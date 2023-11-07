ТОП-7 важнейших личностей в истории тотального футбола

7 ноября исполняется 120 лет со дня рождения Михаила Товаровского – первого тренера киевского «Динамо», приведшего команду к медалям союзного чемпионата, в частности в дебютном клубном чемпионате страны киевляне стали вице-чемпионами. Однако не только этим запомнился Михаил Давидович. В наших краях он фактически стал основателем футбола, который в 1970-е, когда Товаровский уже покинет этот мир, назовут тотальным. Юбилейная дата послужила для меня поводом вспомнить людей, заложивших устои, развивших и утвердивших тотальный футбол как самую прогрессивную тактику популярной игры. Но начнем не с нашего земляка-юбиляра, а с того человека, который свои тактические идеи высеял в плодородную футбольную почву Страны тюльпанов.

Джек Рейнолдс (1881–1962): отец-основатель

Британский исследователь футбольных тактик Джонатан Уилсон считает уроженца Манчестера Джека Рейнолдса ни много ни мало, «отцом-основателем» нидерландского футбола. Как тренер Джек (а на самом деле Джон) работал в Нидерландах с середины 1910-х гг. до конца 1940-х. Именно под его руководством «Аякс» восемь раз достигал чемпионской вершины, а временная разница между первым и восьмым титулом, завоеванным амстердамцами под руководством Рейнолдса, составляет почти 30 лет.

Свое тренерское кредо Рейнолдс сформулировал в одном из интервью: «Для меня атака остается лучшей формой защиты!». Именно им были созданы пока что лишь предпосылки для начертания вектора тотального футбола. Многие специалисты считают, что это было возможно благодаря тому, что Нидерланды просто обошли стороной систему дубль-вэ, то есть расстановку 3–2–5, перепрыгнув через этот эволюционный этап. Как бы то ни было, а идеи Рейнолдса повлияли на формирование футбольного мировоззрения Ринуса Михелса.

Михаил Товаровский (1903–1969): рафинированный, но жесткий интеллигент

Родился будущий корифей тренерского цеха в Орловце Киевской губернии в начале ХХ ст. Теперь этот населенный пункт административно относится к Черкасской области. Становление его как футболиста и тренера прошло в Киеве, а в 1935 г. Товаровский встал во главе киевского «Динамо». С его приходом жизнь команды вошла в строго определенное русло тренировочной работы. Требовательность и человечность гармонично сочеталась в этом наставнике. Видимо, среди тренеров того времени в СССР не было человека сопоставимого с Михаилом Давидовичем по квалификации, образованности, общей культуре, коммуникабельности. Приход Товаровского в «Динамо» знаменовал собой конец стихийным устоям, в то же время создавалась команда именно как полноценная тактическая единица. И ощутимо выросли физические нагрузки на тренировках. Фирменные черты Товаровского – картотека на каждого футболиста, отдельная подготовка для игроков разных амплуа, отказ от шаблонов, культивирование способности игроков самостоятельно мыслить в той или иной игровой ситуации. Результат не заставил себя ждать: «серебро» и «бронза» киевлян соответственно в первом и третьем чемпионатах СССР среди клубных команд. Но в дальнейшем Товаровский посвятил себя науке, защитил диссертацию (основа которой – тактические итоги первого клубного чемпионата СССР), создал школу тренеров, а затем кафедру футбола и хоккея в Государственном центральном институте физической культуры (поклонники канонических названий добавляют и словосочетание «ордена Ленина»). К сожалению, в дальнейшем его тактические идеи развивались только в теоретических работах, однако именно он сделал первые шаги по систематизации новых тактических веяний в футболе. Под его авторством вышли многочисленные футбольные учебники. Кроме того, он имел отношение и к художественному произведению – «Тройка без тройки». Как ни парадоксально, но и там есть важные программные, иногда не лишенные юмора постулаты: «В футболе важное значение имеет быстрый темп», «восемь дней в неделю играть в футбол не стоит», «будем заниматься футбольными гаммами», «вратарь должен уметь играть не только в воротах, но и выбегая из них», «команда построена на принципе самоотверженных тренировок, железной дисциплины, мужественного преодоления любых трудностей», «здесь думать следует так же, как и в шахматах», «играть упрямо, по-своему, не согласованно с коллективом – самое плохое в футболе».

Рафинированный, но жесткий интеллигент с профессорским стилем общения, Товаровский в свое время скептически отнесся к идее молодого тренера Анатолия Тарасова наведаться за границу, чтобы взглянуть на хоккейные тренировки и игры шведов, финнов, канадцев. Свой скепсис Товаровский объяснил так: вы еще молодой человек, чтобы смотреть на других, ведь, увидев их, не изобретете ничего своего, поэтому ехать не стоит, а вот когда твердо станете на собственный путь, тогда и собирайтесь в заграничную дорогу. То есть Товаровский поднял на флаг самостоятельность и призвал других не копировать, а изобретать! По мнению Михаила Давидовича, каждый день, на каждое занятие тренер должен приходить с новыми упражнениями, с новым тренерским материалом. В 1968 г., уже на склоне лет Товаровский делился своими впечатлениями от ознакомления с тренерским опытом в Нидерландах. Он радовался тому, что в Стране тюльпанов культивируют созвучный его мыслям подход к делу: в этой стране множество футбольных полей высочайшего качества, основательный подход к учебно-тренировочному процессу и всемерное содействие универсализации футболистов. Товаровский заключил: «Нидерландский футбол обязательно достигнет мировых высот, а в недалеком будущем их национальная команда может стать чемпионом мира!». Погрешность в прогнозе специалиста в итоге была минимальной.

Виктор Маслов (1910–1977): «Дед»

ФК Динамо. Виктор Маслов

Хорошая организация позволяет вам иметь на одного игрока больше в любой части поля. В этой фразе высказана тренерская философия Маслова. «Дед» лишил малейших шансов систему 4–2–4, трансформировав ее через 4–3–3 в 4–4–2. Оттянуть назад и третьего форварда, избавиться от вингеров, однако донельзя максимально насытить полузащиту и задействовать немало игроков в отборе мяча – вот достижимая цель. Получилось так, что четверка игроков середины поля перекрывала все зоны, и командам-соперницам, даже если им с помощью немалых усилий удавалось пройти тот редут, сил на защитников уже не хватало. Поэтому радикальное изменение роли полузащитников – пионерство Маслова в мировом футболе. Накануне Euro-2012 американский спортивный канал ESPN подчеркнул в материале на своем сайте, что зонную опеку и прессинг на каждом участке поля первым стал использовать наставник киевского «Динамо» Виктор Маслов в середине 1960-х гг. А название этого материала было весьма выразительным: «Барселона» играет в футбол Лобановского и Маслова». Да, прародителем тотального футбола считают именно Маслова, ведь у Рейнолдса были только намеки, у Товаровского – теоретическое обоснование, а у Маслова – практическое применение. Как отметили в этой статье американские обозреватели, «киевские футболисты бегали и думали гораздо быстрее мяча». И самое главное: к той схеме, по мнению подопечных Маслова, «Дед» пришел интуитивно. И он смог понять, что не существует футбола атакующего и оборонительного, а есть футбол гармоничный, только единство защиты и атаки позволяет обеспечить результат.

Эрнст Хаппель (1925–1992): умелый корректировщик

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрнст Хаппель

Австрийский специалист мало разглагольствовал о футбольной тотальности, однако на практике «Фейеноорд», возглавляемый им, отвечал многим принципам тотального футбола. Вовремя перейдя на расстановку 4–3–3 (как выразился кто-то из обозревателей, мол, австриец обусловил уход в небытие 4–2–4, поняв, что избыток форвардов не способствует быстрому возвращению мяча после потери в атаке), Хаппель применил коллективный отбор, непрерывный поиск свободного пространства, зонную защиту и т. д.

Многие отмечали такую ​​особенность Хаппеля: уроженец Вены мог уже через десяток минут после начала матча внести существенные корректировки в первоочередной план на игру. А роттердамский клуб, имея объективно более слабый состав, чем «Аякс», брал свое благодаря четкому механизму командной работы.

Сборная Нидерландов-1978 под руководством Эрнста выглядела логическим тактическим продолжением команды-1974 (и результат такой же – 2-е место на мундиале), несмотря на разную риторику обозревателей. А тактическую изобретательность Хаппеля на себе почувствовали и киевские динамовцы весной 1983 г. Тогда «Гамбург», возглавляемый австрийским специалистом, разобрал по деталям (3:0) оборону морозовского «Динамо» в домашнем для киевлян матче в Тбилиси, а датский форвард Ларс Баструп оказался сообразительнее защитников киевлян и во вратарской, и в штрафной площади, и на втором этаже.

Ринус Михелс (1928–2005): творец революции

Getty Images/Global Images Ukraine. Ринус Михелс

Британский анархист-ситуационист, культурный критик и политический активист Чарлз Рэдклифф назвал Амстердам 1960-х «столицей зарождающегося бунта». Границы между традиционными сословными структурами размывались, в искусстве царил авангардизм, хеппенинги-импровизации привлекали публику к действию. А действие то было крайне важным – победой над обыденным. И вот на этой почве появились всходы действительно тотального футбола! Эта уверенность в себе, призванная развеять ортодоксальные взгляды на игру, – в определенной степени возможна именно в эпоху культурной революции! И уроженец Амстердама Ринус Михелс был, безусловно, главным творцом тотальной футбольной революции. Но первое нововведение, которое он сделал, как только заступил на тренерский мостик «Аякса», – внедрение ежедневных 2-разовых тренировок. Об этом штрихе как-то мало вспоминают, однако он, по-моему, сыграл весомую роль в грядущем тактическом переломе.

Оборонное новшество Михелса – искусственный офсайд. В отечественной спортивной периодике устоявшимся мнением было бельгийское происхождение (некоторые робко намекали и на английские корни) этого противоядия атакующим потугам противников. Однако именно в «Аяксе» Михелса искусственный офсайд стал практиковаться регулярно. Чтобы удивить защитную линию соперников Михелс должен, по его словам, «позволить полузащите и защите участвовать в создании атаки и в ней как таковой». Сложность заключалась не в том, чтобы убедить защитника пойти вперед (да с удовольствием!), а в том, чтобы найти кого-то, кто подстраховал бы партнера. И от модифицированной, но все же схемы 4–2–4, которую Михелс практиковал в начале своей тренерской карьеры, он перешел к 4–3–3. И эта расстановка значительно облегчила смену позиций. Смены, по признанию самих подопечных Ринуса, зачастую делались автоматически. Центральный защитник (номинальный, можно сказать, для тотального футбола) «Аякса» эпохи Михелса Барри Хюльсхофф справедливо заметил: «Футбол тогда хорош, когда инстинктивен». А суть тотального футбола Михелса он выразил наиболее точно: «Вы создаете пространство!». Собственно, Хюльсхофф проиллюстрировал свой тезис двумя голами за сборную Нидерландов в матче против греков на выезде в 1972-м. Оранжевые тогда забили пять безответных голов в ворота хозяев. А первые два провел именно Хюльсхофф – центральный защитник!

Валерий Лобановский (1938–2002): Мэтр

ФК Динамо. Валерий Лобановский

«Мы в киевском «Динамо» стремимся прогнозировать футбол ближайшего будущего, чтобы ни время, ни соперники не застали нас врасплох. Копировать заманчивые образцы, догонять кого-то – занятие бесперспективное. Опережать – вот вдохновляющий смысл работы. Только так можно подготовить игроков, удовлетворяющих требованиям современного футбола. Только так можно прийти к практической организации игры, которая вновь поразит футбольный мир», – цитата из книги Валерия Лобановского «Бесконечный матч» является тренерским кредо нашего Мэтра. Сложно ли опережать время после изобретения тотального футбола? Это – неоднозначный вопрос, ведь многие считают именно тотальный футбол последней тактической революцией в популярной игре, а дальше уже идут его вариации. Как отмечал Олег Блохин в книге «Гол, который я не забил»: «Мы исповедовали тотальный футбол и не скрывали этого». А о киевском матче за Суперкубок УЕФА против «Баварии» обладатель «Золотого мяча»-75 пишет так: «Принцип: все в нападении – все в обороне свято соблюдался в течение девяноста минут игры, и мне немало доставалось именно тогда, когда я в поте лица трудился у ворот Рудакова». Яркая иллюстрация тотальности!

Йохан Кройф (1947–2016): художник

Getty Images/Global Images Ukraine. Йохан Кройф

Признак михелсовского «Аякса» – прессинг в течение часа. Повторить подобное смогло через несколько лет только киевское «Динамо» Валерия Лобановского. Главным звеном, душой этого прессинга в команде Михелса был Йохан Кройф. Лучше всего Кройфа охарактеризовал журналист и историк (кстати, известный исследователь российской современности, в книге «путинская месть: россия против Европы», изданной в 2015 г., тщательно проанализировал причины провала попыток европеизации той страны) Хуберт Смеетс: «Кройф был первым понявшим, что он является художником на поле, и первым, кто желал и мог объединить искусство спорта во что-то целостное». Короткая, но исчерпывающая характеристика яркой индивидуальности внутри строгой системы. И еще Смеетс выделяет ментальную особенность: нидерландцы выступают лучше всего, когда в состоянии объединить систему с индивидуальным творчеством. Кстати, яркой страницей творчества Йохана является так называемый разворот Кройфа, впервые примененный им на широкой публике на мундиале-74 в игре против шведов. В дальнейшем этот способ оставить в дураках защитника приобрел немалую популярность. Ну, а как вишенка на торте – вывод Смеетса о Кройфе как о единственном человеке, который понимал 1960-е!

Нонконформизм, страсть к нумерологии, фронда, битломания – джентльменский набор звезды того времени. И наряду с этим авторитаризм Йохана уже в годы тренерства. Но, в отличие от футбольной философии, отнюдь не тотальный.

***

Не раз футбольные историки ломали голову над вопросом: почему чуть ли не одновременно на противоположных краях Европы были созданы команды, которые смогли, по выражению Джонатана Уилсона, «оживить футбол»? Вероятно, постоянная смена позиций игроками, взаимозаменяемость и высокая физическая готовность – результат того, что голодное послевоенье удалялось. Питание, спортивная наука получили в 1970-е бурное развитие. И еще одна особенность: буйный цвет тотального футбола наблюдался в едва ли не самом открытом (нидерландском) и едва ли не самом закрытом (советском) обществах 1970-х гг. Хаос вседозволенности и тупик безысходности? Не все, конечно, так трафаретно. Однако полярности тянутся друг к другу, не правда ли? А усредненность? К чему ей тянуться? Скажу так, что и всепоглощающая свобода в открытом обществе и затворничество в соцлагере одинаково мощно способствовали творческим подъемам. Отсюда – и половодье тактических новаций в двух полярных обществах.

«…Так что, проиграл тотальный футбол?» – спросил я у нидерландского коллеги через пару недель после окончания Euro-2004, где победила с чисто защитной моделью игры Греция под руководством немецкого специалиста Отто Рехагеля. Мы сидели в амстердамском кафе (обычном кафе, если что!), наслаждались вкусом кофе в послеобеденный час (для пинты пива еще было рано, нас ожидала работа) и грустили по футбольной тотальности. Ответ моего собеседника был весьма неожиданным: «Окончательно победит он тогда, когда в штрафной соперников защитник атакующей команды попадет мячом в… своего вратаря». Я, было, рассмеялся и принялся пересказывать ему сцену из старого-престарого советского фильма «Вратарь», где кипер Антон Кандидов самолично прорывается к воротам соперников и решает судьбу эпизода в пользу своей команды. Мой собеседник оценил художественную вымысел, да и только. Об этом разговоре вспомнил недавно, когда смотрел трансляцию матча Кубка английской лиги между «Борнмутом» и «Ливерпулем». Там в конце матча игрок «вишен», нанося удар по воротам мерсисайдцев, угодил мячом в… своего голкипера, который пришел вроде бы на помощь, однако лишь помешал. Тотальный футбол победил? Шутки шутками, но, как по мне, победил. И, по мнению многих, сделал невозможными дальнейшие тактические революции в популярной игре. Мол, теперь – только модификации! Вроде «тики-таки». Или?..

Алексей РЫЖКОВ