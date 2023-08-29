Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном комментарии Sport.ua высказал свое мнение о травме и возможном конфликте с Мирчей Луческу ветерана динамовцев Андрея Ярмоленко.

– Верю ли я в возможный конфликт между Андреем Ярмоленко и Мирчей Луческу? Всё может быть. Тренер может быть недоволен его игрой. Но такой конфликт – это абсурд, игрок отдал столько сил в матчах, а сейчас создавать некомфортную обстановку для игрока неправильно, он получил травму. Я считаю, тренер в такой ситуации может быть неправ, нельзя критиковать игрока за плохую игру в матче. Но посмотрим, будет ли эта ситуация развиваться.

Может ли возможный конфликт отразиться на атмосфере в команде? Тогда в ситуацию будет вовлечён президент клуба Игорь Суркис. Это если ситуация серьезная. Но я не думаю, что будет продолжение. Луческу всё-таки опытный человек и понимает, что если будет поднят шум в команде, то прежде всего это отразится на его будущем в клубе. Такие вещи просто создают неблагоприятную атмосферу в команде и никакой игры не будет. Это может исходить из неудовлетворительных результатов, у команды ничего не получается, особенно в еврокубках.