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Лига Чемпионов
Милан
07.11.2023 22:00 – FT 2 : 1
ПСЖ
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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 08 ноября 2023, 01:21
189
0

Милан – ПСЖ – 2:1. Красивая бисиклета Леау. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

08 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 08 ноября 2023, 01:21
189
0
Милан – ПСЖ – 2:1. Красивая бисиклета Леау. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Вечером 7 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов, в котором играли итальянский Милан и французский ПСЖ (2:1).

Игра прошла в Милане (Италия) на поле стадиона Сан-Сиро и закончилась победой Милана.

Команды обменялись голами в первом тайме. На гол Шкриньяра для гостей (9 мин) ответил Рафаэл Леау отличным ударом через себя (12 мин).

Во втором тайме победный гол для Милана забил Оливье Жиру (2:1).

Лига чемпионов. 4-й тур, 7 ноября

Милан – ПСЖ – 2:1

Голы: Леау, 12, Жиру, 50 – Шкриньяр, 9.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Шкриньяр, 8 мин.

ГОЛ! 1:1. Леау, 12 мин

ГОЛ! 2:1. Жиру, 50 мин.

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Милан Шкриниар (ПСЖ).
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Милан бисиклета Милан Шкриньяр ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Рафаэл Леау Милан - ПСЖ Оливье Жиру
Источник Sport.ua
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