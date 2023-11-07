Шахтер U-19 потерпел разгромное поражение в Юношеской лиге УЕФА от Барсы
«Горняки» проиграли 0:3
7 ноября состоялся матч 4-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Шахтер» U-19 и «Барселона» U-19.
На стадионе «Эдмунд-Пламбек» в немецком городе Нордерштедт «горняки» потерпели разгромное поражение 0:3. В первом тайме донецкая команда пропустила один мяч, а уже в середине второй половины матча за 4 минуты «Шахтер» пропустил дважды и потерял шансы на положительный результат.
После четырех туров «Шахтер» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы Н.
Юношеская лига УЕФА. Группа H, 7 ноября.
Шахтер U-19 – Барселона U-19 – 0:3
Голы: Кальдеро, 16, Родригес, 58, Новарро, 62.
Удаление: Глущенко, 64
Шахтер U-19: Кравец, Шелекета (Пушкарев 46), Огарков, Башмарин, Дрозд, Глущенко, Бундаш (Демченко 46), Лосенко, Ющенко (Ломага 72), Сметана (Гармаш 72), Цуканов (Янович 81).
Барселона U-19: Якобишвили, Наварро, Вилория, Кошпо, Фарре Мирро (73), Муньос, Эспарт (Баланья 80), Фернандес (Перес 73), Родригес, Оскар (Альба 73), Кальдеро (Прадас 7).
Турнирная таблица группы Н:
😞 Поступаємося в матчі Юнацької ліги УЄФА. #Shakhtar #ШахтарБарселона #UYL @UEFAYouthLeague pic.twitter.com/6Krmny3RYf— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 7, 2023
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