Победа Шахтера в класико, отставка Луческу, Кривбасс остался на вершине

В главном дерби страны «Шахтер» минимально одолел «Динамо». После матча главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу объявил о своей отставке. Покинул свою команду и наставник «Металлиста 1925» Эдмар, который получил предложение из-за рубежа. Центральный поединок тура «Полесье» – «Кривбасс» был надолго прерван из-за воздушной тревоги. После возобновления матча оппоненты расписали результативную ничью.

Дерби тура

Главное дерби страны состоялось на стадионе имени Лобановского. И «Динамо», и «Шахтер» подходили к первому очному противостоянию в нынешнем сезоне с разным смысловым «наполнением». Киевляне до этого поединка имели трехматчевую безвыигрышную серию, у «горняков» сменился тренер. В общем, соперники вряд ли могли продемонстрировать свой лучший футбол.

Чуда не случилось: не продемонстрировали. Хотя градус напряжения поединка был, как всегда, высоким. Девять желтых карточек на две команды – многовато. Хотя обошлось без удалений. И на том спасибо.

Команды создали минимум опасных моментов. Тем не менее, из этого мизера гости сумели выжать максимум: после неплохой комбинации с участием Невертона и Зубкова, последний забил гол.

«Динамо» тоже создало свой момент, но Караваев не смог его реализовать.

На том и завершили.

Замена тура

На 36-й минуте матча «Динамо» – «Шахтер» наставнику гостей Пушичу пришлось делать вынужденную замену. Азаров получил травму, и вместо него вышел Ракицкий. Как оказалось, эта замена перевернула игру.

До этого дончане играли в очень мелкий пас, без продвижения и обострения. Вертикальный футбол ван Леувена уже сломан, но вот чего-то нового «горняки» пока что не придумали.

Но после выхода на поле Ракицкого дончане стали играть в более осмысленный футбол. Ярослав начинал атаки средними и дальними передачами. «Шахтеру» удалось отодвинуть игру от своих ворот, создавать моменты у ворот чужих. И в итоге добыть победу.

Память тура

Перед матчем «Динамо» – «Шахтер» почтили память бывшего главного редактора журнала «Футбол» Артема Франкова, который умер после инсульта на 53-м году жизни.

ФК Шахтер

Возвращение тура

Форвард «Динамо» Супряга появился на поле на 83-й минуте матча против «Шахтера». Влад поменял Бенито. Для 23-летнего нападающего это первое появление в команде за более чем два года. В предыдущий раз Супряга играл за «Динамо» в октябре 2021 года – в Лиге чемпионов против «Барселоны».

Травма тура

Один из ведущих полузащитников «Динамо» Шапаренко лишь недавно восстановился от последствий сложной травмы. Николай был вынуждено вне игры в начале сезона, и лишь в последних поединках начал выходить на поле. В матче против «Шахтера» Шапаренко появился с первых минут. Он старался обострять игру, но не всегда получалось.

Доиграть до финального свистка Николаю не удалось: снова травма. Он покинул поле на 83 минуте.

Болельщик тура

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров успел побывать сразу на двух центральных поединках тура. Игру «Динамо» – «Шахтер» он смотрел с ложи стадиона вместе с травмированными игроками «бело-синих» – Ярмоленко и Буяльским. Посетил Сергей Станиславович и матч «Полесье» – «Кривбасс».

Print Screen. Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко и Сергей Ребров (слева направо)

Событие тура

ФК Динамо. Мирча Луческу

После матча с «Шахтером» главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что покидает киевскую команду и завершает тренерскую карьеру. «Сегодня не хотелось бы говорить об игре. Хочу сказать, что 15 лет отдал футболу Украины. На этом я решил окончить свою карьеру. Это была последняя игра. Я простился со своими игроками, с игроками «Шахтера». Благодарю всех. Хотелось бы завершить по-другому, но всему приходит конец – и футбольной карьере, и любви, и жизни. Всему есть начало и конец», – отметил Луческу.

Тревога тура

В эти дни воздушная тревога вносила серьезные коррективы в нашу жизнь. Повлияла она и на ход некоторых футбольных матчей. В частности, поединок ЛНЗ – «Колос» по причине воздушной тревоги начался позже на два часа.

По аналогичной причине был прерван и матч «Полесье» – «Кривбасс». Команды успели отыграть лишь пять минут, после чего были вынуждены уйти в укрытие.

А вот поединок «Днепра-1» и «Александрии» из-за воздушной сирены прерывался четыре раза. И длился почти пять часов.

Джокеры тура

Десять минут пребывания на поле хватило ветерану «Колоса» Милько для того, чтобы отличиться забитым мячом. На 69 минуте матча против ЛНЗ он вышел на поле, поменяв Богданова, а на 7-й9 минуте Вадим четко реализовал пенальти.

Еще меньше времени понадобилось форварду «Металлиста 1925» Борячуку, чтобы забить мяч в ворота «Черноморца». На 46-й минуте матча Андрей появился на поле, а спустя семь минут оставил свой «автограф» в воротах Варакуты.

Судья тура

Очень интересный с точки зрения судейства момент произошел на последних минутах матча «Минай» – «Ворскла». Защитник хозяев Мельник поскользнулся на мокром газоне и сыграл в мяч рукой в пределах своей штрафной площади. Арбитр Задиран сначала никак не отреагировал на эпизод. «Минай» пытался разогнать контратаку, которую сорвал Скляр с помощью грубого фола. За что получил желтую карточку.

Дальше началось самое интересное. Задиран пошел смотреть «телевизор». И назначил пенальти в ворота команды Шарана, а желтую карточку Скляра поменял на красную.

Неожиданность тура

Пять матчей подряд не выигрывал «Металлист 1925». И вот долгожданная победа: харьковчане победили крепкий «Черноморец». Однако после матча стало известно, что один из наставников команды – Эдмар – покинул харьковский клуб. Причем еще до начала поединка с «моряками». Действиями «25-х» руководил Голодюк. А натурализованный бразилец резко решил сменить обстановку. По слухам, у него есть варианты для продолжения тренерской карьеры за рубежом.

Рикошет тура

«Верес» в игре против «Зари» спасся за минуту до конца основного времени матча. Команда Кривенцова выигрывала 2:1, и казалось, что гости удержат перевес. Но после быстрой контратаки Близниченко пробивал по воротам с дальней дистанции, и мяч, задев защитника, опустился за «шиворот» голкиперу луганской команды.

Матч тура

Главный по статусу матч тура состоялся в Киеве, где «Динамо» принимало «Шахтер». Но вот по сути центральным поединком 13-го тура стала игра в Житомире, где встретились лидеры – «Полесье» и «Кривбасс».

Команды только начали, как пришлось уходить из поля из-за воздушной тревоги. После возобновления игры соперники долго входили в ритм.

Первыми вошли гости: в конце первого тайма отличился Кузык. Второй тайм прошел с преимуществом хозяев. Им удалось сравнять счет усилиями Козака. Дальше обе команды играли скорее на удержание счета, нежели на победу.

Триллер тура

Настоящее футбольное зрелище выдали «Рух» и «Оболонь». Хозяева открыли счет уже в самом дебюте поединка – отличился Квасница. Казалось, львовяне одержат легкую победу. Но гости были против. В конце первого тайма «пивовары» счет сравняли, а в начале второй половины встречи вышли вперед. Забивали Суханов и Краснопер. Однако удержать победу киевлянам не удалось. За семь минут до конца основного времени точный удар Карабина принес «Руху» ничью.

Символическая сборная тура