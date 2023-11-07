Турнирные таблицы Лиги чемпонов. Шахтер остается на третьем месте в группе

7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

На арене в Гамбурге «Шахтер» сенсационно обыграл «Барселону» (1:0). Единственный гол забил Даниил Сикан ударом головой на 40-й минуте.

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В другом матче группы Порту нанес поражение бельгийскому Антверпене (2:0).

Турнирное положение после 4-го тура: Барселона (9 очков), Порту (9), Шахтер (6), Антверпен (0).

Две лучшие команды выйдут в 1/8 финала, а клуб, который займет 3-е место – перейдет в 1/16 финала Лиги Европы.

Турнирная таблица группы H

Оставшиеся матчи:

28 ноября. Шахтер – Антверпен, Барселона – Порту

13 декабря. Порту – Шахтер, Антверпен – Барселона

Лига чемпионов 2023/24

4-й тур, 7 ноября

19:45. Боруссия Д – Ньюкасл – 2:0

Ньюкасл – 2:0 19:45. Шахтер – Барселона – 1:0

– Барселона – 1:0 22:00. Атлетико – Селтик – 6:0

– Селтик – 6:0 22:00. Лацио – Фейенорд – 1:0

– Фейенорд – 1:0 22:00. Манчестер Сити – Янг Бойз – 3:0

– Янг Бойз – 3:0 22:00. Милан – ПСЖ – 2:1

– ПСЖ – 2:1 22:00. Порту – Антверпен – 2:0

– Антверпен – 2:0 22:00. Црвена Звезда – РБ Лейпциг – 1:2

Турнирные таблицы