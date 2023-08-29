Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) успешно стартовала на Открытом чемпионате США.

В первом раунде украинка уверенно и быстро переиграла Анну-Лену Фридзам из Германии (№90 WTA).

US Open. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:3, 6:1

Это была первая встреча теннисисток. Элина сыграла десятый матч первого раунда на американском мейджоре и в восьмой раз прошла дальше. Ее лучшее достижение на US Open – полуфинал 2019 года.

В этом году это уже 10-я победа Элины в матчах на турнирах Grand Slam, при том, что в Австралии она не играла. По этому показателю это уже один из четырех лучших сезонов в карьере украинки. Больше всего побед было в 2019 году (15).

В следующем раунде победительница матча сыграет против Анастасии Павлюченковой (№98 WTA) или Фионы Кроули (№729 WTA).

Ранее турнир покинули Катерина Байндл, Ангелина Калинина и Марта Костюк.