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US Open
29 августа 2023, 23:00 | Обновлено 29 августа 2023, 23:12
1903
20

Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open

Элина уверенно начала выступления в Нью-Йорке

29 августа 2023, 23:00 | Обновлено 29 августа 2023, 23:12
1903
20
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) успешно стартовала на Открытом чемпионате США.

В первом раунде украинка уверенно и быстро переиграла Анну-Лену Фридзам из Германии (№90 WTA).

US Open. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:3, 6:1

Это была первая встреча теннисисток. Элина сыграла десятый матч первого раунда на американском мейджоре и в восьмой раз прошла дальше. Ее лучшее достижение на US Open – полуфинал 2019 года.

В этом году это уже 10-я победа Элины в матчах на турнирах Grand Slam, при том, что в Австралии она не играла. По этому показателю это уже один из четырех лучших сезонов в карьере украинки. Больше всего побед было в 2019 году (15).

В следующем раунде победительница матча сыграет против Анастасии Павлюченковой (№98 WTA) или Фионы Кроули (№729 WTA).

Ранее турнир покинули Катерина Байндл, Ангелина Калинина и Марта Костюк.

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Элина Свитолина Анна-Лена Фридзам US Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 20
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Vitason
Вот это игра и я понимаю,вышла вынесла и ушла!! Вопросов нет!! Так и дальше держать,заряженность очень понравилась!!!
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+8
Nostradamus
Наш лучик света ❤
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+7
roman75zpr
Элина как Элина! Молодец, очень уверенно!
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+6
Андрей Залищук
Умнічка, Елька!!!
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+5
Stanislav Matusevych
Одна українка все-таки пройшла перше коло. Кому ж це було робити, як не Еліні? Суперниця якраз для входження у змагальний ритм після травми. Парниця, яка має тільки подачу та гру біля сітки. Спокійна перемога, і всього 4 (!) невимушені за два сети. Далі, звичайно, таких солодких булочок вже не буде. Потрібно відправити за кораблем кацапку і знайти, що протиставити Пегулі. 
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
Vova Chol
В гарному темпі зім'яла німкеню , та так і не зрозуміла як треба грати проти Еліни. Гра стала набагато агресивніша і розумніша , що не може не радувати. Даяна , Марта , вчиться грати ! 
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+2
sv_2000
Сложно к чему-то прицепиться. Все ок было. Разве что сначала мне платье Элины показалось чудноватым. Но приглянулся, да нет же, очень красивое!
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
Sergiy20
Фрідзам, звичайно, була нічкою. Але й Еля зіграла добре. Виходило майже все. Розім'ялася чудово. І тепер вперед до майбутніх перемог! Віримо в тебе!
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+1
Олександр Радченко
Интересно, а если будут играть Свитолина с Рибакиной Костюк будет болеть за Рибакину всё таки  пожелала победы,а не Свентек которая за Украину не украинкам ,а Рибакиной. 
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+1
sirjoga
Звісно, що суперниця набагато слабша, але все одно потішила вболівальників. Сподіваюсь, що скоро таки підтягнуться Соболева, Стародубцева і Олійникова на допомогу Еліні) 
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0
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Олександр Радченко
Соперница никакая одни ошибки, а местные клоуны этого не видят и минусуют .
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-12
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