Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе

28 августа завершился 5-й тур Украинской Премьер-лиги.

Состоялось всего 6 поединков, на более поздний срок были перенесены матчи Рух – Днепр-1, Динамо – Верес.

«Шахтер» одолел «Колос» (2:0) и вышел на первое место. Горняки в пяти турах набрали 11 очков из 15 возможных.

Второе место занимает львовский «Рух» (10 очков), который теперь имеет игру в запасе. Далее идут «Полесье» и «Черноморец» (по 9 очков).

Аутсайдерами чемпионата Украины после 5-го тура являются «Минай» (2 балла) и «Верес» (1 пункт).

🏆 УПЛ. 5-й тур, 26–28 августа

🔹 26.08. 15:00. ЛНЗ Черкассы – Металлист 1925 – 0:1

– 0:1 🔹 26.08. 17:00. Александрия – Полесье – 0:3

– 0:3 🔹 27.08. 13:00. Минай – Заря – 1:1

🔹 27.08. 15:00. Колос – Шахтер – 0:2

– 0:2 🔹 27.08. 17:00. Ворскла – Черноморец – 2:1

– Черноморец – 2:1 🔹 28.08. 19:00. Оболонь – Кривбасс – 0:0

Турнирная таблица УПЛ