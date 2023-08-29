Назарий РУСИН: «Пока что я еще игрок Зари»

В четверг, 31 августа, футболисты «Зари» проведут повторный поединок квалификации Лиги Европы с пражской «Славией». В этом матче не примет участия лидер нападения украинской команды Назарий Русин. В ближайшее время украинец должен стать игроком английского «Сандерленда».

В эксклюзивном интервью Sport.ua Назарий Русин рассказал, почему не сможет сыграть в Люблине с чехами, когда планирует присоединиться к английскому «Сандерленду», который, на самом деле, еще не оформлял отношения с украинским игроком.

– Я уже длительное время не нахожусь в расположении «Зари», потому что имею проблемы с лобковой костью. Сейчас восстанавливаюсь под руководством реабилитолога львовского «Руха» Юрия Полигаса. С каждым днем чувствую себя все лучше.

– Назарий, тогда сразу о «Сандерленде». В некоторых СМИ уже появились сообщения, что ты подписал контракт с этим британским клубом.

– Это не правда. Как я мог это сделать, когда не прошел даже медосмотра в этом клубе? Поэтому я и в дальнейшем – игрок «Зари».

– Но соответствует ли действительности информация, что «Сандерленд» хочет видеть тебя в своих рядах?

– Да, как сообщил мой агент Вадим Шаблий, есть договоренность о том, что я узаконю деловые отношения с «Сандерлендом» сроком на четыре года с пролонгацией еще на сезон. Меня такой вариант устраивает.

– И когда это может произойти?

– 29 августа я должен подать необходимые документы для получения английской визы. Надеюсь, вскоре все формальности будут выполнены и можно будет собираться на туманный Альбион.

– Какую компенсацию получит «Заря» за твой переход в «Сандерленд»?

– Это меня не интересует. Все финансовые вопросы в компетенции Шаблия.

– Какой информацией ты владеешь о «Сандерленде»?

– Недавно подписался на клубный аккаунт «Сандерленда» в инстаграме и имею возможность наблюдать за поединками этой команды. Мне импонирует, в каком стиле она играет. Сейчас главное - как можно быстрее избавиться от болячек и быть готовым к новому вызову в своей футбольной карьере.