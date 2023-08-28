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  4. Прощального матча не будет: Русин не поехал на игру со Славией
Лига Европы
28 августа 2023, 19:14 |
324
0

Прощального матча не будет: Русин не поехал на игру со Славией

Нападающий «Зари» до сих пор работает индивидуально

28 августа 2023, 19:14 |
324
0
Прощального матча не будет: Русин не поехал на игру со Славией
ФК Заря. Назарий Русин

Нападающий луганской «Зари» Назарий Русин не поехал с командой на матч против «Славии», сообщает ТаТоТаке.

Он еще не присоединился к тренировкам команды. Вместо этого форвард тренируется индивидуально во Львове. 24-летний игрок лучанчан из-за повреждения отыграл в этом сезоне всего 180 минут, но успел отличиться голом.

Ответный матч квалификации Лиги Европы «Заря» – «Славия», который состоится 31 августа в 20:00, должен был стать прощальным для Назария, ведь он вскоре станет игроком «Сандерленда».

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Источник ТаТоТаке
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