустив атакующего полузащитника Мудрика вместо опорника Энцо Фернандеса.

Несмотря на меньшинство, хозяева играли с высокой линией обороны. Поэтому пространства и возможности проявить себя у Мудрика было достаточно. После выхода на поле он отдал опасный пас на ход Николасу Джексону. Следующего эпизода с участием Мудрика нужно было ждать уже до самого конца основного времени, когда Михаил вышел на ворота «шпор», но голкипер хозяев Гульельмо Викарио подстраховал своих защитников в подкате. Михаил получил желтую карточку за опасную игру, хотя эпизод даже проверяли на предмет удаления. Уже в самом конце добавленного к матчу времени Мудрик вместе с Джексоном вышли на одного вратаря «шпор», но сенегальский форвард не отдал пас на партнера, переиграв голкипера самостоятельно.

В общем, очень неоднозначный поединок от Мудрика. У него были все возможности провести хороший матч, записать на свой счет результативные действия, но особенно ничем Михаил так и не проявил себя.

После победы «Челси» поднялся на десятое место, имея в активе 15 очков.



Миколенко забил первый гол в этом сезоне

«Эвертон» дома сыграл вничью с «Брайтоном» – 1:1.

На старте поединка «ириски» повели в счете, но удержать преимущество так и не смогли. Опытный Эшли Янг забил в свои ворота.

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. На старте поединка украинский левый защитник открыл счет в матче. Миколенко отобрал мяч на чужой половине поля, разогнал быструю атаку и побежал в штрафную площадь соперника. Фланговая подача Дуайта Макнила не удалась из-за рикошета от защитника гостей, но мяч удобно отскочил к Виталию. Со второй попытки украинский защитник прошил вратаря Барта Вербрюггена.

В целом, Миколенко провел очень хороший поединок. На своем левом фланге обороны действовал надежно и не давал шансов сопернику. По возможности ходил в атаку.

«Эвертон» на 16-м месте с 11-ю очками. «Ириски» опережают зону вылета на 5 пунктов.



Ярмолюк в третий раз вышел на замену

«Брентфорд» дома победил «Вест Хэм» – 3:2.

Первый тайм был в пользу «молотобойцев» – 2:1, но после перерыва «пчелы» смогли забить два гола и одержать победу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк (№33)

Егор Ярмолюк в третий раз вышел на замену в составе «Брентфорда». Украинский полузащитник появился на поле на 79-й минуте встречи. Один из лидеров молодежной сборной Украины помог своей команде удержать преимущество в счете и победить.

«Брентфорд» находится на 9-м месте с 16-ю очками.



Забарный травмировал Холанда

«Ман Сити» разгромил «Борнмут» – 6:1.

«Горожане» в каждом из таймов забили по три гола. На что гости смогли ответить только мячом престижа. Класс команд был разным, поэтому борьбы не получилось.

Илья Забарный отыграл полный матч. Украинский защитник лично играл против звездного Эрлинга Холанда. Со своей задачей Забарный справился полностью. Почти не проиграл визави в силовых единоборствах. Дважды заблокировал удары оппонента. В одном из эпизодов травмировал Холанда. На вторую половину игры звездный норвежец уже не вышел.

Getty Images/Global Images Ukraine

Разгромное поражение – это ошибки партнеров по обороне, которые не смогли сдержать Жереми Доку, проведшего очень сильный матч. Прямой вины ни в одном пропущенном мяче Забарного нет. В случае с первым голом Доку очень красивым ударом ушел от блокировки Забарного. В случае с пятым голом Илья пытался спасти ситуацию и выбить мяч с линии ворот, но не успел.

«Борнмут» находится в зоне вылета на 18-м месте с 6 очками.



Зинченко не усилил игру

«Арсенал» минимально проиграл в гостях «Ньюкаслу» – 0:1.

Единственный гол в матче был забит в середине второго тайма Энтони Гордоном.

Александр Зинченко начал матч на скамейке запасных. Игрок сборной Украины вышел на последние 26 минут встречи. Зинченко должен был помочь контролировать мяч, освежить игру команды, добавить эмоций. Украинец вышел заведенным на игру. Но особо усилить игру так и не смог. За проведённое на поле время «Арсенал» так и не создал моментов у ворот соперника.

После поражения «Арсенал» скатился на 4-е место в турнирной таблице.



Довбик и Цыганков забивают

«Жирона» в гостях одолела «Осасуну» – 4:2.

Первый тайм завершился вничью 1:1. В начале второй половины игры хозяева вышли вперед, но затем забивали только каталонцы.

Артем Довбик вышел в стартовом составе и отыграл 85 минут встречи. На старте поединка Артём записал на свой счет первый ассист – обыгрался с Савио, после чего прострелил вдоль ворот. Ивану Мартину оставалось не промахнуться по пустым воротам. В середине второго тайма украинец сравнял счет. Украинский нападающий избежал опеки от Давида Гарсии и замкнул фланговую передачу головой. Затем еще сделал ассист на Виктора Цыганкова. Артем воспользовался недопониманием между защитниками «Осасуны» и отдал на соотечественника, который с близкого расстояния со второй попытки забил гол.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Виктор Цыганков начал на скамейке запасных и вышел на замену на 70-й минуте игры. Перед бывшим динамовцем стояла задача усилить атаку, освежить игру, потому что «Жироне» нужно было отыгрываться. Цыганков много двигался без мяча, предлагал себя партнерам. В случае с забитым голом ему откровенно повезло. Стечение обстоятельств, когда один защитник хозяев остановил мяч, но благодаря рикошету от другого мяч достался Довбику, который в одно касание отпасовал Цыганкову, которому с близкого расстояния оставалось не попасть во вратаря «Осасуны». Украинский полузащитник забил только со второй попытки. Сначала мяч слетел с ноги Виктора.

Также Цыганков принял участие в атаке с четвертым забитым мячом своей команды. Украинец отдал пас на Кристиана Порту, который сделал удачную фланговую передачу.

«Жирона» единолично возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. «Реал» отстает на два очка.



Выход на замену Яремчука

«Валенсия» дома одолела «Гранаду» – 1:0.

«Летучие мыши» единственный свой гол забили в добавленное к первому тайму время.

Роман Яремчук появился на поле со скамейки запасных на 89-й минуте встречи. Для форварда сборной Украины было мало времени, чтобы проявить себя.

«Валенсия» на 8-й позиции с 18 очками. До зоны еврокубков только два пункта.



Незаметный Малиновский

«Дженоа» в гостях проиграл «Кальяри» – 1:2.

Все три гола во встрече были забиты в первой половине второго тайма.

Руслан Малиновский вышел в старте и был заменен на 84-й минуте встречи. Ничем особенным в креативном плане украинский полузащитник так и не отличился. Может записать себе в актив только один опасный стандарт, когда партнер по команде попал в штангу. Имел все шансы получить удаление в конце игры. Уже имея желтую карточку, сыграл в ногу сопернику, но арбитр матча не дал вторую желтую карточку украинцу.

«Дженоа» на 14-м месте с 11 баллами. До зоны вылета 3 очка.



Второй выход Соболя в сезоне

«Страсбург» поделил очки дома с «Клермоном» – 0:0.

Хозяева с 76-й минуты играли в меньшинстве после удаления Марвина Сеная.

Эдуард Соболь вышел на замену на 79-й минуте встречи. Удаление в составе «Страсбурга» помогло украинскому легионеру получить игровое время. Патрику Виейра нужно было освежить игру благодаря заменам. За прошедшее время Соболь себя никак не проявил. Эдуард был сконцентрирован на игре в обороне.

«Страсбург» находится на 12-м месте с 12-ю очками. До зоны вылета два пункта.



Выход на замену Коваленко

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

«Эмполи» в гостях проиграл «Фрозиноне» – 1:2. Все голы были забиты во втором тайме. Виктор Коваленко вышел на замену на 77-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу хозяев. Через 9 минут Франческо Капуто сократил отставание «Эмполи» до минимума. А на последней добавленной к матчу минуте Виктор остроумно пропустил мяч в штрафной «Фрозиноне» на партнера, но с ударом того из убойной позиции голкипер хозяев Милинкович-Савич справился.

«Эмполи» занимает предпоследнюю строчку в Серии А всего с 7-ю очками после 11-ти встреч.

Запасной Лунин

«Реал» не сумел обыграть «Райо Вальекано» – 0:0. Андрей Лунин привычно уступил место в воротах «сливочных» Кепе Аррисабалаге.