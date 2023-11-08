ПИОЛИ: «Милану удалась командная работа против великолепного соперника»

Вечером 7 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов, в котором играли итальянский Милан и французский ПСЖ (2:1). Игра прошла в Милане (Италия) на поле стадиона Сан-Сиро и закончилась победой Милана.

Команды обменялись голами в первом тайме. На гол Шкриньяра для гостей (9 мин) ответил Рафаэл Леау отличным ударом через себя (12 мин). Во втором тайме победный гол для Милана забил Оливье Жиру (2:1).

Красно-черным впервые с октября 2009 года удалось добиться в ЛЧ волевой победы.

Победный гол позволил Жиру не только возглавить в Лиге чемпионов список самых возрастных французских бомбардиров (37 лет и 38 дней), превзойдя рекорд Лорана Блана, но и в целом войти в десятку самых опытных снайперов турнира всех времен и народов.

Главный тренер Милана Стефано Пиоли:

– В нашем распоряжении сейчас больше игроков, и тем лучше для нас. Команда отработала слаженно и заслужила победу. Теперь нам нужно хорошо сыграть против дортмундцев и обогнать их. Футболисты играли всем сердцем, всеми силами. Это то, чего мы хотели. Нам удалась командная работа против великолепного соперника.

Бомбардир Милана Оливье Жиру:

– Меня не беспокоило то, что не забиваю, ведь моменты в предыдущих играх у нас были. Нам попросту нужно было быть более меткими, и сегодня у нас это получилось. Когда мы вот так играем, это напоминает мне о прошлом сезоне - нам нужно продолжать в том же духе.

Болельщики поддерживали нас на протяжении всей встречи. Гордость переполняет. Отличный навес Тео на дальнюю штангу, точно такой, как мне нравится, но для этого ведь нужно еще выбрать подходящий момент. Хорошо и для меня, и для команды. Сложная была игра: нам нужно было быть уверенными в себе и добиться этой необходимой победы, чтобы улучшить свои позиции в таблице.

Полузащитник Милана Юнус Муса:

– Победный мяч забил Жиру – многолетней выдержки. Мы великолепно начали, затем пропустили, но поскольку вошли в игру хорошо, то сохранили ее структуру и продолжили начатое. Сегодня нас было трудно сломить - это стало отличием от игры в Париже.

Полузащитник Милана Рубен Лофтус-Чик:

– Мне просто хотелось играть и вернуть уверенность в своих силах. Это была великолепная командная игра. Теперь мы в группе снова в плотной борьбе. У нас по-настоящему талантливая команда, и, думаю, мы сможем далеко пройти.

Защитник ПСЖ Милан Шкриньяр:

– Снова сыграть после шести проведенных здесь лет - это для меня нечто особенное, и против Милана было тяжело.

Полузащитник ПСЖ Витинья:

– Мы понимали, что игра будет трудной, особенно учитывая поддержку миланских болельщиков, но это не оправдание. Мы должны играть лучше. Нам не хватило терпения, чтобы показывать свой футбол, и это помешало нам контролировать ход игры.

Второй гол все изменил, но правда в том, что наш стиль игры должен был оставаться неизменным, а это сложно. Трудно выискивать свободную зону и сохранять при этом терпение в попытках организовать второй гол.

Капитан ПСЖ Маркиньос:

– Нам было трудно найти место для мяча. До этого Милан был более открытым, и нам удавалось отыскать свободное пространство, но после второго гола он защищался хорошо. Он знал, что для этого необходимо. И это стало для нас проблемой.

Второй гол изменил ход встречи. Мы играли хорошо, слишком сильного давления не испытывали. Был навес в центр, а класс Жиру мы знаем. Постарались прижать соперника, но он перекрыл все свободные зоны.

Мы знали об уровне игры нынешней миланской команды и не должны это игнорировать. Это был матч высокого уровня. Считаю, мы хорошо его начали, контролировали происходящее и выполняли все то, что нам рекомендовали. Тем не менее, думаю, Милан сумел использовать свои сильные стороны: он шел напролом, стремясь продвигаться вперед как можно быстрее.

Бывший защитник Интера Массимо Паганин:

– Милан отыграл великолепно. Было непросто добиться волевой победы над хорошей парижской командой. Высококлассная игра с проявленным характером, и импульс в ней задал Рафаэл Леау.

Игроком матча признан автор первого гола Милана Рафаэл Леау. Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА об игре португальского легионера:

– Он забил в самый нужный момент, позволив Милану отыграться. Угроза от него исходила всякий раз, как только мяч попадал к нему. Он был целеустремлен, постоянно отрабатывал на поле и открывался под своих партнеров по команде.

Видеообзор матча