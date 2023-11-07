Турнирные таблицы Лиги чемпонов. Шахтер остается на третьем месте в группе
7 ноября состоялись поединки 4-го тура самого престижного турнира Европы
7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.
На арене в Гамбурге «Шахтер» сенсационно обыграл «Барселону» (1:0). Единственный гол забил Даниил Сикан ударом головой на 40-й минуте.
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В другом матче группы Порту нанес поражение бельгийскому Антверпене (2:0).
Турнирное положение после 4-го тура: Барселона (9 очков), Порту (9), Шахтер (6), Антверпен (0).
Две лучшие команды выйдут в 1/8 финала, а клуб, который займет 3-е место – перейдет в 1/16 финала Лиги Европы.
Турнирная таблица группы H
Оставшиеся матчи:
- 28 ноября. Шахтер – Антверпен, Барселона – Порту
- 13 декабря. Порту – Шахтер, Антверпен – Барселона
Лига чемпионов 2023/24
4-й тур, 7 ноября
- 19:45. Боруссия Д – Ньюкасл – 2:0
- 19:45. Шахтер – Барселона – 1:0
- 22:00. Атлетико – Селтик – 6:0
- 22:00. Лацио – Фейенорд – 1:0
- 22:00. Манчестер Сити – Янг Бойз – 3:0
- 22:00. Милан – ПСЖ – 2:1
- 22:00. Порту – Антверпен – 2:0
- 22:00. Црвена Звезда – РБ Лейпциг – 1:2
Турнирные таблицы
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