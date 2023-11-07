Уникальный кейс Атаа Джабера: от капитана Израиля U-21 до сборной Палестины

Вторжение группировки ХАМАС на территорию Израиля, которое произошло 7 октября нынешнего года и привело к очередному обострению палестино-израильских отношений, еще раз продемонстрировало, насколько шаткой является существующая ныне конструкция мирового сообщества, где часть государств делают акцент на признанные на международном уровне правила и соглашения, а другая – пытается добиваться своих целей силой, интригами и подлостью, не считаясь с количеством жертв и разрушений…

Футбол, как бы это не хотелось ряду сил, активно продвигающих постулат «спорт вне политики», является безусловной частью жизни мирового сообщества со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Все тенденции, которые присущи современному гражданскому обществу, рано или поздно находят свое отображение и в футболе. История 29-летнего Атаа Джабера, который стал первым футболистом, имеющим на своем счету выступления за сборные Израиля и Палестины, является абсолютно уникальным кейсом, и о ней стоит знать обязательно.

Атаа Джабер родился 3 октября 1994 года в городе Мажд-эль-Курум, который расположен на севере Израиля и преимущественно заселен арабами. Семья Джабера имеет палестинское происхождение, что впрочем не помешало Атаа начать заниматься футболом в академии Маккаби из Хайфы – второго по числу чемпионских титулов клуба в истории израильского государства.

6 января 2013 года Атаа Джабер, которому на тот момент было всего 18 лет 3 месяца и 3 дня, провел свой дебютный матч в элитарном дивизионе чемпионата Израиля, когда вышел на замену в гостевом для Маккаби Хайфа поединке против Ашдода (4:1). Молодой опорный полузащитник появился на поле на 73-й минуте, а в самой концовке игры успел ассистировать на Эяля Мешумара.

В марте 2015 года Джабер сыграл свой первый матч за сборную Израиля U-21. На спарринг со сверстниками с Кипра Атаа вышел в стартовом составе своей команды, провел на поле один тайм, отличившись забитым мячом на 42-й минуте. Впоследствии Джабер провел 6 матчей за израильскую молодежку в отборочном цикле к чемпионату Европы-2017 U-21, в четырех из которых выводил своих партнеров на поле с капитанской повязкой на плече.

Уже тогда Атаа Джабер вошел в историю израильского футбола, так как стал первым этническим арабом, который когда-либо становился капитаном сборной страны, пусть даже и молодежной. Это событие вызвало большой резонанс в израильском футбольном сообществе, о нем много говорили, однако впоследствии Джабер отказался продолжать представлять на международном уровне Израиль и обсуждение его личности в этом аспекте на время прекратилось.

Несмотря на то, что Джабер родился на территории Израиля, он принадлежит к числу так называемых «палестинцев 48-го года» – членов или потомков арабских семей, живших на территориях, которые были определены как Израиль в Плане раздела Палестины, одобренном ООН в 1947 году и воплощенном в жизнь в следующем году.

Принять решение о невозможности дальнейших выступлений за сборные Израиля Джабера, как он впоследствии рассказывал сам, заставил конфликт 2021 года, а именно беспорядки в палестинском районе Шейх-Джарра в Иерусалиме. В то время Верховный суд Израиля распорядился об эвакуации палестинских семей, проживающих в этом регионе. В ответ на это решение конфликт перерос во взаимные нападения и погромы.

«В Израиле распространяют идею о том, что спорт и политика не должны смешиваться. Они говорят, что вы представляете свое сообщество, что у вас будет свой голос и что вам не нужно петь национальный гимн. После того, что произошло в Шейх-Джарре, я понял, что невозможно разделять политику и спорт. Даже если бы я хотел представлять «палестинцев 48-го года», были лучшие способы сделать это», – заявил Атаа Джабер в интервью сайту Arab News в сентябре, буквально за три недели до начала нынешнего вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС.

Решением не выступать больше за сборную Израиля Джабер, казалось бы, навсегда остановил свою международную карьеру. В феврале 2017 года Атаа за 250 тысяч евро перешел из Маккаби Хайфа в Бней Сахнин, а в августе 2021-го на правах свободного агента перешел уже в Ашдод, где провел лишь одиннадцать месяцев, прежде чем покинуть Израиль и перебраться в Азербайджан.

Ныне 29-летний Атаа Джабер имеет контракт до лета 2024-го с Нефтчи, с которым летом сыграл в квалификации Лиги конференций, и в этот же период смог возобновить международную карьеру в рядах сборной Палестины.

Надоумил Джабера на такой поступок вратарь сборной Палестины Рами Хамада, который также родился на территории Израиля, но никогда не выступал за сборные этой страны. Хамада посоветовал Джаберу обратиться в ФИФА с просьбой о смене так называемого футбольного гражданства, причем все происходило в атмосфере максимальной секретности, чтобы разглашение в СМИ не смогло повредить интересам футболиста.

Getty Images. Атаа Джабер (слева) в форме сборной Палестины

В итоге после двухлетней процедуры Атаа Джабер все-таки получил разрешение от ФИФА и в июне нынешнего года дебютировал за национальную сборную Палестины в товарищеском матче против Индонезии (0:0). Всего к настоящему моменту на счету Джабера уже четыре поединка в палестинской национальной команде.

Встреча Атаа Джабера со сборной Израиля теоретически возможна, но лишь на финальных стадиях крупных турниров, что практически нереально, исходя из целого ряда обстоятельств. Прежде всего, сборные Израиля и Палестины относятся к разным футбольным ассоциациям. Если израильтяне выступают в турнирах под эгидой УЕФА, то вот палестинцы с 1998 года входят в состав АФК – Азиатской конфедерации футбола.

Кроме того, палестинская сборная традиционно испытывает сложности со сбором своей национальной команды (ряд игроков туда не отпускают израильские клубы), из-за чего вести речь о ее квалификации на чемпионат мира, где она чисто теоретически могла бы пересечься с израильтянами, вряд ли возможно. В частности, в отборе на ЧМ-2022 сборная Палестины финишировала на третьем месте в группе (10 очков) в рамках второго отборочного раунда, пропустив вперед Саудовскую Аравию (20 очков) и Узбекистан (15), но сумев обойти Сингапур (7) и Йемен (5).

Что правда, палестинцы смогли уже в третий раз кряду квалифицироваться в финальную часть Кубка Азии, ближайший розыгрыш которого состоится с 12 января по 10 февраля 2024 года в Катаре. Палестинцы там угодили в группу С, где сыграют против Ирана, ОАЭ и Гонконга. Очевидно, что на этом турнире Атаа Джабер обязательно сыграет, если у него все будет в порядке со здоровьем, а вот провести свои первые официальные матчи на международном уровне за сборную Палестины хавбек сможет уже в ноябре, когда «рыцарям» предстоит стартовать в квалификации на ЧМ-2026 матчами против Ливана и Австралии…

Текст: meta.ua/sport