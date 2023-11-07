Лучше Холанда. Довбик – 3-й по эффективности среди игроков топовых лиг

Украинский форвард испанской «Жироны» Артем Довбик помог своей команде победить в последнем матче Ла Лиги «Осасуну» (4:2), записав на свой счет гол и две передачи.

В украинца собралось 10 результативных действий (6 голов + 4 передачи) в испанском чемпионате и с учетом игрового времени (648 минут, проведенных на поле), Артем является самым эффективным игроком Ла Лиги, ведь он делает 1,39 результативного действия в среднем за 90 минут – это больше чем у звездного полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема (1,14) и нападающего «Вильярреала» Херарда Морено (0,99).

Среди футболистов топ-5 европейских чемпионатов Артем Довбик занимает третье место по эффективности действий. Лучше украинца в этом показателе только Серу Гирасси из «Штутгарта» (2,11) и Гарри Кейн из «Баварии» (2.07), но, с другой стороны, Артем по эффективности опережает Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

Самые эффективные игроки топ-5 лиг: