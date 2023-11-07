Лучше Холанда. Довбик – 3-й по эффективности среди игроков топовых лиг
Украинец записал на свой счет 10 результативных действий в Ла Лиге
Украинский форвард испанской «Жироны» Артем Довбик помог своей команде победить в последнем матче Ла Лиги «Осасуну» (4:2), записав на свой счет гол и две передачи.
В украинца собралось 10 результативных действий (6 голов + 4 передачи) в испанском чемпионате и с учетом игрового времени (648 минут, проведенных на поле), Артем является самым эффективным игроком Ла Лиги, ведь он делает 1,39 результативного действия в среднем за 90 минут – это больше чем у звездного полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема (1,14) и нападающего «Вильярреала» Херарда Морено (0,99).
Среди футболистов топ-5 европейских чемпионатов Артем Довбик занимает третье место по эффективности действий. Лучше украинца в этом показателе только Серу Гирасси из «Штутгарта» (2,11) и Гарри Кейн из «Баварии» (2.07), но, с другой стороны, Артем по эффективности опережает Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
Самые эффективные игроки топ-5 лиг:
- Серу Гирасси (Штутгарт) – 2,11 результативного действия в среднем за 90 минут.
- Гарри Кейн (Бавария) – 2,07.
- Артем Довбик (Жирона) – 1,39.
- Лаутаро Мартинес (Интер) – 1,31.
- Каллум Уилсон (Ньюкасл) – 1,30.
- Жереми Доку (Ман Сити) – 1,27.
- Эрлинг Холанд (Ман Сити) – 1,25.
- Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 1.25.
- Лерой Сане (Бавария) – 1.25.
- Виктор Бонифасе (Байер) – 1.25.
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