Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турнирные таблицы Лиги чемпонов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Лига Чемпионов
Милан
07.11.2023 22:00 – FT 2 : 1
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
07 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 08 ноября 2023, 01:03
1136
1

Турнирные таблицы Лиги чемпонов. Шахтер остается на третьем месте в группе

7 ноября состоялись поединки 4-го тура самого престижного турнира Европы

07 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 08 ноября 2023, 01:03
1136
1
Турнирные таблицы Лиги чемпонов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

На арене в Гамбурге «Шахтер» сенсационно обыграл «Барселону» (1:0). Единственный гол забил Даниил Сикан ударом головой на 40-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В другом матче группы Порту нанес поражение бельгийскому Антверпене (2:0).

Турнирное положение после 4-го тура: Барселона (9 очков), Порту (9), Шахтер (6), Антверпен (0).

Две лучшие команды выйдут в 1/8 финала, а клуб, который займет 3-е место – перейдет в 1/16 финала Лиги Европы.

Турнирная таблица группы H

Оставшиеся матчи:

  • 28 ноября. Шахтер – Антверпен, Барселона – Порту
  • 13 декабря. Порту – Шахтер, Антверпен – Барселона

Лига чемпионов 2023/24

4-й тур, 7 ноября

  • 19:45. Боруссия Д – Ньюкасл – 2:0
  • 19:45. Шахтер – Барселона – 1:0
  • 22:00. Атлетико – Селтик – 6:0
  • 22:00. Лацио – Фейенорд – 1:0
  • 22:00. Манчестер Сити – Янг Бойз – 3:0
  • 22:00. Милан – ПСЖ – 2:1
  • 22:00. Порту – Антверпен – 2:0
  • 22:00. Црвена Звезда – РБ Лейпциг – 1:2

Турнирные таблицы

По теме:
Дубль Холанда. Ман Сити и РБ Лейпциг вышли в плей-офф Лиги чемпионов
ХАВИ: «С Шахтером мы достигли низшей точки в плане игры»
Атлетико отгрузил 6 мячей в ворота Селтика, Лацио взял верх над Фейенордом
Лига чемпионов статистические расклады Барселона Шахтер Донецк Даниил Сикан Шахтер - Барселона Антверпен Порту
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
Футбол | 07 ноября 2023, 00:45 8
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом

«Челси» победил соперника со счетом 4:1

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Теннис | 07 ноября 2023, 07:10 11
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023

ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
Футбол | 07.11.2023, 04:43
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
«Лидер для своей команды». Назван лучший игрок матча Шахтер – Барселона
Футбол | 07.11.2023, 22:40
«Лидер для своей команды». Назван лучший игрок матча Шахтер – Барселона
«Лидер для своей команды». Назван лучший игрок матча Шахтер – Барселона
Судаков сравнил стиль своей игры с двумя футболистами АПЛ
Футбол | 07.11.2023, 16:28
Судаков сравнил стиль своей игры с двумя футболистами АПЛ
Судаков сравнил стиль своей игры с двумя футболистами АПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ElrondSparrov
 розстановка сил буде такою  1 Варіант  Барселона 15 Порту 12 Шахтар 9 Антверпен 0 або 2 Варіант Барселона 13 Шахтар 12 Порту 10 Антверпен 0
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Мирча Луческу может возглавить недавнего обидчика Динамо
Источник: Мирча Луческу может возглавить недавнего обидчика Динамо
06.11.2023, 18:49 5
Футбол
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
07.11.2023, 22:40 1
Футбол
Минус первая ракетка. Свентек выбила Соболенко и вышла в финал WTA Finals
Минус первая ракетка. Свентек выбила Соболенко и вышла в финал WTA Finals
06.11.2023, 02:30 9
Теннис
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
07.11.2023, 21:42 268
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Барселона
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Барселона
07.11.2023, 15:25
Футбол
ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отменили после самого длительного просмотра VAR
ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отменили после самого длительного просмотра VAR
06.11.2023, 20:10 4
Футбол
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
07.11.2023, 01:25 3
Теннис
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем