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Молодежные турниры
07 ноября 2023, 15:05 | Обновлено 07 ноября 2023, 15:44
1760
3

Шахтер U-19 потерпел разгромное поражение в Юношеской лиге УЕФА от Барсы

«Горняки» проиграли 0:3

07 ноября 2023, 15:05 | Обновлено 07 ноября 2023, 15:44
1760
3
Шахтер U-19 потерпел разгромное поражение в Юношеской лиге УЕФА от Барсы
ФК Шахтер

7 ноября состоялся матч 4-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Шахтер» U-19 и «Барселона» U-19.

На стадионе «Эдмунд-Пламбек» в немецком городе Нордерштедт «горняки» потерпели разгромное поражение 0:3. В первом тайме донецкая команда пропустила один мяч, а уже в середине второй половины матча за 4 минуты «Шахтер» пропустил дважды и потерял шансы на положительный результат.

После четырех туров «Шахтер» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы Н.

Юношеская лига УЕФА. Группа H, 7 ноября.

Шахтер U-19 – Барселона U-19 – 0:3

Голы: Кальдеро, 16, Родригес, 58, Новарро, 62.

Удаление: Глущенко, 64

Шахтер U-19: Кравец, Шелекета (Пушкарев 46), Огарков, Башмарин, Дрозд, Глущенко, Бундаш (Демченко 46), Лосенко, Ющенко (Ломага 72), Сметана (Гармаш 72), Цуканов (Янович 81).

Барселона U-19: Якобишвили, Наварро, Вилория, Кошпо, Фарре Мирро (73), Муньос, Эспарт (Баланья 80), Фернандес (Перес 73), Родригес, Оскар (Альба 73), Кальдеро (Прадас 7).

Турнирная таблица группы Н:

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Барселона Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА Барселона U-19 Шахтер - Барселона
Источник Sport.ua
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nicksaf
Андрій Заліщук, обкакається, там нема монзуль.
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+2
NoMad
Для дорослої команди такий результат за щастя
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+1
Андрей Залищук
ну це кінець, Шахтар втратив шанси навіть на 2 місце, головне, щоб основна команда так не обкакалась
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-1
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