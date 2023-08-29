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  4. Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 17:12 | Обновлено 29 августа 2023, 18:33
2268
3

Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»

Бывший тренер киевского «Динамо» высказал свое мнение о ситуации с Ярмоленко

29 августа 2023, 17:12 | Обновлено 29 августа 2023, 18:33
2268
3
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном комментарии Sport.ua высказал свое мнение о травме и возможном конфликте с Мирчей Луческу ветерана динамовцев Андрея Ярмоленко.

– Верю ли я в возможный конфликт между Андреем Ярмоленко и Мирчей Луческу? Всё может быть. Тренер может быть недоволен его игрой. Но такой конфликт – это абсурд, игрок отдал столько сил в матчах, а сейчас создавать некомфортную обстановку для игрока неправильно, он получил травму. Я считаю, тренер в такой ситуации может быть неправ, нельзя критиковать игрока за плохую игру в матче. Но посмотрим, будет ли эта ситуация развиваться.

Может ли возможный конфликт отразиться на атмосфере в команде? Тогда в ситуацию будет вовлечён президент клуба Игорь Суркис. Это если ситуация серьезная. Но я не думаю, что будет продолжение. Луческу всё-таки опытный человек и понимает, что если будет поднят шум в команде, то прежде всего это отразится на его будущем в клубе. Такие вещи просто создают неблагоприятную атмосферу в команде и никакой игры не будет. Это может исходить из неудовлетворительных результатов, у команды ничего не получается, особенно в еврокубках.

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Йожеф Сабо Андрей Ярмоленко Игорь Суркис Мирча Луческу Динамо Киев травма инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Kovalchuk
Ну да, вернулась звезда покорившая Европу на лавочке запасных, хотя и цыган не лучше  обоих на выход
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0
DK1961
Ежик опять неправ: Луческу знает, что при ЛЮБЫХ результатах Суркис его оставит (низзяяяя трогать священную корову, которая тебя держат пунктом о компенсации сами знаете за какое место...).
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0
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