Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан – ПСЖ. Текстовая трансляция матча
Лига Чемпионов
Милан
07.11.2023 22:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
07 ноября 2023, 06:38 | Обновлено 07 ноября 2023, 06:39
54
0

Милан – ПСЖ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4 тура группового этапа Лиги чемпионов

07 ноября 2023, 06:38 | Обновлено 07 ноября 2023, 06:39
54
0
Милан – ПСЖ. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7 ноября, состоится поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором будут играть итальянский «Милан» и французский ПСЖ. Игра пройдет в Милане (Италия) на поле стадиона «Сан-Сиро», начало – в 22:00 по Киеву.

В прошлом сезоне итальянская команда показала нестабильный результат и только благодаря дисквалификации «Ювентуса» удалось попасть в Лигу чемпионов. «Россонери» потеряли лидерство в Серии А из-за нескольких неудач, включая поражение от «Ювентуса». В Лиге чемпионов «Милан» также показывает неудачные результаты, в частности, проиграв на выезде в Париже 0:3 французскому гранду, и эта ситуация может поставить под угрозу их шансы на выход из группы.

ПСЖ уже давно имеет желание выиграть Лигу чемпионов, а другие трофеи не вызывают у их собственников такого интереса. Несмотря на возобновление состава и смену тренера, команда продолжает испытывать трудности в достижении этой цели, а победы над «Боруссией» и «Миланом» были омрачены поражением «Ньюкаслу» с разгромным счетом 1:4.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Милан» – ПСЖ в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Порту – Антверпен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Милан – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Милан ПСЖ Лига чемпионов текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

5 иностранных тренеров-рекордсменов по проведенным матчам в УПЛ
Футбол | 06 ноября 2023, 12:22 10
5 иностранных тренеров-рекордсменов по проведенным матчам в УПЛ
5 иностранных тренеров-рекордсменов по проведенным матчам в УПЛ

Рейтинг, в котором нет равных Мирче Луческу

Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
Теннис | 07 ноября 2023, 01:25 1
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

Челси одержал волевую победу над Тоттенхэмом. Мудрик сыграл треть матча
Футбол | 07.11.2023, 00:10
Челси одержал волевую победу над Тоттенхэмом. Мудрик сыграл треть матча
Челси одержал волевую победу над Тоттенхэмом. Мудрик сыграл треть матча
Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия
Футбол | 06.11.2023, 19:56
Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия
Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия
ВИДЕО. Наступил на ногу киперу. За что Мудрик получил желтую в матче АПЛ?
Футбол | 07.11.2023, 05:35
ВИДЕО. Наступил на ногу киперу. За что Мудрик получил желтую в матче АПЛ?
ВИДЕО. Наступил на ногу киперу. За что Мудрик получил желтую в матче АПЛ?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
07.11.2023, 04:43 2
Футбол
ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отменили после самого длительного просмотра VAR
ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отменили после самого длительного просмотра VAR
06.11.2023, 20:10 2
Футбол
Тренер Жироны: «Довбик, Цыганков… Я очень доволен составом»
Тренер Жироны: «Довбик, Цыганков… Я очень доволен составом»
05.11.2023, 15:26
Футбол
Реал отдал Жироне лидерство, что с Эдмаром, Луческу не завершал карьеру?
Реал отдал Жироне лидерство, что с Эдмаром, Луческу не завершал карьеру?
06.11.2023, 06:00 1
Футбол
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
07.11.2023, 00:50 12
Теннис
Известны все участники клубного ЧМ-2023
Известны все участники клубного ЧМ-2023
05.11.2023, 10:16 5
Футбол
Минус первая ракетка. Свентек выбила Соболенко и вышла в финал WTA Finals
Минус первая ракетка. Свентек выбила Соболенко и вышла в финал WTA Finals
06.11.2023, 02:30 9
Теннис
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
07.11.2023, 07:10 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем