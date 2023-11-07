Во вторник, 7 ноября, состоится поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором будут играть итальянский «Милан» и французский ПСЖ. Игра пройдет в Милане (Италия) на поле стадиона «Сан-Сиро», начало – в 22:00 по Киеву.

В прошлом сезоне итальянская команда показала нестабильный результат и только благодаря дисквалификации «Ювентуса» удалось попасть в Лигу чемпионов. «Россонери» потеряли лидерство в Серии А из-за нескольких неудач, включая поражение от «Ювентуса». В Лиге чемпионов «Милан» также показывает неудачные результаты, в частности, проиграв на выезде в Париже 0:3 французскому гранду, и эта ситуация может поставить под угрозу их шансы на выход из группы.

ПСЖ уже давно имеет желание выиграть Лигу чемпионов, а другие трофеи не вызывают у их собственников такого интереса. Несмотря на возобновление состава и смену тренера, команда продолжает испытывать трудности в достижении этой цели, а победы над «Боруссией» и «Миланом» были омрачены поражением «Ньюкаслу» с разгромным счетом 1:4.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Милан» – ПСЖ в украинской версии сайта.