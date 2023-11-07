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Милан
07.11.2023 22:00 - : -
ПСЖ
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Лига чемпионов
07 ноября 2023, 01:57 | Обновлено 07 ноября 2023, 02:02
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Милан – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 7 ноября в 22:00 по Киеву

07 ноября 2023, 01:57 | Обновлено 07 ноября 2023, 02:02
8
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Милан – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

7 ноября на «Сан-Сиро» пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором, в котором «Милан» встретится с «ПСЖ». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Милан

Команда в прошлом сезоне не просто не смогла защитить скудетто, а показала фактически 5-й результат - и только дисквалификация Ювентуса принесла очередную уже путевку в Лигу чемпионов. Сейчас красно-черные крайне нестабильны. Еще недавно они возглавляли турнирную таблицу Серии А, но потом было несколько осечек кряду - а начался спад с поражения дома Ювентусу. В главном еврокубке россонери, полуфиналисты прошлого розыгрыша, не впечатляют. Позади уже 3 матча, под 300 минут, и за это время итальянцы не смогли забить ни Ньюкаслу, ни Боруссии, ни ПСЖ. В итоге с англичанами и немцами была нулевая ничья, а французскому гранду на выезде, в Париже, уступили разгромно, 0:3. В итоге очевидно, что если не выиграть сейчас, то останется претендовать разве что на 3-е место, и то с невысокими шансами на успех.

ПСЖ

Клуб не скрывает уже давно, что его цель - это выиграть именно Лигу чемпионов. Все внутренние турниры, французские трофеи, уже стали некоей обязательной программой и успели даже приесться до того, что даже упущенный чемпионский титул не становится особенной трагедией. Вот погоня за Ушастым стабильно неудачна, более того, единственный раз получилось до финала дойти. В прошлом розыгрыше и вовсе был вылет в 1/8, и после него решили поменять многое, не только снова сменили тренера, сделав ставку на Луиса Энрике, но и обновили состав - среди прочего, ушли Месси, Неймар и Серхио Рамос. Правда, и сейчас у Мбаппе и компании получается не все, и при победах над Боруссией и Миланом дома были 1:4 в Ньюкасле.

Статистика личных встреч

Сначала, в 1995-м, россонери выиграли оба матча. Через 6 лет уже были ничьи, и в октябре наконец-то победили парижане.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом французов. С учетом мотивации хозяев, все же подстрахуемся форой 0 для гостей (коэффициент - 1,71).

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Милан ПСЖ Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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