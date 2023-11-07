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Лига Чемпионов
Милан
07.11.2023 22:00 – FT 2 : 1
ПСЖ
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Лига чемпионов
07 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 08 ноября 2023, 01:04
368
0

Бисиклета Леау на Сан-Сиро. Милан дома одолел ПСЖ

Победный гол забил Оливье Жиру

07 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 08 ноября 2023, 01:04
368
0
Бисиклета Леау на Сан-Сиро. Милан дома одолел ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

В случае поражения «Милан» мог максимально усложнить себе жизнь в плане выхода из группы, а на фоне неудачных последних результатов даже ходили слухи об отставке главного тренера Пиоли. ПСЖ был в лучшем положении, но ему победа тоже требовалась для скорейшего оформления выхода из группы. Также матч был интересен тем, что на «Сан-Сиро» приехал Джанлуиджи Доннарумма, которого здесь откровенно ненавидят и относятся с максимальным презрением.

Показалось, что все сложится неудачно для хозяев, ведь не прошло и десяти минут, как они уступали после того, как защита проспала Шкриньяра и тот с близкого расстояния открыл счет ударом головой. Но быстро счёт стал 1:1 – Леау разогнал атаку и сам ее завершил, ударив бисиклетой после удара Жира и отражения перед собой Доннаруммы.

Getty Images/Global Images Ukraine

И нельзя сказать, что хозяева выглядели хуже. Напротив, игроки ПСЖ собирали предупреждение пачками за срывы контратак, а «россонери» периодически бегали в контратаки. Удалось наглухо закрыть провалившего матч Килиана Мбаппе. Как и Усман Дембеле, но у последнего хотя бы был дальний удар в перекладину, мог получиться шедевральный гол.

А в «Милане» Рафаэль Леау наконец показал свой уровень, которого все от него ждали. И, конечно, нестареющий Жиру тоже сказал свое слово. Именно он на старте второго тайма вывел «россонеры» вперед, замкнув фланговый навес Тео Эрнандеса. Кстати, матч был знаковым еще и противостоянием двух братьев Эрнандесов, Тео и Лукаса.

До конца игры хозяевам удалось грамотно засушить игру, по правде говоря, предпосылок для ничьей не было. Даже удар Ли Кан Ина в стойку выглядел исключением из правил.

2:1 – «Милан» остается в гонке за выход из группы.

Лига чемпионов. Групповой этап. 4 тур.

«Милан» - ПСЖ - 2:1.

Леау, 12, Жиру, 50 - Шкриньяр, 9.

Муса, 66 - Витинья, 24, Коло-Муани, 29, Угарте, 43, Лукас Эрнандес, 56, Шкриньяр, 80.

«Милан»: Меняьн - Калабрия, Тиав, Томори, Тео Эрнандес - Лофтус-Чик, Муса (Крунич, 85), Рейндерс - Пулишич (Флоренци, 90+2), Жиру, Леау (Окафор, 85).

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Шкриньяр (Барколя, 90), Лукас Эрнандес (Мукиэле, 65) - Заир-Эмері, Угарте (Руис, 60), Витинья (Ли Кан Ин, 60) - Дембеле, Коло-Муани (Рамуш, 60), Мбаппе.

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания).

Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия).

МИЛАН - ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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