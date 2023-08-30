Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 29 августа.

1. Удар ниже пояса. WBA вынесла вердикт по бою Усик – Дюбуа

Украинец остается чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации

2. Дубль Роналду, гол Мане. Аль-Наср снова устроил разгром в Саудовской Аравии

Криштиану в первом тайме забил два гола с пенальти и сделал голевую передачу

3. Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу

Шокирующий обмен не состоится, «Арсенал» отказал

4. ОФИЦИАЛЬНО. Даниил Сикан продлил контракт с Шахтером

Игрок подписал новое соглашение

5. Брага, Янг Бойз и Галатасарай вышли в групповой раунд Лиги чемпионов

Панатинаикос, Маккаби Хайфа и Мольде продолжат выступления в Лиге Европы

6. Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»

Бывший тренер «Динамо» высказал свое мнение о ситуации с Ярмоленко

7. Назарий РУСИН: «Пока что я еще игрок Зари»

Нападающий – о своем текущем статусе и будущем

8A. Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open

Элина уверенно начала выступления в Нью-Йорке

8B. Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open

Леся в непростом матче одолела Эльзу Жакемо

9A. Победа Шахтера, самоустранение Лалатовича, разгром от Полесья

Самые интересные события пятого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

9B. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе

Горняки в пяти турах набрали 11 очков из 15 возможных

10A. Фоден справится? Холанд будет забивать меньше, пока травмирован Де Брюйне

The Athletic – о перестройке в игре «Манчестер Сити» без Кевина Де Брюйне

10B. Что с дисциплиной, Патрик?

К новому наставнику «горняков» есть вопросы по количеству карточек в команде