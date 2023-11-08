Милан – ПСЖ – 2:1. Красивая бисиклета Леау. Видео голов и обзор матча
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Вечером 7 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов, в котором играли итальянский Милан и французский ПСЖ (2:1).
Игра прошла в Милане (Италия) на поле стадиона Сан-Сиро и закончилась победой Милана.
Команды обменялись голами в первом тайме. На гол Шкриньяра для гостей (9 мин) ответил Рафаэл Леау отличным ударом через себя (12 мин).
Во втором тайме победный гол для Милана забил Оливье Жиру (2:1).
Лига чемпионов. 4-й тур, 7 ноября
Милан – ПСЖ – 2:1
Голы: Леау, 12, Жиру, 50 – Шкриньяр, 9.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Шкриньяр, 8 мин.
ГОЛ! 1:1. Леау, 12 мин
ГОЛ! 2:1. Жиру, 50 мин.
События матча
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