Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 23:59 | Обновлено 29 августа 2023, 00:07
202
0

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе

Горняки в пяти турах набрали 11 очков из 15 возможных

28 августа 2023, 23:59 | Обновлено 29 августа 2023, 00:07
202
0
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
ФК Шахтер

28 августа завершился 5-й тур Украинской Премьер-лиги.

Состоялось всего 6 поединков, на более поздний срок были перенесены матчи Рух – Днепр-1, Динамо – Верес.

«Шахтер» одолел «Колос» (2:0) и вышел на первое место. Горняки в пяти турах набрали 11 очков из 15 возможных.

Второе место занимает львовский «Рух» (10 очков), который теперь имеет игру в запасе. Далее идут «Полесье» и «Черноморец» (по 9 очков).

Аутсайдерами чемпионата Украины после 5-го тура являются «Минай» (2 балла) и «Верес» (1 пункт).

🏆 УПЛ. 5-й тур, 26–28 августа

  • 🔹 26.08. 15:00. ЛНЗ Черкассы – Металлист 1925 – 0:1
  • 🔹 26.08. 17:00. Александрия – Полесье – 0:3
  • 🔹 27.08. 13:00. Минай – Заря – 1:1
  • 🔹 27.08. 15:00. Колос – Шахтер – 0:2
  • 🔹 27.08. 17:00. Ворскла – Черноморец – 2:1
  • 🔹 28.08. 19:00. Оболонь – Кривбасс – 0:0

Турнирная таблица УПЛ

По теме:
ВИДЕО. В женском Кубке Украины зафиксирован счет 30:0. Как это было?
Источник: Кабаев мог перейти в Черноморец, но решил остаться в Динамо
Виталий ВЕРНИДУБ: «В планы Кривбасса не входит расставание с лидерами»
статистические расклады Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 выбор редакции Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала женского чемпионата Европы
Волейбол | 28 августа 2023, 00:20 0
Стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала женского чемпионата Европы
Стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала женского чемпионата Европы

К Франции и Италии присоединились Турция, Нидерланды, Польша и Болгария

Защита Алькараса и Свёнтек, напор Джоковича, прощание Изнера и Заневской
Теннис | 28 августа 2023, 07:10 1
Защита Алькараса и Свёнтек, напор Джоковича, прощание Изнера и Заневской
Защита Алькараса и Свёнтек, напор Джоковича, прощание Изнера и Заневской

Превью к US Open 2023

Виктор ВАЦКО: «Динамо не отпустило Сидорчука в Бельгию»
Футбол | 28.08.2023, 18:48
Виктор ВАЦКО: «Динамо не отпустило Сидорчука в Бельгию»
Виктор ВАЦКО: «Динамо не отпустило Сидорчука в Бельгию»
Кубок лиги Аргентины. Победный дебют Тевеса, Ривер разгромил Барракас
Футбол | 28.08.2023, 18:33
Кубок лиги Аргентины. Победный дебют Тевеса, Ривер разгромил Барракас
Кубок лиги Аргентины. Победный дебют Тевеса, Ривер разгромил Барракас
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
Бокс | 28.08.2023, 15:37
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Жена Месси перепутала мужа с Жорди Альбой и чуть не поцеловала его
ВИДЕО. Жена Месси перепутала мужа с Жорди Альбой и чуть не поцеловала его
27.08.2023, 15:43 7
Футбол
Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
27.08.2023, 23:43 18
Футбол
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
27.08.2023, 01:20 145
Бокс
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
27.08.2023, 20:54 14
Футбол
ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»
ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»
27.08.2023, 18:49 25
Футбол
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
27.08.2023, 04:41 2
Бокс
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
27.08.2023, 04:05 10
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Это фото заменяет тысячу слов»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Это фото заменяет тысячу слов»
27.08.2023, 12:20 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем