Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Главные новости за 29 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 29 августа.
1. Удар ниже пояса. WBA вынесла вердикт по бою Усик – Дюбуа
Украинец остается чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации
2. Дубль Роналду, гол Мане. Аль-Наср снова устроил разгром в Саудовской Аравии
Криштиану в первом тайме забил два гола с пенальти и сделал голевую передачу
3. Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
Шокирующий обмен не состоится, «Арсенал» отказал
4. ОФИЦИАЛЬНО. Даниил Сикан продлил контракт с Шахтером
Игрок подписал новое соглашение
5. Брага, Янг Бойз и Галатасарай вышли в групповой раунд Лиги чемпионов
Панатинаикос, Маккаби Хайфа и Мольде продолжат выступления в Лиге Европы
6. Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Бывший тренер «Динамо» высказал свое мнение о ситуации с Ярмоленко
7. Назарий РУСИН: «Пока что я еще игрок Зари»
Нападающий – о своем текущем статусе и будущем
8A. Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Элина уверенно начала выступления в Нью-Йорке
8B. Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open
Леся в непростом матче одолела Эльзу Жакемо
9A. Победа Шахтера, самоустранение Лалатовича, разгром от Полесья
Самые интересные события пятого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
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