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  4. Фоден справится? Холанд будет забивать меньше, пока травмирован Де Брюйне
Англия
29 августа 2023, 16:42 |
279
0

Фоден справится? Холанд будет забивать меньше, пока травмирован Де Брюйне

The Athletic – о перестройке в игре «Манчестер Сити» без Кевина Де Брюйне

29 августа 2023, 16:42 |
279
0
Фоден справится? Холанд будет забивать меньше, пока травмирован Де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine

По прошествии всего трех уик-эндов нового сезона АПЛ мы все еще привыкаем к новым вещам.

Пока рано говорить о каких-то закономерностях нового сезона, просто размер выборки слишком мал. Однако это не мешает The Athletic подмечать некоторые особенности уже состоявшихся матчей.

На этой неделе мы делаем смелый вывод: Эрлинг Холанд в этом сезоне не забьет столько голов, сколько в предыдущем.

Почему? Ну, здесь очень уместно выражение «найти свои ноги» – точнее, «найти правильную ногу».

Позвольте The Athletic объяснить...

Длительное отсутствие Кевина Де Брюйне станет большим ударом для «Манчестер Сити»: 32-летний футболист выбыл на несколько месяцев из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в день открытия сезона в матче с «Бернли».

И никто не почувствует последствий отсутствия Де Брюйне сильнее, чем Холанд, ведь в прошлом сезоне он создал 25 моментов (в том числе один с углового) для нового центрфорварда «Сити» в АПЛ – это самый высокий показатель среди всех игроков «Сити» и почти вдвое больше, чем у следующего по популярности поставщика мячей для норвежца, Фила Фодена.

Капитан Очевидность доклад окончил.

Но подождите, это еще не все.

Немногие игроки в мировом футболе обладают таким же творческим потенциалом, как Де Брюйне, и связь между правоногим бельгийцем и левоногим Холандом приносит свои плоды, обычно находя последнего на дальней штанге, что видно по тем моментам в открытой игре, которые он создал для скандинавского великана.

Временами техника исполнения просто поражает воображение, но такие примеры, как передача на Холанда в матче с «Манчестер Юнайтед» в октябре, показывают, как мяч уходит в сторону от ворот благодаря естественному закручиванию правой ногой...

...чтобы встретить носок более сильной левой ноги Холанда.

С начала сезона 2019/2020 227 ударов Холанда за «Ред Булл Зальцбург», дортмундскую «Боруссию» и теперь «Сити» были нанесены левой ногой, и только 54 – правой. Как правило, он ищет возможность оббежать защитника, чтобы получить мяч перед воротами под более сильную ногу.

Достаточно посмотреть на такие примеры, как пасы Де Брюйне против «Вулверхэмптона» в январе в АПЛ...

...и против миланского «Интера» в июньском финале Лиги чемпионов...

...чтобы увидеть, что Холанд предпочитает прорываться влево.

Это происходит не только в те моменты, когда Де Брюйне находится с мячом: все игроки «Сити» обязаны замечать его забеги, чтобы отдавать ему под рабочую ногу:

Все это приводит нас к нынешнему сезону.

Поскольку Де Брюйне выбыл из строя на ближайшее время, Фоден выглядит человеком, способным заполнить творческую пустоту в атаке Пепа Гвардиолы. Его ослепительная игра против «Ньюкасла», безусловно, говорит о том, что он готов к тому, чтобы занять место Де Брюйне в правом полуфланге.

Ни один игрок АПЛ не создал больше девяти моментов в открытой игре, как это сделал Фоден, на ранних стадиях этой кампании, но сможет ли левоногий Фоден настолько же качественно поставлять мячи Холанду?

При смещении на левый фланг ответ положительный – в матче с «Ньюкаслом» Фоден грамотно нашел излюбленный проход Холанда:

Однако, когда Фоден устремлялся вперед из центральных зон – или из правого полуфланга – что-то изменилось.

Вместо того чтобы бежать влево (красная пунктирная стрелка), Холанд переместился в правый канал (белая пунктирная стрелка), зная, что игрок сборной Англии будет менее способен найти его с естественной траекторией передачи с левой ноги.

Получив мяч, Холанд вынужден контролировать его внешней стороной левой стопы, смещаться в центр и резко останавливать свой прорыв к воротам...

... оставляя единственным вариантом удар из-под защитника:

Спустя минуту происходит то же самое. Холанд решает бежать в правый канал (белая пунктирная стрелка), а не в левый (красная пунктирная стрелка), когда Фоден на дриблинге идет на четверку защитников «Ньюкасла»:

Когда Фоден выполняет передачу, Холанд снова контролирует мяч внешней стороной левой бутсы, замедляя атаку...

...и вынужден бить слабой правой ногой, когда вокруг него много защитников:

Разница небольшая, но угол и траектория входящего паса в обоих случаях определяли исход последовательности действий.

Это напоминает анализ, проведенный бывшим нападающим «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри в прошлом сезоне в эфире американского телеканала CBS Sports, в котором говорилось о том, что Холанд должен адаптироваться к различным наборам навыков своих партнеров по команде, чтобы максимизировать собственную эффективность.

«Мы все знаем, что, когда мяч у Кевина Де Брюйне, он может найти Холанда любым способом. Мы знаем, что он любит делать внезапные рывки», – сказал Анри.

«Арсен (Венгер, его многолетний тренер в «Арсенале») сказал мне: «Задай себе правильный вопрос». Когда я был нападающим, я жаловался на все. Босс сказал: «Как ты думаешь, может ли Деннис Бергкамп отдать тебе мяч так же, как это делает Фредди Люнгберг?».

То же самое можно сказать и о Фодене.

Если он будет продолжать играть на правом фланге, то ему и Холанду, возможно, придется оттачивать взаимодействие двух левоногих игроков. С качественной точки зрения, передачи, которые Фоден может делать из центральных зон, естественно, будут иметь другую траекторию при использовании его левой ноги по сравнению с игроком, который сильнее играет правой.

На уровне АПЛ важны мелкие детали, и один метр в ту или иную сторону может стать разницей между проходом к воротам и вытеснением защитниками соперника.

Конечно, Фоден будет не единственным поставщиком мячей для Холанда. Матео Ковачич и Хулиан Альварес, будучи от природы правоногими игроками, несомненно, найдут 23-летнего футболиста, когда он будет совершать забеги влево, и это еще не считая Джека Грилиша, который смещается в центра с левого фланга.

Может быть, это и пустяк, и, как мы уже говорили, в начале сезона еще слишком рано говорить о тенденции, но игра с «Ньюкаслом» дала возможность понять, какая адаптация может потребоваться от Холанда и его товарищей в ближайшие месяцы в отсутствие великолепной правой ноги Де Брюйне.

Марк Кэйри, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух

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Источник The Athletic
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